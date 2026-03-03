IBM Envizi Emissions API

面向开发人员和 ISV 的可信排放计算逻辑
Envizi 排放 API 支持开发人员与独立软件供应商 (ISV) 将排放计算能力直接嵌入自有应用程序。该 API 开放了 Envizi 丰富的排放系数库与标准化计算方法，使团队能够搭建定制化解决方案，无需自行开发和维护排放逻辑与系数记录。
通借助 Envizi 的专业能力，开发团队可以缩短产品上市周期，同时确保计算结果符合全球公认标准
开发人员友好型集成
您可以通过 REST API，将排放计算功能直接集成到您的软件中。从应用程序上传活动数据，即可实时获得精准的二氧化碳当量计算结果。碳数据洞察分析可无缝融入现有工作流、仪表板与用户体验，而无需改动原有架构。
可扩展的企业就绪方案
可稳定支持跨客户、跨区域及高并发用例下的排放计算。
排放 API 专为便捷整合而设计，支持各行各业的组织实现多样化的排放与可持续发展用例。
支持范围 1、范围 2、范围 3 的全类别标准化排放计算，提供透明、统一且合规的计算结果。
获取完整 API 套件及 Python SDK
快速上线排放相关功能，无需自行搜集排放系数，也无需承担搭建复杂计算逻辑的成本。
无状态、无数据存储的 API 架构能够降低软件平台基础设施的负担，同时减少数据保护与托管方面的顾虑。
排放系数与计算方法由平台集中管理，用户可自动同步最新更新内容，无需人工操作。
平台提供清晰的文档、示例代码与沙盒环境，助力快速整合。
架构灵活易用，您可以通过 API 在任意场景构建、扩展或嵌入排放计算逻辑。
并非如此。Envizi Emissions API 面向开发人员、软件产品团队与 ISV 而设计，旨在将排放计算嵌入现有软件解决方案。如果企业需要规范化工作流、管控机制与审计就绪报告，那么 Envizi Emissions Accounting 将是一款理想的解决方案。
Excel 中的 Envizi 排放计算工具面向业务用户，支持直接在 Excel 中完成排放计算，无需编写代码。Envizi Emissions API 则面向开发人员与独立软件供应商，用于搭建专属排放计算解决方案。
Envizi Emissions API 使用由 Envizi 统一管理的范围 1、范围 2、范围 3 排放系数。
是否希望优化您的温室气体排放计算？深入了解
IBM Envizi，探索其如何助力您完成温室气体排放的计算、跟踪与报告。