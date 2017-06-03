为您的 ESG 和可持续发展知识旅程提供支持的说明性文章。
ESG 报告是指披露与企业环境、社会和治理 (ESG) 领域相关的企业运营信息。
公司使用 ESG 报告框架公开报告与 ESG 相关的详细绩效、机会和风险数据。
在本视频中，我们将解释什么是 ESG 数据、ESG 数据与其他数据集的不同之处，以及在收集、管理和报告 ESG 数据时需要考虑的事项。
温室气体核算或碳核算是企业在范围 1、2、3 中直接或间接产生的温室气体的量化过程。
该点是指进入到大气中的温室气体与从大气中清除的等量气体互相中和的平衡点。
一种减缓气候变化的方法，可减少温室气体 (GHG) 排放，并将其从大气中移除。
欧盟《企业可持续性发展报告指令》对以下各项进行了说明，包括合规要求、报告要求、关键日期等。
选择用于报告的 ESG 框架以及每个框架的比较方式。
如何进行范围 3 排放计算和报告。
如何建立金融级的数据和计算排放的最佳实践。
Envizi 协助公司满足项目干系人对可持续发展信息不断变化的需求，尤其是主动披露范围 3 排放的信息。
Melbourne Water 简化了其可持续发展报告，以创建单一的能源使用和 ESG 绩效记录系统。
系统的 ESG 数据管理和报告方法帮助多元化的房地产集团 GPT 在可持续发展方面开辟了新途径。
通过转变其可持续性数据捕获和脱碳战略，Downer Group 能够快速确定哪些有效，哪些无效。
拥有广泛的国际制造基地组合的 Celestica 改变了 ESG 数据捕获和报告方式。
BanFast 借助 IBM Envizi ESG Suite 简化并推动可持续发展报告。
为 CSRD 报告而捕获和跟踪的 15,685 种数据类型，在管理报告数据方面节省了数千个工时。
温室气体核算或碳核算是企业在范围 1、2、3 中直接或间接产生的温室气体的量化过程。
公司使用 ESG 报告框架公开报告与 ESG 相关的详细绩效、机会和风险数据。
这些排放占组织温室气体排放总量的大部分，要求企业将关注点放在直接的物理足迹之外。
如何进行范围 3 排放计算和报告。
不同 ESG 框架的详细、直观的指标覆盖范围。
了解如何计算可再生能源的购买量、如何计算范围 3 排放量以及范围 4 排放的含义。
提供七种语言版本的最新版 Envizi，因此借助 IBM Envizi，这一过程变得更易于访问。客户现在可以查看英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语和日语版的 IBM Envizi ESG Suite 界面。
新的文本分类功能旨在通过帮助组织自动摄取、整理和管理排放计算和外部披露所需的支出数据，从而帮助实现效率和准确性的飞跃。
Digital Realty 是全球最大的云计算和运营商中立数据中心、主机代管和互连解决方案提供商之一。该公司将使用 IBM Envizi ESG Suite 来收集、分析和报告其遍布 27 个国家/地区的 300 多个数据中心的 ESG 绩效。