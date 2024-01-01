IBM® Envizi：范围 3 融资排放
企业级解决方案助力大规模捕获、计算和报告投资组合的排放量
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绿叶上有各种货币符号，代表财富和繁荣。
规模化跟踪、计算和报告融资排放

IBM Envizi 范围 3 融资排放使组织能够捕获、计算和报告不同投资组合和资产类别的排放，支持环境、社会和治理 (ESG) 披露以及明智的减排战略。

借助 IBM Envizi，组织可以： 

  • 降低规模化计算不同投资组合和资产类别的融资排放的复杂性和成本。
  • 使用能够快速适应新的披露、数据治理和审计要求的工具，跟上不断发展的法规。
  • 通过工具与分析，提升数据收集效率及 PCAF（碳会计金融合作伙伴关系）数据质量评分，助力投资决策与减排战略制定。

IBM 被 IDC 评为领导者

阅读“IDC MarketScape：2024 年全球碳核算和管理应用程序供应商评估”报告，了解 Envizi 的地位。

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模块功能

捕获和汇总排放 计算规模排放量 分析排放 制定行动计划 吸引投资对象 报告
优势 为什么要选择 IBM Envizi 融资排放？ 加入等候列表，我们会在融资排放发布时联系您
简化融资排放的复杂性

简化复杂的多资产投资组合中的数据捕获、计算和分析，减少手动工作、最大限度地减少错误并确保对不同来源进行准确、最新的排放计算。
自信地应对监管合规和风险管理

通过可追溯到源头的排放计算和数据访问控制，根据用户角色限制数据访问，加强企业数据治理和审计准备。
统一平台管理全口径排放。

将融资排放与其他范围 1、2 和 3 数据整合到一个综合的可持续发展数据管理和报告平台中，从而支持准确的排放计算、ESG 披露和脱碳工作。
购买方式

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脚注
  •  关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。
  • “本文件[或页面]中的信息“按原样”提供，不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性、特定用途的适用性以及不侵权的任何保证或条件。