混合云的日益普及导致数据被存储到了各种位置，如数据仓库、数据湖和湖仓一体，以及各种云环境和本地部署环境。API 是不同数据源和应用程序之间必不可少的纽带，因此目前开发的 API 比以往任何时候都多。近年来增长最快的其中一种 API 格式是 GraphQL。借助 GraphQL，公司可以为所有数据创建统一的 GraphQL API 层，从而更快地迭代其 API 和应用程序开发。

IBM API Connect 让您可以在几分钟内轻松构建和部署生产级 GraphQL API。只需提供数据源的连接详细信息，即可立即生成安全且经优化的 GraphQL API。您还可以组合（或联合）来自多个来源的数据，例如 SQL、NoSQL、REST、SOAP 和其他 GraphQL API。API Connect 中内置的 GraphQL API 本质上十分安全，且性能较高，因为它们是在内存中基于 Golang 的 GraphQL 引擎上运行。