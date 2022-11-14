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资产管理
Envizi
IBM Envizi ESG Data Management 软件可自动捕获不同的环境、社会和治理 (ESG) 数据，并将其整合到权威的单一记录系统中，以便准确计算和报告温室气体排放量并实现脱碳跟踪。
体验此产品导览，以了解如何简化 CSRD 报告路径
通过将所有定性与定量数据整合到单一记录系统中以为可靠的 ESG 报告提供支持，从而节省时间和精力。
通过识别差距、应用验证规则和使用应计来填补缺失信息，维护干净且准确的数据。此功能可让您的报告保持完整和最新，以便您安心地根据数据采取行动，而不必担心质量问题。
随着组织和报告要求的变化，轻松管理数据—创建新的报告结构或对数据进行标记，以便以多种方式对数据进行细分，从而满足内外部的报告要求。
通过为审计人员提供针对一套全面的审计报告的直接访问权限来简化审计，而这些报告涵盖数据变化、从 ESG 指标到源文件和数据的可追溯性，以及单位转换、各种因素和计算方法的透明度。
通过自动捕获来自内部系统和供应商数据，高效地扩充 Envizi 中所存储 ESG 数据的数量和范围，从而获得更深入的洞察信息，并解锁可改进可持续发展指标的机会。
在 Envizi 的综合数据模型基础上构建您自己的 BI 报告，以满足您的高级分析需求。此数据模型可每天导出，并与企业报告解决方案相集成，以进一步简化分析和决策。