二者均能对各类数据源进行转换，将其整合为全新的、完整的数据集。应用集成与数据集成通常都基于云计算技术，具备云计算所带来的可访问性与可扩展性优势。

但是，当涉及到用例时，这些类型的集成在多个方面存在不同。数据集成通常以批处理的方式开展，其重点在于创建能够揭示业务洞察的新数据集。而应用集成则主要用于在日常运营中构建更优的工作流程。