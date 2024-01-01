IBM Envizi 范围 3 融资排放使组织能够捕获、计算和报告不同投资组合和资产类别的排放，支持环境、社会和治理 (ESG) 披露以及明智的减排战略。
借助 IBM Envizi，组织可以：
从财务数据系统和第三方提供商捕获排放数据，然后使用先进的数据管理工具来确定数据质量差距、协调输入、评估完整性并跟踪行动，以提高碳核算金融联盟 (PCAF) 数据质量分数。
使用符合温室气体核算体系 (GHG Protocol) 和 PCAF 的嵌入式排放因子和计算方法，通过强大的计算引擎，在本地规模化计算排放。
通过仪表板获取切实可行的洞察分析，提供从资产级到企业级的细粒度排放分析。识别热点，评估排放强度和数据质量分数，同时指导投资活动和减排计划。
根据定义的选择标准，针对特定投资组合、行业、资产类别等设定并跟踪脱碳和数据质量改进的目标。
通过为被投企业开通内置数据直报门户，提升数据准确性。便捷发起信息请求，允许被投方直接将数据输入平台，并在纳入系统前完成提交审核。
将排放指标整合到 Envizi ESG 报告框架模块中，以支持各种 ESG 报告框架（包括 TCFD 和 CSRD）的排放披露。
简化复杂的多资产投资组合中的数据捕获、计算和分析，减少手动工作、最大限度地减少错误并确保对不同来源进行准确、最新的排放计算。
通过可追溯到源头的排放计算和数据访问控制，根据用户角色限制数据访问，加强企业数据治理和审计准备。
将融资排放与其他范围 1、2 和 3 数据整合到一个综合的可持续发展数据管理和报告平台中，从而支持准确的排放计算、ESG 披露和脱碳工作。
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