混合云的日益普及导致数据被存储到了各种位置，如数据仓库、数据湖和湖仓一体，以及各种云环境和本地部署环境。API 是不同数据源和应用程序之间必不可少的纽带，因此目前开发的 API 比以往任何时候都多。近年来增长最快的其中一种 API 格式是 GraphQL。借助 GraphQL，公司可以为所有数据创建统一的 GraphQL API 层，从而更快地迭代其 API 和应用程序开发。
IBM API Connect 让您可以在几分钟内轻松构建和部署生产级 GraphQL API。只需提供数据源的连接详细信息，即可立即生成安全且经优化的 GraphQL API。您还可以组合（或联合）来自多个来源的数据，例如 SQL、NoSQL、REST、SOAP 和其他 GraphQL API。API Connect 中内置的 GraphQL API 本质上十分安全，且性能较高，因为它们是在内存中基于 Golang 的 GraphQL 引擎上运行。
借助 GraphQL 和 IBM API Connect 解锁数据
将 API 开发与 API 管理配对，以更好地控制和优化您的 API。
GraphQL 擅长提供轻松灵活的数据访问，无论数据位于何处。GraphQL API 能够准确响应请求信息，无论信息位于何处，最终用户甚至不需要知道 GraphQL API 从哪些来源检索数据。当您在构建新的 API 并想要立即开始使用时，这种易于创建和使用的方式非常有用。但是，一旦您为扩展做好准备，就需要考虑性能和成本等因素，尤其是在关系到云中托管的数据源时。例如，从关系数据库提取的 GraphQL 查询在连接表时会产生更大的负载，这会延长响应时间。或者，调用无服务器函数的 GraphQL 查询，将会由云供应商向您计费。这时就需要引入 API 管理。
API Connect 中的管理功能可支持您控制用户与 API 的交互方式。您可以应用速率限制来控制调用 API 时涉及的性能和成本。API Connect 还可提供开发者门户等功能，以便您可以在组织内外部查找、测试和共享 API。