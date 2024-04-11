主页 业务自动化 Sterling Control Center Monitor IBM Sterling Control Center Monitor
扩展对关键 B2B 集成和 MFT 文件交换的治理
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在系统控制室内，总工程师站在显示互动地图的大屏幕前思考问题。
​控制您的 MFT 和 B2B 环境


摆脱被动式灭火模式。主动解决问题，从容自信地实现企业的 SLA 承诺。IBM® Sterling® Control Center Monitor 跟踪企业 B2B 和受管文件传输 (MFT) 基础架构中的关键事件，改进企业运营、客户服务和 B2B 治理。该解决方案实施相关规则，在服务器、进程或传输出现问题时提醒关键受众。面向各种用户定制的可操作仪表板。
功能 提高可见性

监视文件传输和 B2B 流程。统一服务器视图与操作逻辑。确定日程安排、流程、文件名、用户角色和安全功能。

 改善分布式基础架构的管理

中央监视和配置管理通过简化的图形用户界面 (GUI)，提供对支持的网络基础架构中的文件传输和 B2B 流程的可见性。

 通过透明度提高客户满意度

通过 Web 浏览器访问、报警和通知、单击问题查询和规则创建，主动看清服务级别协议 (SLA) 影响事件。

 通过监视改善治理与合规

连续控制监视，提供
近实时通知。利用嵌入式报告功能，将来自受管服务器的文件传输和流程数据整合、规范到单个 SQL 数据库中。

 通用统一接口

使用集中界面创建和删除配置对象，跨平台更新多台服务器。还提供语法检查和全文搜索以简化管理。

 版本控制减少错误和停机时间

维护对象的不同版本，保留这些版本以供审计或恢复之用；提供审计日志，包含对配置对象的更改，显示更改内容和更改人。

 安全策略工具改善合规性

允许企业为服务器分配用户权限和代理，为配置对象提供受保护模板，以便在服务器和平台之间对比，从而改善合规性。
IBM Control Center 维持对平均每天 100,000 次文件传输的完全可见性，有助于我们确保每次按时交付。 Technical Director Global payment solutions provider
资源 产品简介：IBM Sterling Control Center Monitor

监视和管理跨服务器、应用程序、位置、客户和贸易伙伴的文件传输过程。

 Ovum 报告：IBM 受管文件传输

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