为什么碳中和很重要？

碳中和举措的支持者们认为，碳中和能够在缓解气候变化和全球变暖方面发挥重要的作用，这两种情况都是由大气中的温室气体排放累积而引起的。除了二氧化碳以外，导致气候变化的温室气体 (GHG) 还包括甲烷、一氧化二氮和氢氟碳化物。

这些排放主要是由人类活动造成的，尤其是化石燃料的燃烧，并导致全球气温显著上升。欧盟气候监测机构 Copernicus 报告称，2023 年将成为有记录以来最热的一年，比工业化前水平高出将近 1.48 摄氏度（2.66 华氏度）。

碳中和举措有助于实现净零排放目标，也就是将温室气体总排放量减少到接近于零，并从大气中消除剩余的排放量。然而，净零排放倡议通常更侧重于减排而不是消除。基于科学的目标倡议 (SBTi) 是多个全球非营利组织的一项合作成果，旨在推广企业净零排放标准，并呼吁各个公司将直接和间接价值链排放量减少 90% 以上。1 当一家企业或者一个国家或地区采取气候行动并成功达成净零排放时，即被视为实现了气候中和。