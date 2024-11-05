碳补偿信用是由政府或独立认证机构认证的可转让工具。购买者可以通过认领实现其减排目标的基础减排量来“赎回”信用。

认证规则要求计入信用的补偿必须具有真实性、永久性和可验证性，并且是常规业务场景之外的附加行为。换句话说，如果不购买碳补偿，就不会发生这类销毁或避免特定量的二氧化碳（或其他温室气体）排放的行为。这一概念称为“额外性”。