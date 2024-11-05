碳补偿是一类机制，买家通过这些机制来为消除或避免某地温室气体 (GHG) 排放的工作提供资金，以针对地球上其他地方的温室气体排放进行“补偿”。它们可帮助企业针对其碳足迹进行补偿并实现环境目标。
企业可通过购买称为碳补偿信用的机制来进行碳补偿投资。通过自愿碳市场购买信用，可以为植树造林、农业固碳以及可再生能源发电等减排项目提供资金。
根据 BloombergNEF 的一份报告，碳补偿需求在 2023 年创下新高，认领了 1.636 亿次补偿。1但是对“漂绿”行为的担忧促使业界预测碳补偿需求可能会趋于平稳。为应对这一问题，众多民间组织和政府启动了各种支持开发高质量碳信用的计划。软件工具可以帮助企业跟踪和管理其减排工作，包括碳补偿投资。
碳补偿也称为自愿减排 (VER)，一次碳补偿表示避免、销毁、减少或截存一公吨温室气体的等同物。这些行动可通过各种方式展开，包括植树造林等基于自然的方法，以及甲烷捕集等科技驱动的实践。
企业通过从自愿碳市场购买碳补偿信用来投资碳补偿项目。购买此类碳信用可帮助企业针对自身的碳排放和其他温室气体排放进行补偿。这一战略有助于企业实现环境、社会和治理 (ESG) 目标以及范围 1、2 和 3 排放的科学目标，与全球范围内人们为缓解气候变化而做出的努力保持一致。
碳补偿信用是由政府或独立认证机构认证的可转让工具。购买者可以通过认领实现其减排目标的基础减排量来“赎回”信用。
认证规则要求计入信用的补偿必须具有真实性、永久性和可验证性，并且是常规业务场景之外的附加行为。换句话说，如果不购买碳补偿，就不会发生这类销毁或避免特定量的二氧化碳（或其他温室气体）排放的行为。这一概念称为“额外性”。
碳补偿项目的类型包括：
麻省理工学院的一份报告指出，每公顷森林的储碳量可达 10 吨到 1,000 多吨。4因此，植树和林业举措（例如再造森林、改善森林管理 (IFM) 和避免砍伐森林）成为了颇具吸引力的减碳项目途径。这种基于自然的举措也能带来共同利益，包括保护或增强生物多样性。这些优点有助于让它们成为最受欢迎的项目类型。
一些项目对农田进行管理，以提高土壤的储碳能力。轮作和种植覆盖作物（有助于防止水土流失、调节土壤湿度以及提供其他益处的植物）等技术可以改良土壤以促进固碳。
一些碳补偿项目专注于废弃物管理，通过多种方式解决排放问题。在垃圾填埋场，废弃物质分解会产生甲烷，这是一种强效温室气体，在导致全球变暖方面的作用仅次于二氧化碳。垃圾填埋场产生的甲烷可以被捕集并销毁，或者转化为电能。
与此同时，在农场，粪肥是甲烷排放的一大来源。但是，粪肥通过厌氧消化系统的处理可以分解成沼气，这是一种碳足迹低于甲烷的燃料。
在发展中国家或地区，人们会在家庭活动中燃烧化石燃料，包括用明火进行烹饪、用木柴烧水，等等。一些碳补偿项目为家庭和当地社区带来了更清洁、更高效的家用设备，例如以液化石油气为能源的炉灶。升级家用系统不仅可以减少排放，还可以改善室内空气质量。
多种不断发展的技术可以在源头或直接从大气中清除二氧化碳排放。前者称为碳捕集与碳储存 (CCS)，需要收集工业运营和发电厂产生的二氧化碳。后者称为直接空气捕集与储存 (DACS) 技术，可直接提取大气的二氧化碳，并利用化学反应过滤掉 CO2 分子。捕集的碳可以储存在地下或用于其他目的。
碳补偿受到了众多企业欢迎，因为购买碳信用可以快速减少其报告的排放量，而企业同时可以投资于长期结构性变革以降低排放。但是，批评者指出：企业可能会过于依赖碳补偿计划，而很少寻找更多可再生能源、实行提高能效的措施以及采取其他措施来实现碳中和。
