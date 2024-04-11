借助 IBM® Sterling Transformation Extender，组织能够集成整个企业内基于行业的客户、供应商和合作伙伴交易。它有助于自动执行一系列不同格式和标准之间的复杂数据转换和验证。数据可以在本地或云中转换。其他可用的高级转换支持为特定行业（包括金融、医疗保健和供应链）提供元数据映射、合规性检查和相关处理功能。



Sterling Transformation Extender 通过经认证容器支持混合云部署。该产品组合还包括有助于满足 ISO 20022 要求的功能。