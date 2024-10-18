焚烧城市固体废物 (MSW) 来发电是最常见的废物转化为能源实现方式。全球约有 13% 的城市废物作为废物转化为能源设施的原料。1 MSW 包括来自住宅、商业和机构的食物垃圾、产品包装、衣物、家具和草坪修剪等固体废物。

废物转化为能源是解决全球日益严重的废物问题的众多解决方案之一，因为它可以减少送往垃圾填埋场的垃圾量。与其他废物管理方法相比，它还可以减少温室气体 (GHG) 排放。

废物转化为能源是化石燃料能源生产的替代品，但它不是可再生能源来源，因为它不是风能或太阳能等自然或无限资源。废物转化为能源也不是一种完全清洁的能源来源，因为垃圾焚烧和废物转化为能源输送过程会产生碳排放和其他空气传播颗粒物。