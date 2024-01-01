唯有立即行动，才能造就未来。这就是为什么我们要求独立研究公司 Morning Consult 针对 3,250 名全球 IT 决策者和可持续发展战略制定者围绕其规划投资、优先事项和战略进行一项研究，以便更好地了解 2024 年可持续发展环境趋势。
研究结果表明，您的同行正在积极拥抱 7 个关键领域，以有效运行其可持续发展目标并实现新发现的商业价值。对于任何希望更好地了解成功的最新驱动因素是什么以及如何应用这些驱动因素来实现可持续发展目标的组织来说，这份报告都是一本至关重要的读物。
推进环境可持续发展目标的最大障碍之一仍然是数据管理。65% 的受访者认为衡量和分析是主要的阻碍因素，这表明虽然许多领导者可能认为其跟踪可持续发展的能力已经“成熟”，但现实要复杂得多。
商业领袖认为 IT 与可持续发展之间存在着密切的联系。预计在该领域的投资只会增长，79% 的受访者表示，未来至少有一半的 IT 投资将用于实现可持续发展计划。
表现最好的公司不会在可持续发展、社会责任和股东价值之间权衡利弊；他们可以一次实现所有这些成果。事实上，领导者期望从实施新的 IT 工具中获得的与可持续发展相关的最大收益是降低能耗 (34%) 和减少浪费 (32%)。