哈佛商学院教授 Michael Porter 在其 1985 年的著作《竞争优势 - 营造并保持最佳表现》中引入了价值链的概念。

他解释说，价值链代表了一家公司为设计、生产、营销、交付和支持其产品所开展的活动。这些活动比营销等传统职能范围更窄。他写道，公司的价值链及其开展价值链中各项活动的方式“反映了公司的历史、战略、实施战略的方法以及各项活动本身的基本经济学”。



他的核心理念是，创造客户价值的价值链活动，从组装产品到培训员工，是“竞争优势的基本单位”。1因此，最大化每项活动的价值是市场成功的关键。