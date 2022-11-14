在单一记录系统中捕获分散的 ESG 数据 通过使用自动化与工作流程工具， 从各种来源获取 ESG 数据。数据自动化 包括文件加载连接器 和自定义 API 集成 ，而它们可处理来自 外部来源的数据。手动数据可输入到 与工作流程工作配套的 Web 表单和调查问卷中， 或是通过自助批量加载模板进行输入。

获得针对多单位、多币种数据的支持 Envizi 可规范化您的数据，以便为汇总报告捕获不同类型的数据。以本机单位捕获发票级数据，而 Envizi 则会自动应用日历、单位与货币标准化功能，从而在位置、群组和组织级别提供 ESG 指标，以便简化您的报告需求。

使您的数据与您的特有报告要求保持一致 Envizi 灵活的数据管理功能允许您跨地点、投资组合和成本中心对 ESG 数据进行分组。无论是管理全球运营还是应对组织变革，您均可通过创建不同的报告结构来定制数据，以便满足利益相关者的需求以及内外部的报告要求。

提升 ESG 数据的完整性和质量 借助工具来提高数据质量，而这些工具可帮助您识别和替换缺失的数据（例如，系统生成的应计数据）、定义验证规则，并设置针对数据异常的警报和自动报告，以便使用 AI 来提高数据分类的准确性。