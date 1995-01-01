IBM Sterling B2B Integration Suite 构成 IBM Sterling Data Exchange 解决方案组合的重要组成部分。它包含四个混合云软件组件，可有效简化您与客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴之间的任务关键型 EDI 互动。
计划外停机次数减少。1
更快地引入新合作伙伴。1
提升客户体验。1
大约快两倍。1
将各个合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关。
在整个企业中集成基于行业的客户、供应商和业务合作伙伴交易。
在 B2B 和托管文件传输环境中，通过可靠的可见性和治理来监控数据。
将所有基于互联网的文件传输整合至一个可扩展、安全且始终在线的边缘网关上。
简化和自动化的合作伙伴加入和管理
跨不同格式和标准的任意数据转换和验证
单层玻璃监控、处理并满足合规标准
云端或本地的灵活部署模型
我们之所以选择 IBM Sterling，是因为它能更好地与我们的企业资源规划系统集成。此外，它还包括一些功能，例如具备强大监控能力的软件，以及能提高团队工作效率的其他功能。 ”
除了节省合作伙伴加入的用时并通过 IBM Sterling B2B Integration Suite 更快实现收益之外，我们还看到了自动化所带来的更高质量。这意味着人们犯错的可能性降低了。 ”
IBM Sterling B2B Integration Suite 为我们的产品库存提供了自动化采购和收货功能，确保供应商和我们公司更容易采购和接收产品。这让我们更容易支持更多产品的进出流程。 ”
IBM Sterling B2B Integration Suite 为最终用户提供了业务流程的可视性，这样就不会遗漏业务流程，从而影响我们的正常运行时间和可靠性...... 现在，我们可对每笔交易负责，而不用再花时间在生产过程中追查问题。 ”