具体来说，范围 3 要求组织寻找其直接碳足迹之外的碳排放实例，并通过超出其直接控制范围的价值链对排放进行量化。这包括组织消耗的资源或原材料（使用的纸张、产生的废物、消耗的咖啡）内的隐含排放以及供应商的排放。

一项关于 2022 年碳披露项目的研究1 发现，对于向 CDP 报告的公司来说，供应链排放在温室气体排放中所占比重最大，平均来说，其排放量比运营排放量高出 11.4 倍。

对于向 CDP 报告的组织，以及使用全球报告倡议 (GRI) 或气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 框架进行报告的组织来说，当务之急便是报告并减少范围 3 排放。这一点对致力于科学碳目标倡议 (SBTi) 的组织来说也很重要，该倡议是 CDP、联合国全球契约、世界资源研究所和世界自然基金会的合作伙伴。

由于所需数据复杂且庞大，范围 3 的计算和报告必须以系统化方式进行，以确保公司遵守主要环境、社会和治理 (ESG) 报告框架的披露标准。成功披露范围 3 排放还可以帮助公司满足利益相关者的期望，因为投资者、员工和社区对组织监测和减排工作越来越感兴趣。