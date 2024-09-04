IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) 属于 IBM Sterling Data Exchange 解决方案系列，支持 EDI 事务，以便您能够与客户、供应商、分销商或其他贸易伙伴可靠地交换结构化数据。B2B Integration VAN 非常灵活，可作为您选择的数据交换软件（如 IBM B2B Integration 软件或第三方 EDI 中间件）的渠道，将您与全球超过 310 万个现有 EDI 贸易伙伴轻松连接在一起。

此增值网络适用于拥有自己的 EDI 映射和转换能力的组织。