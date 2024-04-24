发布日期：2024 年 2 月 29 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
循环经济是可持续发展的关键驱动力。联合国强调了循环经济在实现可持续发展目标 (SDG) 中的作用。世界各地的许多政府、政策制订者和组织正在探索循环经济应对全球挑战的潜力，如气候变化、生物多样性丧失、材料开采造成的破坏和其他环境问题。
例如，研究发现，开采和加工自然资源占世界温室气体排放总量的一半，占地球生物多样性丧失和水资源压力的 90 % 以上。1 通过延长资源使用时间，循环经济减少了对新资源开采的需求，这有助于保护自然资源并减少温室气体排放。为此，循环经济的主要倡导者艾伦·麦克阿瑟基金会的一项研究发现，采用替代经济模式可以将欧洲的二氧化碳排放量减少一半。2此外，这还可以创造经济机会，并为企业和社会创造价值。研究表明，循环经济可以创造 4.5 万亿美元的新经济产出。3
循环经济的运行方式是，建立闭环体系以最大限度减少浪费，保护资源并恢复自然系统。用于实现该目标的策略包括：
组织、行业和个人正在以各种方式采用循环解决方案。有关循环经济如何融入企业和社会的一些成功案例包括：
转变为可再生能源（如风能、太阳能和水力发电）减少了对化石燃料等有限资源的依赖，从而支持循环经济。通过使用再生资源和可再生资源为日常运营提供动力，可以减少对环境的负面影响、废物排放和总体材料使用。可再生能源对于将循环经济原则应用于供应链物流也至关重要，因为它可以影响供应商和运输选择。
越来越多的公司正在尝试重新设计电子产品，以使其模块化并易于维修，而不是在电子产品损坏或磨损后将其丢弃。这意味着，用户可以仅更换故障部件而不是更换整个设备，从而显著延长产品的使用寿命。一些公司还在采纳翻新和再制造其技术产品的理念。该过程涉及收回使用过的产品，将其恢复为良好状态并重新销售，通常还会提供保修。
汽车共享和家居共享服务使人们共享资产而不是单独拥有资产，或者暂时出借资产，以更频繁地利用这些资产，从而促进资源的高效利用。这减少了对制造新产品的总体需求，并鼓励更可持续的消费模式和伙伴关系。
采用零废弃原则的零售店允许顾客携带自己的容器，从而减少包装废物并促进材料的重复使用。其他公司旨在提供具有可重复使用包装的消费品以消除塑料污染。在顾客退回空容器后，将对容器进行清洗并重复使用，从而减少一次性包装的需求。在其他情况下，他们可能将塑料包装替换为可生物降解的材料（例如，由植物基材料制成的生物塑料可以自然分解）。这种从摇篮到摇篮的设计方法意味着在人类使用和自然之间形成连续循环，可以减少垃圾填埋场的废物量。
公司越来越多地从“卖了就忘”模式转向关注整个产品生命周期的模式。这包括探索租赁模式或提供“产品即服务”，即消费者为产品提供的服务付费，而不是拥有产品本身。
许多时尚品牌正在采用循环商业模式，例如出租服装或在产品中使用更少的原始材料和更多的回收材料。一些公司鼓励顾客退回旧服装以进行回收或再销售。这种方法减少了浪费和对新原材料的需求，从而支持更可持续的时尚产业。
建立更可持续的食品体系涉及解决食品浪费问题。研究表明，每年供人类消费而生产的食物损失或浪费 11.8 亿吨。4例如，日本政府实施了《食品回收法》，该法律提倡将食物废料作为可堆肥的动物饲料和肥料。在其他地方，公司正在利用食品废料创造新产品，例如将咖啡渣转化为生物燃料，使用水果皮制作天然染料，或者使用面包店和三明治店的未出售或未使用的面包酿造啤酒。
可持续技术解决方案可以帮助跟踪和管理资源，实现新的业务战略，并提高生产和分销过程的效率。数字技术创新帮助公司跟踪和优化价值链中的资源使用情况，并帮助消费者做出可持续的选择。
例如，物联网 (IoT) 设备可以提供有关产品使用和状况的实时数据。这使预测性维护变得更加容易，并支持产品即服务模式。人工智能 (AI) 可以提高制造和供应链的资源效率，而区块链技术可以在整个生命周期内对材料和产品进行透明且安全的跟踪，从而促进可追溯性和问责制。
可再生能源技术对于脱碳和减少温室气体排放至关重要。数字平台（如在线市场和资源共享服务）可以促进商品和服务交换，从而推动再利用和减少浪费。3D 打印技术可以支持本地生产，从而降低运输和物流成本并减少浪费。
政策制订者正在制订政策以激励公司采用可持续实践和新的商业模式，从而支持循环经济转型。他们还在实施惩罚浪费行为的方法，并资助研究可持续解决方案。例如，欧盟的循环经济行动计划是欧盟委员会的绿色协议的一部分，旨在制订措施以使可持续产品成为欧盟规范。它还包括减少废物和提高回收率的战略。其他国家/地区（包括中国、日本和荷兰）也制订了各自的国家循环经济政策，旨在刺激经济增长，提高资源效率，恢复自然环境并减少环境影响。
应用人工智能 (AI) 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹性和可持续性。
使用温室气体 (GHG) 排放管理软件准确计算和报告温室气体 (GHG) 排放，获得洞察并跟踪实现脱碳目标的进度。
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国家/地区、社区和企业如何减少人类和商业活动对环境的影响。
净零排放是指排放到大气中的温室气体与从大气中清除的气体量达到平衡。
业务可持续发展是指公司为了消除业务运营对环境和社会造成的不利影响而采取的战略和行动。
范围 3 排放是指，不是由组织直接拥有或控制的来源在业务运营中产生的一类温室气体 (GHG) 排放。
三重底线 (TBL) 是一个可持续发展框架，围绕三个 P 展开：人类 (people)、地球 (planet) 和利润 (profit)。
供应链优化利用技术和资源，最大限度地提高供应网络的效率和绩效。
1 事实和数据（ibm.com 外部链接），联合国，2024 年 1 月
2 迈向循环经济：加速转型的商业理由（ibm.com 外部链接），艾伦·麦克阿瑟基金会，2015 年 11 月
3 变废为宝（ibm.com 外部链接），Accenture，2015 年 9 月
4 关于食物浪费和饥饿的 5 个事实（ibm.com 外部链接），世界粮食计划署，2020 年 6 月