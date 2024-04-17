使数据使用者能够通过强大的搜索方法和语义智能快速查找、准备和使用已治理数据。
依托 AI 赋能的任务自动化，加速交付并降低总体拥有成本 (TCO)。
无论数据驻留于 Data Fabric 的哪个位置（本地、云或混合环境），皆可从应用程序中成功提取。
提高性能和质量。迅速获得可靠的洞察分析，同时降低存储和输出成本。
确保用户能够查找、协作并访问高质量的数据。
利用一系列集成方式来满足您的需求。
采取数据策略嵌入治理功能，最大限度提高性能和数据质量，同时尽可能地降低存储和输出成本。
最大限度地减少数据迁移，降低其他云平台的输出成本。
自动执行复杂的数据管理任务，并随时随地发现、集成、编目、保护和治理数据。
Databand 主动数据可观测性平台有助于监控和控制数据质量。
借助可扩展的 ETL 平台，在本地和云端部署灵活机动且近乎实时的数据集成功能。
数据存储之间实时同步，支持实时洞察和操作。
通过数据虚拟化打通数据孤岛，加快查询速度，从而随时随地都能查询任何数据。
持续观测数据处理和管道，以便在事件发生时及时加以检测。
以活动元数据和策略管理为支撑，通过智能编目激活用于人工智能和分析的业务就绪数据。
IBM Cloud Pak for Data V5.0 现已上市。查看新增功能。
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