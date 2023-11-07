可再生能源的生产取决于可靠地预测天气及其对风能和太阳能发电的影响。IBM® Environmental Intelligence Suite 利用数据和高级分析功能，帮助电力公司更有效且更高效地规划发电和能源管理计划。
通过监测会威胁输电线的植被生长并对此建模，该套件还可帮助公用事业供应商维护向消费者提供这种电力的资产。借助可定制的高级警报，IBM® 植被管理解决方案可帮助公用事业公司维护和修理输电线，以防停电。
基于高级天气模型准确估算可再生能源产量，并将估算值与实时数据进行比较以测量变化量。使用可靠的能源预测来采取主动行动，为快速决策提供依据。
对历史天气记录和实时情况进行建模，主动且稳妥地设置风力警报和安排能源系统的工作订单。
评估您所在区域的植被现状，并根据定制的评分指标确定修剪计划的优先级。
气候变化和容量快速增长带来了影响，令全球许多地方的可再生能源发电预测变得具有挑战性。了解 IBM® 可再生能源预测平台如何利用先进的分析技术、物联网传感器和卓越的天气数据，为风力和太阳能电站生成高准确度的能源生产预测。
IBM 与 Texas A&M AgriLife 携手合作，帮助农民深入了解用水情况，从而提高农作物产量并降低经济和环境成本。
Plan21 Foundation 与 IBM 帮助拉丁美洲的小型农场主以更可持续、更高效的方式管理农作物，从而改善全球食品安全。
Shell 和 IBM 认为，未来的最佳方案之一是搭建一个名为 OREN 的数字平台，通过卓越运营、安全和可持续发展实现采矿业的去碳化。
Aeromexico 和 IBM 利用地理空间数据对墨西哥及全球 100 多条航线进行明智的气候风险分析，将乘客安全放在首位。