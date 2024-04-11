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使用更智能的方法管理 MFT 环境
IBM Sterling Control Center Director 屏幕截图
远程管理 MFT 节点 通过单个控制台，IBM® Sterling Control Center Director 支持您更快、更轻松地集中更新和配置 IBM Sterling Connect:Direct 节点，并扩展您的托管文件传输环境，以便您可以专注于其他以价值为中心的活动。借助 Control Center Director，您可以轻松识别和审核所有 Connect:Direct 许可证权利、安排和部署补丁和更新，以及管理网络上任何位置的服务器配置。 观看视频 (0:56)
IBM Sterling Control Center Director 的优点 高效运营 MFT

从中央控制台远程更新所有 Connect:Direct 节点，从而降低管理 MFT 环境的时间和成本。

 充满信心地治理

在分布式环境中近乎实时地查看和管理所有 Connect:Direct 部署，以进行持续审核并改进治理和合规性。

 扩展到企业

资源有限，但需求很大。无论您的 MFT 环境规模如何，都可以提供坚定的支持并保持合规。
主要亮点 远程部署更新和补丁

从中央控制台安排和部署 Connect:Direct 软件更新和补丁。通过近乎实时地跟踪作业状态，确保流程完整性和治理。

 库存管理

了解您的环境拥有的事项。查看和跟踪 Connect:Direct 实例，以便始终了解托管文件传输基础架构的最新且准确的库存。

 许可证管理

通过始终了解最新的许可证状态和利用情况，支持您最大限度地提高授权使用情况。快速审核许可证使用情况以进行审核并确保合规。

 配置管理

允许企业为服务器分配用户权限和代理，为配置对象提供受保护模板，以便在服务器和平台之间对比，从而改善合规性。

 远程服务器启停

无需登录每台服务器，即可远程启动和停止 Connect:Direct 服务器和服务器组来管理安装和验证过程。

 专为 Connect:Direct 而设计

由为您提供 Connect:Direct 的同一个团队专门构建，支持您充满信息地提升对 Connect:Direct 环境管理的控制。
资源 IT 架构设计师受管文件传输整合指南

了解实现旧版文件传输现代化所需的关键特征。

 IBM 数据交换成熟度评估

查看“IBM 数据交换成熟度评估”，了解企业如何降低成本，提高效率。

 视频：根据业务速度和规模迁移数据

了解如何在单一平台上从容自信地整合点对点 和基于边缘的文件传输。
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