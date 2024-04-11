在各种格式和标准之间自动进行复杂的数据转换和验证
借助 IBM® Sterling Transformation Extender，组织能够集成整个企业内基于行业的客户、供应商和合作伙伴交易。它有助于自动执行一系列不同格式和标准之间的复杂数据转换和验证。数据可以在本地或云中转换。其他可用的高级转换支持为特定行业（包括金融、医疗保健和供应链）提供元数据映射、合规性检查和相关处理功能。
Sterling Transformation Extender 通过经认证容器支持混合云部署。该产品组合还包括有助于满足 ISO 20022 要求的功能。
行业标准、结构化或非结构化数据以及自定义格式。
本地云、混合云、私有云或公共云。
拥有强大的用户体验和 RESTful API。
ITX 是基于行业标准的模块化综合解决方案。您可以转换任何结构化或非结构化数据，而无需进行企业级编码。
出色的用户体验 (UX)，可直接从 Web 浏览器进行高效的数据映射。凭借用户与您所选浏览器的无缝交互，提供更轻松、更快速的数据映射。
在云平台上转换数据。通过一系列适配器在数据所在位置进行交互，无论是在本地还是在云端。云适配器支持包括 AWS、MongoDB、HDFS 和 Kafka。
通过 RESTful API 为用户和系统提供高效的结构化交互。快速连接应用程序和后端系统。
使用 RESTful API 直接从 UX 部署地图。
在 Docker 容器中部署 ITX 可大幅降低总体拥有成本。缩短本地和跨云端点的安装与维护时间。
行业软件包可用于支持所选行业特定法规和标准。金融服务软件包能够满足多种主要需求，包括对 SWIFT 和 NACHA 的支持。医疗保健软件包可满足 HIPAA 和 HL7 要求。而供应链软件包符合 X.12 和 EDIFACT 等关键标准。
IBM Certified Containers for Sterling Transformation Extender 是高度安全的企业级产品版本，集成了多种常见的软件服务，用于实现一致的部署生命周期管理，包含简便的安装和配置选项、升级管理以及回滚、可扩展性和安全性等功能。