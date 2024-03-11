供应链变得日趋复杂，对环境的影响也在日益上升。根据“碳信息披露项目 (CDP)”的一份报告，各大公司的供应链产生的排放量是其直接排放量的 11.4 倍，占其温室气体排放总量的 90% 以上。1 可持续供应链管理计划旨在通过最大限度减少碳排放和浪费来降低业务运营造成的环境影响。

实施更具可持续性的供应链可让企业受益，而不仅仅是降低其碳足迹。某些可持续发展措施可提升运营的成本效益（例如，通过减少浪费和最大限度地抑制能源需求），同时还可提高供应链的可靠性和弹性。总之，这些优点可节省大量成本并提高盈利能力。事实上，一项调查发现，61% 的公司有志于实现供应链的可持续性，以便提高成本节约和效率。2

随着越来越多组织开始关注企业社会责任，可持续供应链便可帮助企业实现其环境、社会和治理 (ESG) 目标。此外，它还有助于提升品牌形象：对消费者和利益相关者而言，可持续发展正变得日趋重要。通过将其嵌入到供应链管理，可防止因负面环境影响或不道德的劳动实践而损害声誉。同时，可持续供应链管理还可确保相关运营符合当地与国际法律，从而有助于实现法规一致性。