将所有这些数据以正确的格式发送到所有正确的位置和客户端以及提供给我们的客户,这个任务变得难以管理。在 IBM 的支持下,此任务对我们来说不再是挑战。 Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc. 阅读成功案例 由于 Sterling Transformation Extender 可以处理不同数据格式的复杂性,我们可以胸有成竹地向客户提供报价并实际交付。 Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH 阅读成功案例