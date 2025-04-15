如今，组织生成的数据堆积如山，每天的数据量超过 4 亿 TB。这些数据中的大部分可能被证明非常有价值，但前提是企业能够成功理解并充分利用这些数据。

数据策管帮助企业从企业数据中获取重要洞察，并将这些洞察用于决策制定，此为有效数据管理的重要环节。精策管数据对提升人工智能 (AI) 计划成效及确保数据管理与隐私法规合规性同样关键。

在企业外部，数据策管是科研学术环境的核心流程。例如，研究数据策管可以促进开发者、科学家、医疗专业人员等研究者间的数据共享与归档。

数据监护过程可以是手动的，也可以借助自动化来执行，使用专门设计用于规模化执行监护活动的软件。