此外，近年来的多项研究表明，许多碳补偿项目并不像项目开发者承诺的那么有效：
BloombergNEF 的分析指出，如果没有更加强有力的标准，对碳补偿诚信的担忧可能会导致需求和价格降低。
为了应对诚信问题，碳补偿市场的质量控制措施正在不断发展。The Gold Standard 和 Green-e 等全球标准组织已更新其框架，以确保补偿项目对可持续发展做出可衡量的贡献。其他重要组织包括运作碳信用登记系统的 ACR（前身为美国碳登记处）和 Climate Action Reserve，以及管理验证碳标准 (VCS) 计划（一个重要的自愿市场）的 Verra。
各国政府也在支持对碳补偿采取质量控制措施。在澳大利亚，联邦政府成立了 Climate Active，通过发布指南来帮助组织购买正确的碳补偿。最近，美国官员宣布了多项扶持高诚信度碳信用销售的举措——高诚信度碳信用定义为“体现了具有真实性、额外性、持久性、独特性，并通过了独立的排放或减排验证的信用”。9其中一项举措是为补偿项目提供技术协助和验证的计划。
企业也可自行采取措施来获得高质量的碳补偿。企业可以：
牛津大学提供了更深入的指导，这所大学于 2024 年发布了《牛津净零碳补偿准则》的更新版本。10 该指南被视为有关如何评估和选择正确补偿的首选信息来源。
通过采用合适的软件，企业能够在单一记录系统中采集和管理所有与排放相关的数据（包括购买的补偿），从而帮助简化 ESG 报告流程中的温室气体核算。组织还能够识别和量化其产品组合中蕴藏的减排机会。
实现了减排之后，组织就可以更准确地确定每个范围需要补偿的剩余排放量，并在系统中跟踪补偿情况。由于必须对碳补偿进行长期跟踪和管理，而且这些记录需要符合审计与合规标准，因此可持续发展软件可简化该流程。合适的软件可确保采集的所有数据都能反过来链接到相应的交易，并针对后续更改提供强大的审计跟踪。
碳补偿市场是一个受到严格审查的领域。有了得力工具，企业就能成功驾驭该市场，同时向利益相关者和投资者证明其减排工作的成效。
（所有链接均为 ibm.com 外部链接。）
1 “2023 年碳补偿需求创历史新高”，Kyle Harrison，BloombergNEF，2024 年 1 月 11 日。
2 “清洁发展机制”，联合国气候变化大会，2024 年 10 月 29 日访问。
3 “国际碳市场最终能否不负所望？Scott Vaughan、Charles Di Leva，国际可持续发展研究所，2023 年 12 月 14 日。
4 “我们需要多少棵新种的树才能补偿我们的碳排放？”Andrew Moseman，麻省理工学院气候门户网站，2024 年 1 月 5 日。
5 “为质量付费：2023 年自愿碳市场现状”，Stephen Donofrio、Alex Procton，Ecosystem Marketplace，2023 年 11 月 28 日。
6 “解密：多个热门碳补偿项目可能无法减少导致地球变暖的排放”，Nina Lakhani，《卫报》，2023 年 9 月 19 日。
7 “森林补偿的系统性超额信用授予”，（碳）计划，2021 年 4 月 29 日。
8 “清洁炉灶能否安然度过碳市场的风暴？”，Ben Payton，路透社，2024 年 2 月 15 日。
9 “事实说明：拜登-哈里斯政府宣布最新高诚信度自愿碳市场准则”，白宫，2024 年 5 月 28 日。
10 “牛津净零碳补偿准则（2024 年修订）”，牛津大学，2024 年 2 月。
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