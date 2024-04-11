从中央控制台远程更新所有 Connect:Direct 节点，从而降低管理 MFT 环境的时间和成本。
在分布式环境中近乎实时地查看和管理所有 Connect:Direct 部署，以进行持续审核并改进治理和合规性。
资源有限，但需求很大。无论您的 MFT 环境规模如何，都可以提供坚定的支持并保持合规。
从中央控制台安排和部署 Connect:Direct 软件更新和补丁。通过近乎实时地跟踪作业状态，确保流程完整性和治理。
了解您的环境拥有的事项。查看和跟踪 Connect:Direct 实例，以便始终了解托管文件传输基础架构的最新且准确的库存。
通过始终了解最新的许可证状态和利用情况，支持您最大限度地提高授权使用情况。快速审核许可证使用情况以进行审核并确保合规。
允许企业为服务器分配用户权限和代理，为配置对象提供受保护模板，以便在服务器和平台之间对比，从而改善合规性。
无需登录每台服务器，即可远程启动和停止 Connect:Direct 服务器和服务器组来管理安装和验证过程。
由为您提供 Connect:Direct 的同一个团队专门构建，支持您充满信息地提升对 Connect:Direct 环境管理的控制。