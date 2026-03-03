IBM Envizi Emissions API

Envizi 排放 API 支持开发人员与独立软件供应商 (ISV) 将排放计算能力直接嵌入自有应用程序。该 API 开放了 Envizi 丰富的排放系数库与标准化计算方法，使团队能够搭建定制化解决方案，无需自行开发和维护排放逻辑与系数记录。

通借助 Envizi 的专业能力，开发团队可以缩短产品上市周期，同时确保计算结果符合全球公认标准



开发人员友好型集成

您可以通过 REST API，将排放计算功能直接集成到您的软件中。从应用程序上传活动数据，即可实时获得精准的二氧化碳当量计算结果。碳数据洞察分析可无缝融入现有工作流、仪表板与用户体验，而无需改动原有架构。



可扩展的企业就绪方案

可稳定支持跨客户、跨区域及高并发用例下的排放计算。