范围 3 排放是一类温室气体 (GHG) 排放，此类排放源自非组织直接拥有或控制的业务运营，例如供应链、运输、产品使用或处置。此类排放也称为价值链排放，是最难度量和减少的一类排放。
具体来说，范围 3 要求组织寻找其直接碳足迹之外的碳排放实例，并通过超出其直接控制范围的价值链对排放进行量化。这包括组织消耗的资源或原材料（使用的纸张、产生的废物、消耗的咖啡）内的隐含排放以及供应商的排放。
一项关于 2022 年碳披露项目的研究1 发现，对于向 CDP 报告的公司来说，供应链排放在温室气体排放中所占比重最大，平均来说，其排放量比运营排放量高出 11.4 倍。
对于向 CDP 报告的组织，以及使用全球报告倡议 (GRI) 或气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 框架进行报告的组织来说，当务之急便是报告并减少范围 3 排放。这一点对致力于科学碳目标倡议 (SBTi) 的组织来说也很重要，该倡议是 CDP、联合国全球契约、世界资源研究所和世界自然基金会的合作伙伴。
由于所需数据复杂且庞大，范围 3 的计算和报告必须以系统化方式进行，以确保公司遵守主要环境、社会和治理 (ESG) 报告框架的披露标准。成功披露范围 3 排放还可以帮助公司满足利益相关者的期望，因为投资者、员工和社区对组织监测和减排工作越来越感兴趣。
查找有关处理范围 3 计算方面的指南，并最大限度地降低此类温室气体报告的复杂性。
订阅 IBM 时事通讯
温室气体核算体系2（简称 GHGP 或 GHG Protocol）是世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会发起的一项联合倡议，该体系将温室气体排放分为三个小组或“范围”。GHG Protocol 是使用最广泛的碳核算工具。范围 1、2 和 3 是对公司在运营和更多价值链中产生的不同种类碳排放进行分类的一种方式。这些范围涵盖《京都议定书》中包含的六种温室气体：二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O)、氢氟碳化物 (HFCs)、全氟化碳 (PFCs) 和六氟化硫 (SF6)。3
范围 1 包括企业的所有直接排放，例如公司车辆、制造过程的排放以及现场燃料燃烧，如燃烧气体产生热量。
范围 2 包括消耗外购电力、热量或蒸汽而产生的“间接”排放。
范围 3 包括公司价值链中发生的所有其他间接排放，同时包括其直接物理足迹之外的碳排放实例。一家企业的范围 3 排放通常是其价值链中其他公司的范围 1 和 2 排放。
范围 1 和 2 排放通常较容易计算，因为报告公司可以轻松获取相关活动数据。通过将采购能源转换为可再生能源或采用电动汽车，此类排放也更容易控制。因此，控制范围 1 和范围 2 往往是任何组织实现脱碳和 GHG 减排目标的重点。
范围 3 排放相对来说更难计算和控制，因为它们由第三方（如供应链成员）产生，报告公司对此类排放的了解或控制有限。因此，计算准确排放清单所需的数据并不容易获得。
范围 3 排放分为 15 个类别，这些类别又分为两种类型，即价值链中的上游排放或下游排放。此分类的目的是在报告属于这一范围的多种排放时提供更多指导和结构层次。
上游范围 3 排放与以下相关：
下游范围 3 排放与以下相关：
为完全遵守 GHGP 标准，组织必须报告上述所有相关类别的总排放量。另外要注意，相关类别可能在行业间及行业内存在很大差异，这一点也很重要。
例如，生产化石燃料动力汽车的汽车公司会发现，其范围 3 排放的很大一部分来自下游类别 11“售出产品的使用”，而快速消费品 (FMCG) 公司会发现，其大部分排放来自上游类别 1“购买的商品和服务”。
在商业房地产领域，建造新建筑的房地产公司的范围 3 类别组合将与仅投资现有建筑的房地产投资信托公司截然不同。
度量整个价值链的范围 3 排放可能十分复杂，特别是对于刚刚起步的企业而言。为了帮助顺利开展这一过程，GHGP 发布了企业价值链（范围 3）核算和报告标准4，其中包括相关指南，以帮助企业了解其价值链排放对气候变化的全面影响，让他们能够专注于开展脱碳工作。
组织可以将此 GHGP 指南用于：(1) 使用标准方法和原则制定准确的范围 3 清单报告，(2) 制定有效的策略来管理并减少范围 3 排放，以及 (3) 保持一致、透明的企业价值链排放公开报告。
