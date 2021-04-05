根据 Research and Markets 的一份报告，预计 2018 年至 2023 年期间，混合云集成平台市场的复合年增长率将达到 14%。这一活动的驱动因素有很多，而且多种多样。一些组织希望使用集成资源来支持实时应用程序和服务，而另一些组织则着眼于后台和面向客户的平台增强自动化能力。集成云还能更好地支持移动应用程序，并提供更便捷的部署和可扩展性选项。
因此，云集成平台越来越受欢迎也就不足为奇。但是，在这个新的 IT 技术分支中，CIO 应该关注哪些方面呢？
一方面，他们的平台应该为静态和传输中的数据提供充分的保护。在世界上的某些地区（主要是欧洲），这不仅是明智的想法，而且是一项监管要求。
另一项关键功能是在数据控制者和处理者之间建立适当的身份验证，因为这是当今黑客最有可能攻击的目标领域。
此外，集成应全面涵盖所有涉及将批量数据传输到企业应用程序的用例。对于极其繁重的负载来说，这一点尤其重要，例如数据科学家将新的数字资产导入到他们的工作流中，或者营销团队跟踪实时事件以获得新的洞察分析或推出新渠道。
理想情况下，从传统基础架构到集成云的过渡应该是无缝的，不会出现中断或停机时间。但是，要实现这一目标，需要采取一些准备步骤。这些措施可能包括建立高速、高可用性的连接，以及实施实时战略，以便在迁移过程中镜像服务，甚至在环境中添加新数据时也是如此。
集成云架构中的一项关键技术是 虚拟专用网络 (VPN)。它不仅可以提供在分布式架构中移动数据和应用程序所需的速度和灵活性，还可以通过内置加密功能来更好地保护传输中的数据。
但归根结底，云集成的目的不仅在于简化基础设施或扩展资源，还在于加强知识工作者之间的协作。混合云的多种托管和存储选项非常适合在多个工作人员之间共享数据和分析，即使是相隔遥远的工作人员也可以共享。
准确确定如何设计这些架构很困难，因为每个企业都有自己的需求和运营目标。敏感数据最好保存在本地部署云中，关键员工需要快速访问的数据也应该如此。另一方面，只要有政策和系统来确保适当的安全性，大批量工作量大多会使用公有云。
无论从哪个角度来看，集成云环境都是比多个不同云更可行的解决方案。
“什么是云集成？”这个问题的更深层次的答案是，云集成就是防止困扰数据中心的孤岛基础设施在云中重演的过程。
云计算集成需要精心策划，如果企业内部缺乏相关技能，那么与值得信赖的合作伙伴合作，可以帮助企业快速实现云环境的全面运行，避免在此过程中出现代价高昂的错误。
我鼓励您进一步了解如何为您的企业找到一条无中断的云迁移之路。然后，深入了解云集成方面的各种选项，开始规划贵公司的发展道路。
免费试用 IBM API Connect，或咨询我们的专家讨论您的需求。无论您已准备好优化 API 管理还是希望了解更多，我们都将随时为您的数字化转型提供支持。
AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。