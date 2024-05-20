对于从事产品交付业务的公司而言，为满足客户对按时全额交付的优质产品的期望，成功取决于获得、保留供应商并与供应商有效合作的能力。公司价值的最多 50% 可能取决于其供应商关系 (PDF) 的实力。

但随着供应链已成为全球网络的网络，供应商管理流程变得越来越复杂、耗时且成本高昂。对人工、书面流程的严重依赖，以及数字事件和表格填写的重复录入，降低了执行速度，引入人为错误，限制了敏捷性，令这些挑战更加严峻。

动荡的时代极大地加重了这些困难。最近发生的事件凸显了公司与其合作伙伴和供应商之间持续关系的至关重要性。这些关系对于保持供应链的敏捷性和弹性至关重要。

为了应对这些挑战，供应链领导者加大了对供应商管理流程数字化和现代化的承诺。众多好处包括增强的供应商验证、改进的吸纳流程和更强大的生命周期跟踪。结果：更有效的供应链关系管理。