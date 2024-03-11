什么是可持续供应链管理？

Business operations

2024 年 3 月 14 日

作者

Amanda McGrath

Writer

IBM

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

什么是可持续供应链管理？

可持续供应链管理是一种将环境、社会与财务考虑因素纳入商品和服务的寻购、生产和分销的实践。

该实践涉及管理从原材料到最终处置的整个供应链，且会考虑可持续发展，其中包括减少温室气体排放、改善工作条件以及采用环保实践等目标。可持续供应链管理旨在最大限度降低业务运营对环境和社会造成的负面影响，同时确保效率和可靠性。

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可持续供应链管理为什么很重要？

供应链变得日趋复杂，对环境的影响也在日益上升。根据“碳信息披露项目 (CDP)”的一份报告，各大公司的供应链产生的排放量是其直接排放量的 11.4 倍，占其温室气体排放总量的 90% 以上。1 可持续供应链管理计划旨在通过最大限度减少碳排放和浪费来降低业务运营造成的环境影响。

实施更具可持续性的供应链可让企业受益，而不仅仅是降低其碳足迹。某些可持续发展措施可提升运营的成本效益（例如，通过减少浪费和最大限度地抑制能源需求），同时还可提高供应链的可靠性和弹性。总之，这些优点可节省大量成本并提高盈利能力。事实上，一项调查发现，61% 的公司有志于实现供应链的可持续性，以便提高成本节约和效率。2

随着越来越多组织开始关注企业社会责任，可持续供应链便可帮助企业实现其环境、社会和治理 (ESG) 目标。此外，它还有助于提升品牌形象：对消费者和利益相关者而言，可持续发展正变得日趋重要。通过将其嵌入到供应链管理，可防止因负面环境影响或不道德的劳动实践而损害声誉。同时，可持续供应链管理还可确保相关运营符合当地与国际法律，从而有助于实现法规一致性。

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可持续供应链管理的关键组成元素

供应链生命周期和物流涉及众多参与者和阶段，其范围涵盖从产品设计和制造，再到运输、配送和处置。要对其进行可持续管理，公司须关注三个问题：

环境责任

环境责任涉及减少温室气体排放、保护自然资源以及尽量减少浪费，而所有这些内容均是应对气候变化的关键细分目标。公司可实施可持续发展实践，例如使用可再生能源、优化运输和物流，以及引入循环经济原则。

社会责任

社会责任涉及保护人权以及在整个供应链切实履行有道德的劳动实践。其中包括公平的工资待遇、安全的工作条件和负责任的原材料寻购。公司可以通过对供应商进行审核，进一步履行社会责任。

财务责任

财务责任涉及管理与供应链运营相关的成本和风险。其中包括降低运营成本、限制风险敞口和确保遵循法规。公司可实施多种成本节约措施，例如优化库存管理、减少包装浪费以及使用人工智能 (AI) 等技术和工具来监控其供应链并提高效率。

可持续供应链管理战略

要使供应链更具可持续性，则需考虑环境影响、供应商关系、采购实践、技术运用和整体效率。供应链经理可通过执行可持续发展战略来解决这些问题，其中包括：

供应商选择

选择供应商时，公司可考虑对方是否秉持相同的可持续发展目标以及环境和社会价值观。例如，对方是否支持有道德的劳动实践并努力限制其业务实践所造成的环境影响？通过供应商关系管理 (SRM)，公司可确保与其开展合作的其他公司和组织符合可持续发展标准，例如针对碳排放、减少废物以及负责任的原材料寻购来设定 KPI，并形成有效的风险管理战略
减少碳足迹

减少供应链实践的碳足迹可通过多种方式来实现。例如，通过使用更省油的车辆、整合货物运输和规划路线优化措施，公司及其供应商便可减少温室气体排放。此外，公司还可选择投资可再生能源和节能技术。此举有助于减少范围 3 排放，即公司价值链产生的间接排放。
废物管理

公司可通过采用循环经济原则来减少供应链浪费，即以专注于回收、再利用、共享和资源效率的方式来开展运营。此类示例包括：减少包装数量或使用可回收元件、采用堆肥实践以及投资可再生能源。此外，公司还可实施再利用计划来限制供应链内对新资源的需求量，或允许消费者以负责任的方式升级或处置各类产品。
可见性和透明度

供应链可见性是指公司跟踪和监控产品在供应链中推进进度的能力。它是公司监控供应商的环境与社会可持续发展实践并追踪原材料来源的一种重要手段。供应链透明度实践可将此可见性扩展到外部环境，以便消费者、利益相关者和监管机构能获取有关环境与社会影响的信息，从而指导决策并建立信任。
协作

通过开展合作，公司和供应商可朝着共同的可持续发展目标努力，例如减少碳排放或最大限度减少浪费。其中可能涉及有关最佳实践的知识分享、在不同供应商之间共用资源、协调运输或制造以实现最高效率，以及对可持续发展技术或流程共同进行投资。
培训和教育

培训和教学可帮助员工和供应商了解可持续发展的重要性，以及如何实施可持续发展实践。此举有助于在整个供应链中营造可持续发展文化，并确保后续决策始终与这些价值观保持一致。

适用于可持续供应链管理的技术和工具

技术在支持供应链可持续发展计划方面具有关键作用。人工智能 (AI)机器学习 (ML) 可通过跟踪并分析整个价值链的数据来增强供应链的可见性。如此，便可改善风险管理和决策，且有可能限制全球混乱所造成的影响。区块链技术可通过提供安全、透明的交易记录来提高可追溯性。它对于验证可持续寻购和确保社会可持续发展均十分有用。

物联网 (IoT) 设备等技术创新可监控和控制供应链运营中的能源使用情况，从而有助于减少温室气体排放。此类创新还可为审计和合规性检查提供实时数据。软件解决方案和数字平台则可促进供应链中不同利益相关者之间的协作，并根据实时数据和指标来提供切实可行的洞察分析。
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脚注

1 仔细观察：追踪整个供应链的本质，碳信息披露项目，2023 年 3 月

2 可持续的供应链如何推动业务转型，EY，2022 年 9 月