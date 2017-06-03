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视频 什么是 ESG 数据？ 在本视频中，我们将解释什么是 ESG 数据、ESG 数据与其他数据集的不同之处，以及在收集、管理和报告 ESG 数据时需要考虑的事项。

学习文章 什么是碳核算？ 温室气体核算或碳核算是企业在范围 1、2、3 中直接或间接产生的温室气体的量化过程。

学习文章 什么是净零？ 该点是指进入到大气中的温室气体与从大气中清除的等量气体互相中和的平衡点。