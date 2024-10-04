概括而言，如果组织满足以下条件，则符合 GDPR 要求：

遵守数据处理原则

维护数据主体的权利

采用适当的数据安全措施

遵守数据传输和数据共享相关规则

以下清单将这些要求进一步细分。组织为满足这些要求而采取的实际步骤，将取决于所在位置、相关资源和数据处理活动等因素。

数据处理原则

GDPR 制定了一套原则，组织在处理个人数据时必须遵循。原则如下：

组织有处理数据的合法依据。

GDPR 规定了公司可以合法处理个人数据的情况。收集任何数据之前，组织必须建立并记录其法律依据。组织必须在数据收集时将此依据传达给用户。除非征得用户同意，否则不能事后更改依据。

可能的合法依据包括：

组织已征得主题同意处理其数据。请注意，用户同意仅在知情、肯定和自愿的情况下有效。 知情同意 意味着公司明确说明其正在收集哪些数据以及将如何使用这些数据。 明确同意 是指用户必须采取一些意向明确的行动来表明他们同意，例如签署声明或选中复选框。同意不能作为默认选项。 自由给予同意 意味着公司不会试图影响或胁迫数据主体。主体必须能够随时撤回其同意。



组织必须处理数据，才能与数据主体或代表数据主体执行合同。

组织负有处理数据的法律义务。

组织必须处理数据以保护数据主体或其他人的生命。

组织出于公共利益（例如新闻或公共卫生）的原因处理数据。

组织是处理数据以执行官方职能的公共机构。

组织处理数据以追求合法利益。 合法利益 是指控制者或另一方可以通过处理数据获得的利益。例如，出于网络安全目的对员工进行背景调查或跟踪公司网络上的 IP 地址。为了主张合法利益基础，组织必须证明处理是必要的并且不侵犯主体的权利。



组织为特定目的收集数据并且仅将该数据用于该目的。

根据 GDPR 的目的限制原则控制者必须确定并记录收集数据的目的。控制者必须在收集时将此目的告知用户，并且只能将数据用于此指定目的。

组织仅收集必要的最少量数据。

控制者只能收集实现其既定目的所需的最少量数据。

该组织保持数据的准确性和时效性。

控制者必须采取合理措施确保其持有的个人数据准确且最新。

当不再需要数据时，该组织会将其删除。

GDPR 规定了严格的数据保留和删除政策。公司只能在实现收集数据的指定目的之前保留数据，并且一旦不再需要数据，他们就必须删除这些数据。

组织在处理儿童数据或特殊类别数据时采取了额外的预防措施。

控制者和处理者必须对某些类型的个人数据实施额外保护。

特殊类别数据包括高度敏感数据，如个人的种族和生物特征。组织只能在非常有限的情况下处理特殊类别数据例如为了防止严重的公共卫生威胁。公司也可以在主体明确同意的情况下处理特殊类别数据。

刑事定罪数据只能由公共当局控制。处理者只能在公共当局的指示下处理这些信息。

控制者在处理儿童数据之前必须获得家长的同意。他们必须采取合理措施来核实受试者的年龄和父母的身份。如果收集儿童的数据，控制者必须以儿童友好的语言提供隐私声明。

每个 EEA 国家都根据 GDPR 设定自己关于“儿童”的定义。范围包括从“13 岁以下的任何人”到“16 岁以下的任何人”。

组织对所有数据处理活动进行记录。

员工数量超过 250 人的组织必须保留数据处理记录。员工数量少于 250 人的组织如果处理高度敏感的数据、定期处理数据，或是以对数据主体构成重大风险的方式处理数据，则必须保留记录。

