发布日期：2024 年 6 月 10 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
范围 1、2 和 3 排放是根据组织的温室气体 (GHG) 排放的来源点来描述其排放的类别。
减少温室气体排放有助于缓和气候变化。主要的温室气体（包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮）将热量封在地球大气中，导致全球变暖。气温上升导致了各种环境问题，包括极端天气事件增多、海平面上升和生物多样性丧失。据美国环境保护局 (EPA) 称，人类活动，如燃烧化石燃料获取能源，是造成气候变化的主要原因。1根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的报告，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (2.7°F) 以内。2
许多企业和组织都通过设定实现净零排放的目标来致力于持续发展和气候行动。衡量和报告范围 1、2 和 3 的排放可以帮助他们了解自己的贡献并确定减排机会。
温室气体核算体系是世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 联合倡议制定的一套标准和工具。它提供了测量和管理私营和公共部门运营、价值链及缓和行动的温室气体排放的方法。全球政策制定者将温室气体核算体系视为温室气体报告标准的基准，各国和公司经常使用它来制定自己的排放测量和报告政策。它可用来跟踪个别产品、特定公司或国家甚至整个价值链的排放数据。由于它被广泛使用，因此使全球排放报告更加一致，使数据集更具可比性。
范围 1 排放是指公司拥有或控制的现场排放源的直接排放。其原因包括：
这包括在固定设备中燃烧天然气、煤炭和石油等化石燃料，以获取热和动力。例如，工厂可能会在锅炉中燃烧煤炭，为自身运营产生蒸汽。
这些排放是由公司拥有或控制的车辆（例如汽车、卡车、飞机或轮船）燃烧运输燃料产生的。
这些排放物是在制造过程或公司设施内的化学反应期间释放的。例如，水泥生产过程中，石灰石（碳酸钙）加热生成水泥的关键成分石灰（氧化钙），并释放大量二氧化碳。
一些排放是通过设备或设施的无意泄漏释放的。常见来源包括空调和制冷系统的制冷剂泄漏，以及石油和天然气运营中的甲烷泄漏。
如果公司不生产自己的能源，则发电厂或其他来源生产该能源时产生的排放将成为该公司的范围 2 排放。这些因电力、蒸汽、热能或制冷而产生的间接排放，并非由公司自己的设施产生，但仍然是其碳足迹的一部分。
例如，如果一家公司从燃煤发电厂购买电力，则该发电厂释放的二氧化碳被视为该公司的范围 2 排放。尽管该公司没有从自己的设施中直接排放二氧化碳，但它通过购买电力间接造成了二氧化碳的排放。
范围 3 排放是公司价值链中发生的所有其他间接排放，即从生产到交付再到使用和处置的完整生命周期。这些排放并非由公司自己的资产或活动产生，但公司可能会根据自己的消耗和与其他企业的合作关系，对其产生造成影响。范围 3 排放分为两类：
上游排放来自与公司活动相关但不直接由公司拥有或运营的来源。该类别通常包括产品到达公司之前供应链中产生的排放。当供应商因提取原材料、制造产品、运输货物或执行废弃物处置的方式而产生排放时，这些排放被视为上游排放。该类别还可能包括公司出差和员工通勤产生的排放，以及资本货物（如设备、车辆或建筑物）生命周期中产生的排放。
下游排放源于公司产品或服务的使用。例如，如果一家公司销售汽车，那么客户驾驶这些汽车时产生的排放将被视为下游范围 3 排放。如果公司包括特许经营权，则其排放量将计入母公司的下游排放量。已售产品的报废处理（即它们不再有用时被丢弃或回收的方式）也会产生温室气体排放。如果公司租赁资产（包括车辆或建筑物），则这些资产在使用时产生的排放也被视为下游范围 3 排放。
上游和下游的范围 3 排放通常占公司总碳足迹的很大一部分。然而，它们也最难计算和减少，因为它们的发生通常在公司的直接控制之外。
公司根据温室气体核算体系企业标准衡量和报告其排放。根据温室气体核算体系，制定一份包含所有范围 1、范围 2 和范围 3 排放的完整排放清单，可以帮助公司将精力集中在最佳减排机会上。3
第一步是确定公司自身运营和供应链中的排放源。然后，公司收集与这些来源相关的活动数据。这可能包括燃料使用量、公司车辆行驶距离或耗电量。它还需要从供应商或其他利益相关方收集信息，以测量范围 3 排放。
收集数据后，使用特定的排放因子计算排放量。这些因子代表特定来源或活动类型的温室气体平均排放率。因子列表正变得越来越精细和复杂。选择和应用正确的排放因子是一个复杂的过程。排放因子可来自各种组织和公共来源，包括国际能源署 (IEA) 和各种政府机构。
最后，报告排放量涉及披露每个范围的总量以及所用方法的描述，以确保透明度。报告可以通过各种渠道进行，如企业可持续发展报告、监管备案（如企业可持续发展报告指令 (CSRD)）或自愿披露平台。
通过脱碳运营减少温室气体排放可以帮助公司限制对环境的影响并实现其可持续发展目标。它还可以通过增进效率和提高品牌在客户中的声誉来降低总体成本。减少公司总排放量的常见策略包括：
公司可以部署节能设备（例如电动汽车），并以提高建筑物和工业过程的能源效率为目标。他们还可能改变制造或运营流程，以减少温室气体的排放。例如，水泥制造商可以通过调整生产中使用的原材料混合物来减少排放。一些行业可以实施碳捕获和储存 (CCS) 技术，从源头捕获碳排放并将其存储在地下。这可以防止它们进入地球大气层并加剧全球变暖。
脱碳是一种减缓气候变化的方法，可减少温室气体 (GHG) 的排放。
气候变化是指全球变暖，即自 19 世纪末以来有记录的地球表面温度上升。
温室气体报告是以一致、透明的方式记录企业、组织或国家/地区排放的温室气体量的过程。
对于不断发展的技术如何帮助人们适应当今气候变化的影响并为未来做好准备，请查看下文。
了解如何核算可再生能源采购、如何进行范围 3 排放量计算以及第四个排放范围对您的企业可能意味着什么。
组织如何准备数据以加速实现减排目标并为可持续发展奠定基础的方法如下。
1 气候变化常见问题（ibm.com 外部链接），美国环境保护署 (EPA)，2024 年 2 月。
2 IPCC 第六次评估报告（ibm.com 外部链接），政府间气候变化专门委员会，2023 年 3 月。
3 温室气体核算体系常见问题（ibm.com 外部链接），温室气体核算体系，2022 年 12 月。