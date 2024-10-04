《通用数据保护条例》(GDPR) 是欧盟 (EU) 的一项法律，规定了组织如何收集和使用个人数据。任何在欧盟运营或处理欧盟居民个人数据的公司都必须遵守 GDPR 要求。
然而，遵守 GDPR 要求不一定是一件简单的事情。该法律概述了用户的一系列数据隐私权利和一系列处理个人数据的原则。组织必须维护这些权利和原则，但 GDPR 为每家公司留下了一些决定如何操作的空间。
事关重大，并且 GDPR 会对不合规行为施加严厉的惩罚。最严重的违规行为可能会导致高达 20,000,000 EUR 或相当于该组织上一年度全球营业额 4% 的罚款。GDPR 监管机构还可以终止非法数据处理活动并迫使组织做出改变。
下面的清单涵盖了 GDPR 的核心法规。组织以何种方式满足这些法规，将取决于组织的独特情况，包括其收集的数据类型以及使用这些数据的方式。
GDPR 适用于位于欧洲经济区 (EEA) 的任何组织。EEA 包括全部 27 个欧盟成员国以及冰岛、列支敦士登和挪威。
在以下情况下，GDPR 也适用于欧洲经济区以外的组织：
GDPR 不仅仅适用于将客户数据用于商业目的的企业。它适用于出于任何目的处理欧洲经济区居民个人数据的几乎任何组织。学校、医院和政府机构均在 GDPR 管辖范围内。
不受 GDPR 约束的数据处理活动仅包括国家安全或执法活动，以及纯粹的个人数据使用。
GDPR 使用了一些特定术语。要了解合规性要求，组织就必须了解这些术语在这一背景下的含义。
GDPR 将个人数据定义为与可识别的自然人有关的各种信息。从电子邮件地址到政治观点，都被视为个人数据。
数据主体是指拥有数据的人。换句话说，就是与数据相关的人。假设一家公司收集电话号码，以通过短信发送营销信息，那么这些电话号码的所有者就是数据主体。
GDPR 提及的数据主体，是指居住在欧洲经济区的数据主体。主体不一定非要是欧盟公民，才能享有 GDPR 规定的数据隐私权。他们只需是欧洲经济区 (EEA) 居民即可。
数据控制者是指获取个人数据并决定其使用方式的任何组织、团体或个人。回到前面的示例，出于营销目的收集电话号码的公司会是控制者。
数据处理是指对数据执行的任何操作，包括收集、存储或分析。数据处理者是指执行此类操作的任何组织或参与者。
公司既可以是控制者又是处理者，比如一家公司既收集电话号码，又使用它们来发送营销消息。处理者还包括代表控制者处理数据的第三方，例如为其他企业托管电话号码数据库的云存储服务。
监管机构是执行 GDPR 要求的监管机构。每个欧洲经济区 (EEA) 国家都有各自的监管机构。
概括而言，如果组织满足以下条件，则符合 GDPR 要求：
以下清单将这些要求进一步细分。组织为满足这些要求而采取的实际步骤，将取决于所在位置、相关资源和数据处理活动等因素。
GDPR 制定了一套原则，组织在处理个人数据时必须遵循。原则如下：
GDPR 规定了公司可以合法处理个人数据的情况。收集任何数据之前，组织必须建立并记录其法律依据。组织必须在数据收集时将此依据传达给用户。除非征得用户同意，否则不能事后更改依据。
可能的合法依据包括：
根据 GDPR 的目的限制原则控制者必须确定并记录收集数据的目的。控制者必须在收集时将此目的告知用户，并且只能将数据用于此指定目的。
控制者只能收集实现其既定目的所需的最少量数据。
控制者必须采取合理措施确保其持有的个人数据准确且最新。
GDPR 规定了严格的数据保留和删除政策。公司只能在实现收集数据的指定目的之前保留数据，并且一旦不再需要数据，他们就必须删除这些数据。
控制者和处理者必须对某些类型的个人数据实施额外保护。
特殊类别数据包括高度敏感数据，如个人的种族和生物特征。组织只能在非常有限的情况下处理特殊类别数据例如为了防止严重的公共卫生威胁。公司也可以在主体明确同意的情况下处理特殊类别数据。
刑事定罪数据只能由公共当局控制。处理者只能在公共当局的指示下处理这些信息。
控制者在处理儿童数据之前必须获得家长的同意。他们必须采取合理措施来核实受试者的年龄和父母的身份。如果收集儿童的数据，控制者必须以儿童友好的语言提供隐私声明。
每个 EEA 国家都根据 GDPR 设定自己关于“儿童”的定义。范围包括从“13 岁以下的任何人”到“16 岁以下的任何人”。
