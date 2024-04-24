循环经济是可持续发展的关键驱动力。联合国强调了循环经济在实现可持续发展目标 (SDG) 中的作用。世界各地的许多政府、政策制订者和组织正在探索循环经济应对全球挑战的潜力，如气候变化、生物多样性丧失、材料开采造成的破坏和其他环境问题。

例如，研究发现，开采和加工自然资源占世界温室气体排放总量的一半，占地球生物多样性丧失和水资源压力的 90 % 以上。1 通过延长资源使用时间，循环经济减少了对新资源开采的需求，这有助于保护自然资源并减少温室气体排放。为此，循环经济的主要倡导者艾伦·麦克阿瑟基金会的一项研究发现，采用替代经济模式可以将欧洲的二氧化碳排放量减少一半。2此外，这还可以创造经济机会，并为企业和社会创造价值。研究表明，循环经济可以创造 4.5 万亿美元的新经济产出。3