最大的挑战之一是确定“范围 3”数据的边界，即确定要报告的排放类别，以及每个类别中的供应商和数据类型。CDP5 发布的技术说明为特定行业相关的类别提供有关指导。例如，农产品应报告因购买的商品和服务、售出产品的加工和售出产品的使用产生的排放，而运输服务应报告因燃料和能源相关活动、上游运输和配送以及购买的商品和服务产生的排放。
尽管该指南有所帮助，但公司可能会发现自己最好与顾问或知识渊博的内部员工合作，以确定范围 3 报告的界限。
在计算排放量时，各组织希望提供尽可能准确的排放清单。对于范围 1 和 2 排放，计算过程中通常要用到主要源数据，例如特定地点能源使用的排放系数。这种方法要求组织能够获得主要源数据和细粒度排放系数。该级别的数据粒度通常不适用于范围 3 计算。为了应对这一挑战，GHG Protocol 介绍了 13 种计算方法，并建立了决策树来帮助用户为每个范围 3 类别选择计算方法。
范围 3 排放核算所需的数据由范围 3 排放类别和所选排放计算方法决定。这些数据可能比范围 1 和范围 2 排放计算中所需的数据广泛得多。通常包含保存在第三方或孤立系统中的非结构化数据。
数据类型可能涵盖产品或产品类型和服务的支出金额（支出数据）、供应商范围 1 和 2 数据、购买的商品数量以及收到的服务类型。除了这些活动数据外，组织还必须寻找并获得排放系数。如果没有足够的可用数据，GHG Protocol 的范围 3 计算指南6 建议使用代理数据。
一些 ESG 报告框架和标准支持或要求设定范围 3 排放目标并进行绩效披露。CDP、GRI、ENERGY STAR 和 GRESB 等主要报告框架提供不同的资源，包括教育资料和工具，以帮助公司披露和提交 GHGH 排放数据。
公司还可以选择利用软件即服务 (SaaS) 解决方案来真理 GHG 排放数据。那些提供与主要报告框架一致的预构建模板的公司可以帮助用户更轻松、更高效地进行报告。具有分析工具的解决方案可以帮助提供有关减排机会的洞察，从而推动绩效改进。
“虽然范围 3 排放不在组织的直接控制范围内，但组织可能能够影响导致排放的活动。该组织也许能够影响供应商或根据供应商的做法选择与其签订合同。”
– 美国环境保护署 (EPA)
提高价值链中的可持续发展绩效远远超出了跟踪和报告范围 3 排放的范围。除了排放绩效之外，组织还越来越多地致力于跟踪并推动整个价值链（尤其是供应链）中众多其他 ESG 指标的绩效改进。
在这方面，组织通常根据 GHG Protocol 开始使用高级范围 3 排放清单来识别产品生命周期排放（即与特定产品“从设计到报废”过程中的生产和使用相关的所有排放）中的热点领域。然而，为了推动这些热点领域的减排工作，组织需要可操作的细粒度数据，同时需要摆脱基于支出的数据和计算方法，转向特定于活动或特定于供应商的数据输入和更加精准的计算方法。
世界经济论坛和 Boston Consulting Group 发布的一份报告7 概述了供组织解决供应链中排放问题的以下框架：
创建透明度：建立价值链排放基线并与供应商交换数据；为范围 1 和 2 排放设定宏伟目标并公开报告进展。
针对 CO2 进行优化：重新设计产品以实现可持续性发展；设计可持续发展的价值链/采购策略。
与供应商合作：将排放指标纳入采购标准并跟踪绩效；与供应商合作解决排放问题。
推动生态系统发展：参与行业倡议，以获得最佳实践、认证和主张；扩大“购买群体”规模，加强需求方承诺。
为您的组织赋能：引入低碳治理以调整内部激励措施，为您的组织赋能。
公司获得更精细的绩效数据后，即可用来为供应商层面的减排活动提供信息。采取这些步骤可帮助公司预测、规划和跟踪实现减少环境影响的目标的进展情况，以及实现净零排放等目标的进展情况。
1 “范围界定：跟踪整个供应链的自然进展”（ibm.com 外部链接）。CDP，2023 年 3 月。
2《温室气体核算体系》（ibm.com 外部链接）。
3 “《京都议定书》— 面向第一个承诺期的目标”（ibm.com 外部链接）。《联合国气候变化框架公约》。
4 “企业价值链（范围 3）标准”（ibm.com 外部链接）。《温室气体核算体系》。
5 “CDP 技术说明：按行业划分的范围 3 类别的相关性”（ibm.com 外部链接）。CDP
6《计算范围 3 排放量的技术指南》（ibm.com 外部链接）。《温室气体核算体系》。
7 “净零排放挑战：供应链机遇”（ibm.com 外部链接）。世界经济论坛与 Boston Consulting Group 携手合作，2021 年 1 月。