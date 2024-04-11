远程管理 MFT 节点 通过单个控制台，IBM® Sterling Control Center Director 支持您更快、更轻松地集中更新和配置 IBM Sterling Connect:Direct 节点，并扩展您的托管文件传输环境，以便您可以专注于其他以价值为中心的活动。借助 Control Center Director，您可以轻松识别和审核所有 Connect:Direct 许可证权利、安排和部署补丁和更新，以及管理网络上任何位置的服务器配置。 观看视频 (0:56)