可持续技术的目标有两个：使用可持续工艺和材料生产新技术，以及利用技术解决 环境、社会和治理 (ESG) 问题。可持续技术可以是太阳能电池板等物理技术，也可以是 ESG 报告和 ESG 绩效管理软件。

在可持续地开发技术时，组织可能会考虑用于开发技术的资源、这些材料的提供者以及整个技术生命周期中潜在的负产出（例如废气排放或电子废物）等因素。从这个意义上说，可持续技术描述了在创建和实施技术时的一种思维方式或理念。

在部署可持续产品或技术时，公司通常会着手向着环境、社会和治理相关目标推进。例如，组织可以创造减少化石燃料消耗的技术，如电动汽车，或通过脱碳计划消除废物。

公司还可以利用可持续技术来减少碳足迹。例如，他们可以利用人工智能 (AI) 来运行诊断并确定其业务的哪些领域产生最多的废物。有了这些洞察分析，他们就可以使用碳核算来识别减少温室气体排放的机会或倡导采用可再生能源。