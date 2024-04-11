主页 业务自动化 Sterling B2B Integration Suite Transformation Extender IBM Sterling Transformation Extender

在各种格式和标准之间自动进行复杂的数据转换和验证

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自由数据转换

 

借助 IBM® Sterling Transformation Extender，组织能够集成整个企业内基于行业的客户、供应商和合作伙伴交易。它有助于自动执行一系列不同格式和标准之间的复杂数据转换和验证。数据可以在本地或云中转换。其他可用的高级转换支持为特定行业（包括金融、医疗保健和供应链）提供元数据映射、合规性检查和相关处理功能。

Sterling Transformation Extender 通过经认证容器支持混合云部署。该产品组合还包括有助于满足 ISO 20022 要求的功能。
主要亮点
  • 自由数据转换
  • 为实施云部署而容器化
  • 现代用户体验
  • ITX 行业特定软件包
  • 云平台
  • 适用于 Red Hat OpenShift 的经认证容器
  • 云标准 API
 获取详细信息
IBM Sterling Transformation Extender 的优点
转换任何数据

行业标准、结构化或非结构化数据以及自定义格式。

 随时随地运行

本地云、混合云、私有云或公共云。

 无论何时何地

拥有强大的用户体验和 RESTful API。
功能
自由数据转换

ITX 是基于行业标准的模块化综合解决方案。您可以转换任何结构化或非结构化数据，而无需进行企业级编码。
通过现代用户体验缩短实现价值的时间

出色的用户体验 (UX)，可直接从 Web 浏览器进行高效的数据映射。凭借用户与您所选浏览器的无缝交互，提供更轻松、更快速的数据映射。
参与和转换驻留在云中的数据

在云平台上转换数据。通过一系列适配器在数据所在位置进行交互，无论是在本地还是在云端。云适配器支持包括 AWS、MongoDB、HDFS 和 Kafka。
与云标准 API 无缝交互

通过 RESTful API 为用户和系统提供高效的结构化交互。快速连接应用程序和后端系统。
使用 RESTful API 直接从 UX 部署地图。
使用 Docker 容器减少管理时间和成本

在 Docker 容器中部署 ITX 可大幅降低总体拥有成本。缩短本地和跨云端点的安装与维护时间。
使用 ITX 行业专用包来维护强制性标准

行业软件包可用于支持所选行业特定法规和标准。金融服务软件包能够满足多种主要需求，包括对 SWIFT 和 NACHA 的支持。医疗保健软件包可满足 HIPAA 和 HL7 要求。而供应链软件包符合 X.12 和 EDIFACT 等关键标准。
经认证的容器

IBM Certified Containers for Sterling Transformation Extender 是高度安全的企业级产品版本，集成了多种常见的软件服务，用于实现一致的部署生命周期管理，包含简便的安装和配置选项、升级管理以及回滚、可扩展性和安全性等功能。
将所有这些数据以正确的格式发送到所有正确的位置和客户端以及提供给我们的客户，这个任务变得难以管理。在 IBM 的支持下，此任务对我们来说不再是挑战。 Ellen Agostino Application Service Manager PNC Financial Services Group Inc. 阅读成功案例 由于 Sterling Transformation Extender 可以处理不同数据格式的复杂性，我们可以胸有成竹地向客户提供报价并实际交付。 Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH 阅读成功案例

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