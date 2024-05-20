发布日期：2024 年 1 月 23 日
撰稿人：Alexandra Jonker
道德采购确保供应商和销售商符合一定的道德标准，例如遵守公平劳动实践、产生积极的社会影响，并践行环境可持续性发展。实施道德采购通常需要组织制定标准化的采购政策，并对潜在供应商进行尽职调查。
了解塑造可持续发展商业世界的趋势，以及有助于推动转型的洞察。
注册以获取有关更智能资产管理的运行手册
负责任采购是考虑所有采购活动和供应商的社会、经济和环境影响的过程。实行负责任采购的组织对产品生命周期中发生的一切负责，从碳排放到工人权利。
在可持续采购和可持续购买中，更加强调供应商和销售商对环境的影响。这些过程属于负责任采购的范畴。道德采购也是如此，它涵盖整个供应链对环境和社会的影响。
目前还没有一套通用的、成文的道德采购标准；实践道德采购的人可能夫考虑一系列广泛的道德考虑因素。不过，一些立法法律和政策涉及道德采购。例如，英国的《现代奴隶制法案》、加利福尼亚州的《供应链透明度法案》以及遍布南美、欧洲、非洲和亚洲等几大洲的《商业与人权国家行动计划》(NAP) 等。
需要注意的是，供应商或销售商可以声称在某一方面是合乎道德的（例如获得有机、公平贸易、零残忍认证），但可能在其整个运营和全球供应链中并不符合道德标准。
一般而言，不道德的供应商或销售商是指：
这包括产生高水平碳排放、导致森林砍伐、虐待动物、废物管理不善等的供应商和销售商。
欺诈性供应商或销售商可能会故意隐瞒或隐藏合同信息；对客户和合作伙伴谎称产品质量、原产地或成分等；或参与贿赂和滥用商业秘密。
不遵守公平劳动惯例，可能包括不支付公平工资、使用人口贩运或童工以及未提供充足或安全的工作条件。
除了道德采购对人类和地球有益之外，它还具有实实在在的商业利益：
坚持严格的道德采购政策可以提升组织的品牌声誉。近年来，消费者越来越以目标为导向，选择产品和品牌时更加考虑它们与自己价值观的契合度。事实上，他们现在代表着最大的细分市场 (44％)。这些消费者精明且愿意审查企业行为，以确保品牌在可持续性发展、应对气候变化和人权等领域兑现承诺。如果消费者对所发现的东西感到满意，他们就更有可能选择该品牌，而不是价格更低廉的竞争对手。
世界经济论坛 2015 年的一份报告显示，道德采购实践可使供应链成本降低高达 16%。1多种道德采购实践可能有助于降低供应链成本，比如通过本地采购减少运输成本，或通过改用更节能或可再生能源降低运营成本。
道德采购可以成为企业遵循新的和现有法律法规的垫脚石，这些法律法规要求在企业的环境、社会和治理 (ESG) 计划的影响方面保持透明度。例如，欧盟 (EU) 企业可持续发展报告指令 (CSRD) 将要求企业披露其尽职调查流程，以识别和减轻其价值链和供应链中的社会与环境影响。
由于没有指导道德采购实践的官方标准或规范，因此组织建立自己的道德采购计划的方式是独一无二的。然而，许多组织通常会通过建立严格的审查流程开始，然后通过持续的审计来维护其标准。
为了制定审查流程，组织可能会参考竞争对手的类似道德政策、行为准则和最佳实践示例。然后，公司可以利用这些信息，以及他们自己现有的可持续性发展等实践政策，制定评估潜在供应商的标准。如果没有，组织可以查阅信誉良好的外部政策，例如《联合国工商业与人权指导原则》。然后，组织可以将这些标准以及如何处理不合规行为的情况直接纳入供应商合同。
无论供应商过去的表现如何，组织都应做好准备，因为供应商随时都可能从事不道德的行为。因此，组织可以选择在整个合同期限内监控供应商的实践。持续审计确保遵守遵守道德合同协议，并允许组织确定需要改进的领域，设定目标并启动纠正措施。
供应链风险管理 (SCRM) 软件可帮助组织找到合适的供应商，并维护其道德采购政策。SCRM 软件通常提供实时供应商可见性，并整合来自业界认可的可靠供应商信息和数据，以降低风险。一些软件提供强大的分析和人工智能 (AI) 功能，用于持续监控供应商的法规合规性。这些功能可能包括：
跨行业标准化调查问卷、指标和工作流程，可降低风险，包括网络威胁。
供应商风险管理策略与来自权威第三方的数据集集成，以降低风险。
为所有利益相关方自动更新供应商和第三方信息。
自动化确保供应商风险评估数据与市场保持同步。
分析功能可管理决策、入职、应急计划和生命周期流程，包括报告和审计管理。
供应商数据的安全性、透明度和可追溯性可降低运营风险。
应用人工智能 (AI) 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹性和可持续性。
利用基于区块链的模块化解决方案，为所有网络参与者提供更安全、更智能、更可持续的食品生态系统。
通过人工智能和机器学习驱动的实时可视化与切实可行的工作流程，统筹企业的端到端供应链。
使用可追溯性软件构建自己的区块链生态系统，以改善供应链管理。
了解如何与供应链合作伙伴建立自己的区块链协作和数据共享生态系统。
了解现代化控制塔的优势，这是一个涵盖整个供应链的枢纽，不仅局限于物流和履约。
了解 IBM® Supply Chain Control Tower 如何帮助企业更快地应对变化、实现高效协作并推动自动化运营。
CSRD 是欧盟立法，要求企业报告其业务活动对环境和社会的影响，以及其 ESG 工作对业务的影响。
企业社会责任 (CSR) 是指企业的运营应以对社会和环境产生积极影响为原则和方针。
供应链管理涉及对商品或服务的整个生产流程的处理，其范围涵盖从原材料开始，直到将最终产品交付给消费者。