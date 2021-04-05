根据 Research and Markets 的一份报告，预计 2018 年至 2023 年期间，混合云集成平台市场的复合年增长率将达到 14%。这一活动的驱动因素有很多，而且多种多样。一些组织希望使用集成资源来支持实时应用程序和服务，而另一些组织则着眼于后台和面向客户的平台增强自动化能力。集成云还能更好地支持移动应用程序，并提供更便捷的部署和可扩展性选项。

因此，云集成平台越来越受欢迎也就不足为奇。但是，在这个新的 IT 技术分支中，CIO 应该关注哪些方面呢？

一方面，他们的平台应该为静态和传输中的数据提供充分的保护。在世界上的某些地区（主要是欧洲），这不仅是明智的想法，而且是一项监管要求。

另一项关键功能是在数据控制者和处理者之间建立适当的身份验证，因为这是当今黑客最有可能攻击的目标领域。

此外，集成应全面涵盖所有涉及将批量数据传输到企业应用程序的用例。对于极其繁重的负载来说，这一点尤其重要，例如数据科学家将新的数字资产导入到他们的工作流中，或者营销团队跟踪实时事件以获得新的洞察分析或推出新渠道。