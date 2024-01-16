订单管理从客户下订单开始，到客户收到包裹或服务后结束。 它支持企业协调整个履行过程 - 包括订单收集、库存与交付可视性以及服务可用性。 所涉及的工作流程根据企业的需求而有所不同，但典型的订单管理流程包括三个步骤：
下订单
客户通过自动化表单下订单。 销售团队成员核对详细信息并确认订单。
订单履行
仓库员工确认发货详细信息，生成发票并履行订单 — 拣货、包装和发货。
库存管理
库存水平在其随业务需求而波动的同时受到持续监控。
您的全渠道订单管理策略是什么？
全渠道的订单履行对于确保收入增长和客户满意度至关重要。
订单管理系统 (OMS) 是管理订单生命周期的数字方式。¹它跟踪所有信息和流程，包括订单输入、库存管理、订单履行和售后服务。 OMS 为企业和买方提供可视性。 企业可以近乎实时地了解库存情况，客户可以查看订单何时送达。
改变 ERP 的 5 种方法
订单管理几乎涉及到供应链中的每一个系统和流程。 大多数公司不再在组织内进行订单管理。 它们与多个合作伙伴（如部件和组件供应商、组装和包装服务或配送中心）协作，但这样很容易失去订单可视性和控制。 通过手动过程完成并交付订单，成本高昂并且容易出错。 OMS 可以通过自动处理和减少错误来帮助控制成本和创造收入。
在外部，订单管理会直接影响客户认识企业或品牌的方式。 在全渠道环境中，客户期望获得无缝体验。 客户可以在线订购，但通过呼叫中心解决问题并完成订单。 随着订单的完成，客户希望在此过程通过电子邮件等了解订单进度。 如果存在问题，他们可能希望通过实体渠道（例如，实体店）退货。 过程中的每个点都提供了一个机会，企业可以利用这些机会提供出色的客户体验，提升客户保留率并增加收入。 全渠道之旅也为企业提供建议，帮助他们抓住追加销售和交叉销售机会，从而增加收入。
仍有疑问？ 查看常见问题解答
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时尚零售商 Eileen Fisher 跨渠道建立了单一库存池，以提高库存数据的可信度，执行更灵活的订单履行并降低客户获取成本。
制造巨头 Parker Hannibin 使用订单调配框架，该框架有助于交付统一的购买体验，并提供库存、订单和客户洞察。
时尚品牌企业 Fossil 使用 IBM Sterling Order Management 来实现跨渠道的集中化可视性和库存调配。
订单管理可能很快会变得更复杂，尤其是在涉及大批量或多个销售和分发渠道的时候。 这些趋势增加了复杂性：
计算机化订单管理系统 (OMS) 已经具备处理这种日益增加的复杂性的能力，并且可以帮助更有效地处理订单，实现更多效益。
OMS 的核心是分布式订单管理 (DOM) 功能，此类软件支持 OMS 智能地将订单发送到最佳目的地或资源以履行该订单。 DOM 对于管理与订单相关的业务流程至关重要，有助于跨渠道交付无缝客户体验。
使用订单管理收益计算器可以估算出通过实施 BOPIS、BORIS 等全渠道功能以及从店铺发货而带来的潜在增量毛利润收益。
与专家交谈，了解订单管理如何帮助您降低成本并创造收入。
在供应链中的每个环节提供无缝的全渠道客户体验，并优化订单履行情况。
获得最新的库存跟踪和准确订单承诺数据，即使在拥有高销售量和大量库存单位的企业中也是如此。
为店内销售人员提供移动工具，帮助他们与客户开展互动，并提供高度个性化店内购物体验。
获取智能洞察，用于查看、管理和更有效地处理库存，从而满足实际需求。
持续提升全渠道盈利率，平衡履行能力，并降低总体服务成本。
官方 IBM Sterling 博客，内容涵盖主要供应链与业务网络主题和趋势。
库存管理涉及从制造商到仓库、从这些设施到销售点的库存跟踪。
使用混合云并应用 AI 和区块链来构建智慧供应链。
供应链控制塔使组织能够实时更充分地了解、确定优先级并解决关键问题。
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供应链管理负责处理商品或服务的整个生产流程，可以最大程度地提高质量、交货速度、客户体验和盈利能力。
“什么是 OMS？我为什么需要它？”（链接位于 ibm.com 外部），George Kokoris，供应链 24/7，2018 年 6 月 28 日。
“订单管理的基本步骤是什么？” （链接位于 ibm.com 外部），Revathi Karthik，Quora，2017 年 9 月 27 日。