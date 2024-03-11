可持续供应链管理是一种将环境、社会与财务考虑因素纳入商品和服务的寻购、生产和分销的实践。
供应链变得日趋复杂，对环境的影响也在日益上升。根据“碳信息披露项目 (CDP)”的一份报告，各大公司的供应链产生的排放量是其直接排放量的 11.4 倍，占其温室气体排放总量的 90% 以上。1 可持续供应链管理计划旨在通过最大限度减少碳排放和浪费来降低业务运营造成的环境影响。
实施更具可持续性的供应链可让企业受益，而不仅仅是降低其碳足迹。某些可持续发展措施可提升运营的成本效益（例如，通过减少浪费和最大限度地抑制能源需求），同时还可提高供应链的可靠性和弹性。总之，这些优点可节省大量成本并提高盈利能力。事实上，一项调查发现，61% 的公司有志于实现供应链的可持续性，以便提高成本节约和效率。2
随着越来越多组织开始关注企业社会责任，可持续供应链便可帮助企业实现其环境、社会和治理 (ESG) 目标。此外，它还有助于提升品牌形象：对消费者和利益相关者而言，可持续发展正变得日趋重要。通过将其嵌入到供应链管理，可防止因负面环境影响或不道德的劳动实践而损害声誉。同时，可持续供应链管理还可确保相关运营符合当地与国际法律，从而有助于实现法规一致性。
供应链生命周期和物流涉及众多参与者和阶段，其范围涵盖从产品设计和制造，再到运输、配送和处置。要对其进行可持续管理，公司须关注三个问题：
社会责任涉及保护人权以及在整个供应链切实履行有道德的劳动实践。其中包括公平的工资待遇、安全的工作条件和负责任的原材料寻购。公司可以通过对供应商进行审核，进一步履行社会责任。
财务责任涉及管理与供应链运营相关的成本和风险。其中包括降低运营成本、限制风险敞口和确保遵循法规。公司可实施多种成本节约措施，例如优化库存管理、减少包装浪费以及使用人工智能 (AI) 等技术和工具来监控其供应链并提高效率。
要使供应链更具可持续性，则需考虑环境影响、供应商关系、采购实践、技术运用和整体效率。供应链经理可通过执行可持续发展战略来解决这些问题，其中包括：
公司可通过采用循环经济原则来减少供应链浪费，即以专注于回收、再利用、共享和资源效率的方式来开展运营。此类示例包括：减少包装数量或使用可回收元件、采用堆肥实践以及投资可再生能源。此外，公司还可实施再利用计划来限制供应链内对新资源的需求量，或允许消费者以负责任的方式升级或处置各类产品。
供应链可见性是指公司跟踪和监控产品在供应链中推进进度的能力。它是公司监控供应商的环境与社会可持续发展实践并追踪原材料来源的一种重要手段。供应链透明度实践可将此可见性扩展到外部环境，以便消费者、利益相关者和监管机构能获取有关环境与社会影响的信息，从而指导决策并建立信任。
通过开展合作，公司和供应商可朝着共同的可持续发展目标努力，例如减少碳排放或最大限度减少浪费。其中可能涉及有关最佳实践的知识分享、在不同供应商之间共用资源、协调运输或制造以实现最高效率，以及对可持续发展技术或流程共同进行投资。
培训和教学可帮助员工和供应商了解可持续发展的重要性，以及如何实施可持续发展实践。此举有助于在整个供应链中营造可持续发展文化，并确保后续决策始终与这些价值观保持一致。
让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。
借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。
利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。