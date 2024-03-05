“热能”一词的起源可追溯到古代（约公元前 500 年）。然而，它的发现却通常会归功于 19 世纪的英国物理学家、数学家兼酿酒师 James Prescott Joule。

Joule 进行了机械能转换实验，并注意到他越是操控某一物质的速度，它就越热。通过观察摩擦与化学反应的温度变化，Joule 发现能量能以不同形式来呈现（例如，热量），且热量与机械功（通过施加外力而传递到物体或从物体内传出的能量）之间存在直接关联。

Joule 及其发现在他的职业生涯中一直受到怀疑。然而，我们现在却用“焦耳”（国际单位制（SI 单位）中的能量单位）来测量一个系统所做的功。他的发现为能量守恒定律奠定了基础，而该定律指出，孤立系统的总能量会保持恒定。此发现推动了热力学第一定律的产生。