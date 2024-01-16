订单管理几乎涉及到供应链中的每一个系统和流程。 大多数公司不再在组织内进行订单管理。 它们与多个合作伙伴（如部件和组件供应商、组装和包装服务或配送中心）协作，但这样很容易失去订单可视性和控制。 通过手动过程完成并交付订单，成本高昂并且容易出错。 OMS 可以通过自动处理和减少错误来帮助控制成本和创造收入。



在外部，订单管理会直接影响客户认识企业或品牌的方式。 在全渠道环境中，客户期望获得无缝体验。 客户可以在线订购，但通过呼叫中心解决问题并完成订单。 随着订单的完成，客户希望在此过程通过电子邮件等了解订单进度。 如果存在问题，他们可能希望通过实体渠道（例如，实体店）退货。 过程中的每个点都提供了一个机会，企业可以利用这些机会提供出色的客户体验，提升客户保留率并增加收入。 全渠道之旅也为企业提供建议，帮助他们抓住追加销售和交叉销售机会，从而增加收入。