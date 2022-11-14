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Envizi

 ESG 数据管理
建立强大、可审计的环境、社会与治理数据基础
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ESG Data Management 的抽象线条图
整理数据

IBM Envizi ESG Data Management 软件可自动捕获不同的环境、社会和治理 (ESG) 数据，并将其整合到权威的单一记录系统中，以便准确计算和报告温室气体排放量并实现脱碳跟踪。
在“IDC MarketScape：2024 年全球碳核算和管理应用程序供应商评估”中被评为领导者 下载摘录
CSRD 报告互动导览

体验此产品导览，以了解如何简化 CSRD 报告路径

功能

ESG 数据捕获 数据规范化 灵活的数据层次结构 数据质量工具 数据可审计性
优势
一站式访问您的所有 ESG 数据

通过将所有定性与定量数据整合到单一记录系统中以为可靠的 ESG 报告提供支持，从而节省时间和精力。
从容自信地报告

通过识别差距、应用验证规则和使用应计来填补缺失信息，维护干净且准确的数据。此功能可让您的报告保持完整和最新，以便您安心地根据数据采取行动，而不必担心质量问题。
以您偏好的方式查看 ESG 数据

随着组织和报告要求的变化，轻松管理数据—创建新的报告结构或对数据进行标记，以便以多种方式对数据进行细分，从而满足内外部的报告要求。
简化审计流程

通过为审计人员提供针对一套全面的审计报告的直接访问权限来简化审计，而这些报告涵盖数据变化、从 ESG 指标到源文件和数据的可追溯性，以及单位转换、各种因素和计算方法的透明度。

 
通过数据自动化解锁机遇

通过自动捕获来自内部系统和供应商数据，高效地扩充 Envizi 中所存储 ESG 数据的数量和范围，从而获得更深入的洞察信息，并解锁可改进可持续发展指标的机会。
根据您的需求来定制分析

在 Envizi 的综合数据模型基础上构建您自己的 BI 报告，以满足您的高级分析需求。此数据模型可每天导出，并与企业报告解决方案相集成，以进一步简化分析和决策。

成功案例

Downer 集成服务

借助 IBM Envizi ESG Suite 提供的自动报告功能，Downer 对其 ESG 跟踪工作进行标准化与集中化处理

采取后续步骤

深入了解 IBM Envizi 如何帮助您构建强大的 ESG 数据基础，以便自信地进行决策和报告。

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更多探索方式 与气候相关的财务披露 (TCFD) 说明 ESG 报告框架指南 企业可持续发展报告指令 (CSRD) 说明 可持续发展会计准则委员会 (SASB) 说明