捕集和封存的 CO2 可永久保留，也可用于其他工业流程。使用封存的碳的最常见方式是提高石油采收率 (EOR)。通过此技术，可将捕集的 CO2 注入油田，从而增加可提取的原油量。

典型的石油开采方法会留下大量的石油；EOR 项目可提高开采效率。而且，由于二氧化碳会被留下，这种技术还具有能够作为长期封存选择的优点。

虽然 EOR 有一些优点，但也会导致人们更容易继续使用化石燃料发电。因此，人们将其视为向可再生能源过渡和帮助减排的更广泛战略的一部分，而不是一种完整的解决方案。