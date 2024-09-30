水是最大的可再生能源（ibm.com 外部链接）。水力发电依赖于水的流动，是全球可再生能源电力的最大贡献者。它利用海洋能和潮汐能、河流和溪流、水库和水坝来推动涡轮机发电。

除发电外，许多行业还利用水电来运营。例如，采矿业在偏远地区使用水来辅助开采，纺织品和化学品制造商可能会使用现场水力发电系统为清洗、制造、卫生等过程提供动力。

尤其是潮汐能，其潜力尚未得到充分开发。目前正在研究和开发的潮汐能发电技术包括：

潮汐拦河坝： 在海湾或河口的入口处建造带有涡轮机的水坝，当水流过时就能产生电力。

在海湾或河口的入口处建造带有涡轮机的水坝，当水流过时就能产生电力。 潮汐流： 锚定在浮标或海底的涡轮机可充分利用洋流运动。

锚定在浮标或海底的涡轮机可充分利用洋流运动。 波浪能：利用波浪的运动和压力来发电——海流强劲的海域效果最佳。

虽然水是一种储备丰富的自然资源，但它对环境变化却可能十分敏感。例如，减弱的风会影响波浪的数量和强度，而干旱情况则会导致水库、溪流和河流中水量的下降。