控制者必须记录他们收集的数据、他们对数据的处理、数据流图和数据保护措施等。处理者必须记录他们的目标控制者、他们为每个控制者所做的处理类型以及他们使用的安全控制。

控制者最终负责确保合规性。

根据 GDPR，数据控制者对合规负有最终责任。这意味着控制者必须确保并能够证明第三方处理者满足 GDPR 的所有相关要求。

数据主体的权利

GDPR 授予数据主体对数据的某些权利。控制者和处理者必须尊重这些权利。

组织为数据主体提供行使其权利的简便方法。

各组织必须为数据主体提供对其数据主张权利的简单方法。这些权利包括：

访问权：主体必须能够请求和接收数据的副本，以及有关公司如何使用数据的相关信息。

更正权：主体必须能够更正或更新其数据。

删除权：主体必须能够要求删除其数据。

限制处理的权利：如果主体怀疑数据不准确、不再必要或被滥用，他们必须能够限制数据的使用方式。

反对权：主体必须能够对处理提出反对意见。事先表明同意的主体必须能够随时轻松撤回同意。

数据可携带权：主体有权转移其数据，控制者和处理者必须为这些转移提供便利。

一般来说组织必须在 30 天内回复所有数据主体的访问请求。公司通常必须遵守主体的请求，除非公司能够证明其有正当的、压倒一切的理由不这样做。

如果组织拒绝请求，则必须解释原因。组织还必须告知主体如何就该决定向公司的数据保护官或相关监管机构提出上诉。

组织为数据主体提供对自动决定提出异议的途径。

根据 GDPR，数据主体有权不受可能对其产生重大影响的自动化决策流程的约束。这包括数据画像——GDPR 将其定义为使用自动化技术来评估一个人的某些方面，例如预测其工作表现。

如果组织确实使用自动决策，则必须为数据主体提供一种对这些决策提出异议的方法。受试者还可以要求人工员工审查任何影响他们的自动决策。

组织对如何使用个人数据保持透明。

控制者和处理者必须主动、明确地告知数据主体有关数据处理活动的信息，包括他们收集的数据、对数据的处理以及数据主体如何行使对数据的权利。

这些信息通常必须通过在数据收集期间向主体提供的隐私声明来传达。如果公司不直接从主体收集个人数据则必须在一个月内向主体发送隐私通知。公司还可能在其网站上公开访问的隐私政策中包含这些详细信息。

数据隐私和保护措施

GDPR 要求控制者和处理者采取措施防止滥用个人数据并保护数据主体免受伤害。

组织已实施适当的网络安全控制。

控制者和处理者必须部署安全措施，以保护个人数据的机密性和完整性。GDPR 没有要求任何特定的控制措施，但它确实规定公司必须采取技术和组织措施。

技术措施包括技术解决方案，例如身份和访问管理 (IAM) 平台、自动备份和数据安全工具。虽然 GDPR 没有明确要求加密数据，但它确实建议组织尽可能使用假名化和匿名化。

组织措施包括员工培训、持续风险评估以及其他安全策略和流程。在创建或实施新系统和产品时公司还必须遵循设计和默认情况下的数据保护原则。

本组织按要求进行数据保护影响评估 (DPIA)。

如果公司计划以对主体权利构成高风险的方式处理数据，则必须首先进行数据保护影响评估 (DPIA)。可能触发 DPIA 的处理类型包括自动化数据画像，以及对特殊个人数据类别的大规模处理，等等。

DPIA 必须描述正在使用的数据、预期处理和处理目的。它必须确定处理的风险以及减轻这些风险的方法。如果存在重大的未缓解风险，组织必须在继续之前咨询监管机构。

如果需要，组织已任命数据保护官 (DPO)。

如果组织大规模监控主体或将特殊类别数据作为核心活动，则必须任命数据保护官 (DPO)。所有公共机构也都必须任命 DPO。

DPO 负责确保组织始终遵守 GDPR 要求。主要职责包括与数据保护机构协调、就 GDPR 要求为组织提供建议并监督 DPIA。

DPO 必须是独立官员，直接向最高管理层报告。组织不能对履行职责的 DPO 进行报复。

组织在发生数据泄露时通知监管机构和数据主体。

组织必须在 72 小时内向相关监管机构报告大多数个人数据泄露事件。如果外泄对数据主体构成风险，组织还必须通知数据主体。组织必须直接通知主体，除非直接沟通不合理，在这种情况下，可以接受公告。

遭受违规的处理者必须毫不拖延地通知相关控制者。

如果位于 EEA 之外，则组织已在 EEA 中指定一个代表。

对于任何位于 EEA 以外的公司，如果定期处理 EEA 居民的数据或处理特别敏感的数据，他们都必须在 EEA 内指定一个代表。该代表代表公司与政府机构协调，并充当 GDPR 合规事宜的联系人。

数据传输和数据共享

GDPR 规定了组织如何与欧洲经济区内外的其他公司共享个人数据的规则。

组织使用正式的数据处理协议来规范与处理者的关系。

控制者可以与处理者和其他第三方共享个人数据，但这些关系必须受正式数据处理协议的约束。这些协议必须概述各方 GDPR 相关的权利和责任。

第三方处理者只能根据控制者的指示处理数据。他们不能将控制者的数据用于自己的目的。处理者在与次级处理者共享数据之前，必须获得控制者的批准。

组织仅在欧洲经济区之外进行经批准的数据传输。

如果数据传输至少满足以下条件之一，则控制者只能与位于欧洲经济区之外的第三方共享数据：