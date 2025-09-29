发布日期：2023 年 11 月 17 日
撰稿人：Alexandra Jonker
价值链分析是对创造成品或服务所涉及的每项业务活动进行观察和评估的过程。价值链分析的目的是在价值链中找到可以改进的地方，从而提高公司的竞争优势。
哈佛商学院教授 Michael Porter 在其 1985 年的著作《竞争优势 - 营造并保持最佳表现》中引入了价值链的概念。
他解释说，价值链代表了一家公司为设计、生产、营销、交付和支持其产品所开展的活动。这些活动比营销等传统职能范围更窄。他写道，公司的价值链及其开展价值链中各项活动的方式“反映了公司的历史、战略、实施战略的方法以及各项活动本身的基本经济学”。
他的核心理念是，创造客户价值的价值链活动，从组装产品到培训员工，是“竞争优势的基本单位”。1因此，最大化每项活动的价值是市场成功的关键。
Porter 认为，价值链分析的目标应该是改进价值链，以获得竞争优势，提供最大价值，进而提高利润率。在他的价值链框架中，公司可以追求两种主要类型的竞争优势：成本领先和差异化优势。
成本领先优势
这种竞争优势也被称为成本优势，其重点是如何通过提高价值链活动的效率来降低成本。其目标是以低于竞争对手的价格生产产品，以较低的价格销售产品，同时仍享有较高的利润率。这样，公司就能努力成为本行业的低成本生产商。
此目标可以通过规模经济、专有技术或优先获得供应权来实现。关键是要记住，产品仍然需要高质量，并与竞争对手的产品相当。Walmart 和 McDonalds 就是具有成本领先竞争优势的公司典范。
差异化优势
第二类竞争优势是寻求产品的差异化，这种差异化是独一无二的，受到客户的高度评价，从而使公司可以收取溢价。成功与否取决于较高的价格是否超过了使产品在竞争者中脱颖而出所需的额外成本。
差异化各不相同，可以基于产品功能、产品销售方式乃至营销方式。星巴克和苹果就是通过差异化的优质产品获得竞争优势的公司范例。
Porter 的价值链模型将其活动分为两大类：主要活动和支持活动。
主要活动涉及产品的生产过程、向客户销售以及售后客户服务。主要活动分为五个常规类别：
支持活动，也称为次要活动，通过提高主要活动的效率来支持主要活动。支持活动分为四个常规类别：
每个类别对公司竞争优势的重要性因业务类型和行业而异。例如，对分销商来说，入库和出库物流可能比对零售商更重要，因为对零售商来说，出库物流可能不是一个重要的考虑因素。
虽然完成价值链分析有许多不同的模板和途径，但这四个步骤往往保持一致：
对价值链活动进行分类和了解
为了改进您的价值链以获得竞争优势，您需要深入了解产品或服务创建过程中的每项相关活动。这包括主要活动和支持活动。如果您的公司拥有多种产品或服务，请重复此步骤，直到您清楚地了解每一项产品或服务的活动。
定义每个活动的价值和成本驱动因素
接下来，确定每项活动的价值和成本驱动因素。例如，确定每项活动如何提高客户对产品或服务的满意度。然后，确定所涉及的成本。为了确定产品或服务的价值，请尝试了解客户对价值的看法，例如通过调查。
将您的价值链与竞争对手的价值链进行比较
在竞争战略的商业对决中，了解同行的表现至关重要。虽然竞争对手的价值链不太可能公开，但您可以通过基准测试了解它们。方法之一是将竞争对手的相关流程、业务模式和绩效指标与自己的进行比较。
找出获得竞争优势的机会
确定了价值链活动、其价值和成本之后，就可以着手进行分析，以确定实现竞争优势的最佳途径。要简化价值链分析，请设定一个主要目标，例如降低成本。然后分析每项活动，以降低成本为目标。
价值链分析的最大好处是获得竞争优势，从而提高客户价值和利润率，但价值链分析还能带来很多其他好处。例如，充分了解价值链中的每项活动，就能更容易地发现支持环境、社会和治理 (ESG) 目标、提高效率、减少浪费和引入自动化的机会。
