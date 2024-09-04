IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) 属于 IBM Sterling Data Exchange 解决方案系列，支持 EDI 事务，以便您能够与客户、供应商、分销商或其他贸易伙伴可靠地交换结构化数据。B2B Integration VAN 非常灵活，可作为您选择的数据交换软件（如 IBM B2B Integration 软件或第三方 EDI 中间件）的渠道，将您与全球超过 310 万个现有 EDI 贸易伙伴轻松连接在一起。
此增值网络适用于拥有自己的 EDI 映射和转换能力的组织。
通过可 IBM 全球网络访问的超过 310 万项业务，让新的客户和合作伙伴快速加入并迅速建立联系。
跟踪、搜索并查看通过 VAN 交换的文档的状态。
利用 IBM 在 EDI 数据交换方面的长期经验来帮助管理、支持和维护您的 B2B 连接。
EDI 事务与 IBM Sterling B2B Integration 软件以及大多数第三方软件的兼容性，令此网络成为您的 B2B 集成解决方案的灵活基础。
IBM 可让您随时了解最新的安全保护、可扩展性和可靠性功能。客户报告计划外停机时间减少 59%。1
扩展了 IBM Sterling B2B Integration SaaS 的 B2B 事务功能，可以支持 API、EDI 和混合事务。提供全面的 API 管理，具有稳健的安全性、数据转换、分析和监控功能，还有一个开发者门户。
提供用户友好的 Web 门户网站，可自动执行人工 B2B 事务。这有助于减少失误，降低成本，从而节省时间和资金，同时提高客户对非 EDI 供应商、客户和其他贸易伙伴的满意度。
IBM Sterling Document Conversion Services 可将传真、电子邮件和 PDF 等非结构化文档转换为 EDI 或其他结构化格式，以电子处理方式替代低效的人工处理。
了解云中的安全连接、文档跟踪可见性、分析仪表板等功能。
IBM Sterling B2B Integration Value-Added-Network (VAN)
每月 200 千字符起价 200.00* 美元
*截至 2024 年 10 月 31 日前可享受 75% 促销折扣优惠。点击“立即购买”了解促销详细信息。
了解有关电子数据交换 (EDI) 是什么、其工作原理、优点以及如何实现的更多信息。
阅读三条建议，助您打造具备如下能力的统一平台：结合 EDI 和 API 的强大功能、消除复杂性、并使供应链对企业及其贸易伙伴有意义。
了解如何与您的客户和其他业务贸易伙伴建立安全、可靠的数字连接，从而显著降低成本，并增加收入。
{If the resource title is too long or not descriptive enough, write a short headline in sentence case that better summarizes it. Try to use the same format for all resource headlines in this section.}
实现 B2B 集成现代化，并通过区块链、IoT 和 AI 补充 EDI，可建立出色的供应链。
深入了解涵盖各种当前 B2B 集成主题的网络研讨会系列。
1、2、3IDC：IBM Sterling Data Exchange 商业价值研究；2023 年 9 月，Simon Ellis、Mathew Marden