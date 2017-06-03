IBM Envizi ESG Suite 资源
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插图：可持续发展和 ESG 概念
ESG 入门

为您的 ESG 和可持续发展知识旅程提供支持的说明性文章。

 什么是 ESG 报告？

ESG 报告是指披露与企业环境、社会和治理 (ESG) 领域相关的企业运营信息。

 什么是 ESG 报告框架？

公司使用 ESG 报告框架公开报告与 ESG 相关的详细绩效、机会和风险数据。

 什么是 ESG 数据？

在本视频中，我们将解释什么是 ESG 数据、ESG 数据与其他数据集的不同之处，以及在收集、管理和报告 ESG 数据时需要考虑的事项。

 什么是碳核算？

温室气体核算或碳核算是企业在范围 1、2、3 中直接或间接产生的温室气体的量化过程。

 什么是净零？

该点是指进入到大气中的温室气体与从大气中清除的等量气体互相中和的平衡点。

 什么是脱碳？

一种减缓气候变化的方法，可减少温室气体 (GHG) 排放，并将其从大气中移除。
可下载电子书 欧盟 CSRD 指南

欧盟《企业可持续性发展报告指令》对以下各项进行了说明，包括合规要求、报告要求、关键日期等。

ESG 报告框架指南

选择用于报告的 ESG 框架以及每个框架的比较方式。

 范围 3 排放报告指南

如何进行范围 3 排放计算和报告。

 温室气体排放核算指南

如何建立金融级的数据和计算排放的最佳实践。

有关 ESG 法规和报告框架的文章

CSRD 证券交易委员会的气候披露规则说明 SASB TCFD CDP GRESB GRI SECR SCDDA NABERS

成功案例

了解不同行业的开拓者如何使用 IBM Envizi™ 对其 ESG 报告和绩效产生影响。
房地产投资信托

Envizi 协助公司满足项目干系人对可持续发展信息不断变化的需求，尤其是主动披露范围 3 排放的信息。

 自来水基础架构

Melbourne Water 简化了其可持续发展报告，以创建单一的能源使用和 ESG 绩效记录系统。

 商业地产

系统的 ESG 数据管理和报告方法帮助多元化的房地产集团 GPT 在可持续发展方面开辟了新途径。

 集成服务

通过转变其可持续性数据捕获和脱碳战略，Downer Group 能够快速确定哪些有效，哪些无效。

 制造业物联网

拥有广泛的国际制造基地组合的 Celestica 改变了 ESG 数据捕获和报告方式。

商业地产

BanFast 借助 IBM Envizi ESG Suite 简化并推动可持续发展报告。

 跨国企业集团

为 CSRD 报告而捕获和跟踪的 15,685 种数据类型，在管理报告数据方面节省了数千个工时。
支持您的 ESG 数据管理和报告之旅的文章 什么是碳核算？

温室气体核算或碳核算是企业在范围 1、2、3 中直接或间接产生的温室气体的量化过程。

 什么是 ESG 报告框架？

公司使用 ESG 报告框架公开报告与 ESG 相关的详细绩效、机会和风险数据。

 什么是范围 3 排放？

这些排放占组织温室气体排放总量的大部分，要求企业将关注点放在直接的物理足迹之外。

 范围 3 排放报告指南

如何进行范围 3 排放计算和报告。

 ESG 框架矩阵

不同 ESG 框架的详细、直观的指标覆盖范围。

 解决温室气体核算的复杂性

了解如何计算可再生能源的购买量、如何计算范围 3 排放量以及范围 4 排放的含义。

演示视频

用例 排放管理
用例 ESG 报告
用例 脱碳
模块 范围 1、范围 2 温室气体核算 + 报告
模块 范围 3 温室气体核算 + 报告
模块 ESG 报告框架
模块 目标设置 + 跟踪
模块 价值链调查 + 评估
模块 公用事业账单分析
公告 IBM Envizi 现提供七种语言版本

提供七种语言版本的最新版 Envizi，因此借助 IBM Envizi，这一过程变得更易于访问。客户现在可以查看英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语和日语版的 IBM Envizi ESG Suite 界面。

NLP（自然语言处理）功能已集成到 IBM Envizi 的 Scope 3 产品和服务中

新的文本分类功能旨在通过帮助组织自动摄取、整理和管理排放计算和外部披露所需的支出数据，从而帮助实现效率和准确性的飞跃。

 Digital Realty 选择 IBM Envizi 进行 ESG 报告

Digital Realty 是全球最大的云计算和运营商中立数据中心、主机代管和互连解决方案提供商之一。该公司将使用 IBM Envizi ESG Suite 来收集、分析和报告其遍布 27 个国家/地区的 300 多个数据中心的 ESG 绩效。
准备好改变您的 ESG 报告了吗？

详细了解 IBM Envizi 以及它如何帮助加速 ESG 战略并简化报告。

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