员工数量超过 250 人的组织必须保留数据处理记录。员工数量少于 250 人的组织如果处理高度敏感的数据、定期处理数据，或是以对数据主体构成重大风险的方式处理数据，则必须保留记录。
控制者必须记录他们收集的数据、他们对数据的处理、数据流图和数据保护措施等。处理者必须记录他们的目标控制者、他们为每个控制者所做的处理类型以及他们使用的安全控制。
根据 GDPR，数据控制者对合规负有最终责任。这意味着控制者必须确保并能够证明第三方处理者满足 GDPR 的所有相关要求。
GDPR 授予数据主体对数据的某些权利。控制者和处理者必须尊重这些权利。
各组织必须为数据主体提供对其数据主张权利的简单方法。这些权利包括：
一般来说组织必须在 30 天内回复所有数据主体的访问请求。公司通常必须遵守主体的请求，除非公司能够证明其有正当的、压倒一切的理由不这样做。
如果组织拒绝请求，则必须解释原因。组织还必须告知主体如何就该决定向公司的数据保护官或相关监管机构提出上诉。
根据 GDPR，数据主体有权不受可能对其产生重大影响的自动化决策流程的约束。这包括数据画像——GDPR 将其定义为使用自动化技术来评估一个人的某些方面，例如预测其工作表现。
如果组织确实使用自动决策，则必须为数据主体提供一种对这些决策提出异议的方法。受试者还可以要求人工员工审查任何影响他们的自动决策。
控制者和处理者必须主动、明确地告知数据主体有关数据处理活动的信息，包括他们收集的数据、对数据的处理以及数据主体如何行使对数据的权利。
这些信息通常必须通过在数据收集期间向主体提供的隐私声明来传达。如果公司不直接从主体收集个人数据则必须在一个月内向主体发送隐私通知。公司还可能在其网站上公开访问的隐私政策中包含这些详细信息。
GDPR 要求控制者和处理者采取措施防止滥用个人数据并保护数据主体免受伤害。
控制者和处理者必须部署安全措施，以保护个人数据的机密性和完整性。GDPR 没有要求任何特定的控制措施，但它确实规定公司必须采取技术和组织措施。
技术措施包括技术解决方案，例如身份和访问管理 (IAM) 平台、自动备份和数据安全工具。虽然 GDPR 没有明确要求加密数据，但它确实建议组织尽可能使用假名化和匿名化。
组织措施包括员工培训、持续风险评估以及其他安全策略和流程。在创建或实施新系统和产品时公司还必须遵循设计和默认情况下的数据保护原则。
如果公司计划以对主体权利构成高风险的方式处理数据，则必须首先进行数据保护影响评估 (DPIA)。可能触发 DPIA 的处理类型包括自动化数据画像，以及对特殊个人数据类别的大规模处理，等等。
DPIA 必须描述正在使用的数据、预期处理和处理目的。它必须确定处理的风险以及减轻这些风险的方法。如果存在重大的未缓解风险，组织必须在继续之前咨询监管机构。
如果组织大规模监控主体或将特殊类别数据作为核心活动，则必须任命数据保护官 (DPO)。所有公共机构也都必须任命 DPO。
DPO 负责确保组织始终遵守 GDPR 要求。主要职责包括与数据保护机构协调、就 GDPR 要求为组织提供建议并监督 DPIA。
DPO 必须是独立官员，直接向最高管理层报告。组织不能对履行职责的 DPO 进行报复。
组织必须在 72 小时内向相关监管机构报告大多数个人数据泄露事件。如果外泄对数据主体构成风险，组织还必须通知数据主体。组织必须直接通知主体，除非直接沟通不合理，在这种情况下，可以接受公告。
遭受违规的处理者必须毫不拖延地通知相关控制者。
对于任何位于 EEA 以外的公司，如果定期处理 EEA 居民的数据或处理特别敏感的数据，他们都必须在 EEA 内指定一个代表。该代表代表公司与政府机构协调，并充当 GDPR 合规事宜的联系人。
GDPR 规定了组织如何与欧洲经济区内外的其他公司共享个人数据的规则。
控制者可以与处理者和其他第三方共享个人数据，但这些关系必须受正式数据处理协议的约束。这些协议必须概述各方 GDPR 相关的权利和责任。
第三方处理者只能根据控制者的指示处理数据。他们不能将控制者的数据用于自己的目的。处理者在与次级处理者共享数据之前，必须获得控制者的批准。
如果数据传输至少满足以下条件之一，则控制者只能与位于欧洲经济区之外的第三方共享数据：
GDPR 合规性是一个持续的过程随着组织收集新数据并参与新类型的处理活动其要求可能会发生变化。
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