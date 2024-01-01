唯有立即行动，才能造就未来。这就是为什么我们要求独立研究公司 Morning Consult 针对 3,250 名全球 IT 决策者和可持续发展战略制定者围绕其规划投资、优先事项和战略进行一项研究，以便更好地了解 2024 年可持续发展环境趋势。



研究结果表明，您的同行正在积极拥抱 7 个关键领域，以有效运行其可持续发展目标并实现新发现的商业价值。对于任何希望更好地了解成功的最新驱动因素是什么以及如何应用这些驱动因素来实现可持续发展目标的组织来说，这份报告都是一本至关重要的读物。