IBM Sterling B2B Integration Suite
值得信赖的多企业混合云软件，增强 EDI 的功能，帮助简化和全面数字化 B2B 事务
解决方案简介
四个混合云软件组件可有效简化您与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴之间的任务关键型 EDI 互动。

简化 EDI

IBM Sterling B2B Integration Suite 构成 IBM Sterling Data Exchange 解决方案组合的重要组成部分。它包含四个混合云软件组件，可有效简化您与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴之间的任务关键型 EDI 互动。

数据驱动型洞察分析

59% 提高客户满意度

计划外停机次数减少。1

 将加入新客户和合作伙伴的速度提高 加快合作伙伴进场

更快地引入新合作伙伴。1

 腾出 49% 的 提高客户满意度

提升客户体验。1

 48% 加快文档交付

大约快两倍。1

点播观看近期 AI + B2B 整合网络研讨会

 

 立即观看

数据交换组合

IBM Sterling B2B Integrator

将各个合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关。

 深入了解 B2B Integrator IBM Sterling Transformation Extender

在整个企业中集成基于行业的客户、供应商和业务合作伙伴交易。

 深入了解 Transformation Extender IBM Sterling Control Center Monitor

在 B2B 和托管文件传输环境中，通过可靠的可见性和治理来监控数据。

 深入了解 Control Center Monitor IBM Sterling File Gateway

将所有基于互联网的文件传输整合至一个可扩展、安全且始终在线的边缘网关上。

 深入了解 File Gateway

主要优势

简化进入流程

简化和自动化的合作伙伴加入和管理

 数据转换

跨不同格式和标准的任意数据转换和验证

 可见性分析

单层玻璃监控、处理并满足合规标准

 混合部署

云端或本地的灵活部署模型

后续步骤

阅读 IDC 投资回报率研究报告或咨询 IBM 专家，了解 IBM Sterling B2B Integration Suite 如何帮助您简化、自动化和完全数字化交易。

 阅读 IDC 投资回报率研究

1 IDC：IBM Sterling Data Exchange 商业价值快照（ibm.com 外部链接）研究；Simon Ellis，Mathew Marden 出版社，2023 年 9 月