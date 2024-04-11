

摆脱被动式灭火模式。主动解决问题，从容自信地实现企业的 SLA 承诺。IBM® Sterling® Control Center Monitor 跟踪企业 B2B 和受管文件传输 (MFT) 基础架构中的关键事件，改进企业运营、客户服务和 B2B 治理。该解决方案实施相关规则，在服务器、进程或传输出现问题时提醒关键受众。面向各种用户定制的可操作仪表板。