减少温室气体排放有助于缓和气候变化。主要的温室气体（包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮）将热量封在地球大气中，导致全球变暖。气温上升导致了各种环境问题，包括极端天气事件增多、海平面上升和生物多样性丧失。据美国环境保护局 (EPA) 称，人类活动，如燃烧化石燃料获取能源，是造成气候变化的主要原因。1根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的报告，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (2.7°F) 以内。2

许多企业和组织都通过设定实现净零排放的目标来致力于持续发展和气候行动。衡量和报告范围 1、2 和 3 的排放可以帮助他们了解自己的贡献并确定减排机会。