主页 分析 Cloud Pak for Data 数据集成
为所有用户提供可靠的数据。随时随地为企业团队提供易于使用和已治理的数据。
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IBM 将收购领先的实时数据整合公司 StreamSets

最新消息

IBM DataStage 支持 Iceberg 与 Delta Lake 表格式

IBM 推出 Data Product Hub 以实现企业范围内的数据共享

IBM Cloud Pak for Data 5.0 现已推出可精简数据共享、数据集成和治理的新功能
IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™报告中连续第 18 年被评为领导者。
如何使用 IBM 数据集成功能
转换与质量 快速将原始数据转化为高质量信息 将任何格式、复杂程度或大小的大量原始数据快速转换为可使用的高质量信息。 立即体验
实时数据 简化实时数据集成 提前检测未知数据事件，更快地加以解决，并提供易于使用的可靠数据。 立即体验
数据治理 简化数据治理并维护隐私 了解和治理所有企业数据，管理风险并提升洞察力。 立即体验
虚拟化数据 打通数据孤岛 无需数据迁移，且以安全可控的方式，涵盖各种不同数据类型和数据源，获取单一数据视图。 立即体验
数据可观测性 交付可靠数据 提前检测未知数据事件，更快地加以解决，并交付值得信赖的数据。 立即体验
数据集成的优势 实现数据访问民主化

使数据使用者能够通过强大的搜索方法和语义智能快速查找、准备和使用已治理数据。

 利用 AI 实现自动化

依托 AI 赋能的任务自动化，加速交付并降低总体拥有成本 (TCO)。

 消除数据孤岛

无论数据驻留于 Data Fabric 的哪个位置（本地、云或混合环境），皆可从应用程序中成功提取。

 确保可信数据随时可用

提高性能和质量。迅速获得可靠的洞察分析，同时降低存储和输出成本。
功能 借助自助服务实现赋能

确保用户能够查找、协作并访问高质量的数据。

 了解更多 灵活集成

利用一系列集成方式来满足您的需求。

 了解更多 确保可信数据随时可用

采取数据策略嵌入治理功能，最大限度提高性能和数据质量，同时尽可能地降低存储和输出成本。

 了解更多 随处运行

最大限度地减少数据迁移，降低其他云平台的输出成本。

 了解更多 智能自动化

自动执行复杂的数据管理任务，并随时随地发现、集成、编目、保护和治理数据。

 了解更多 主动数据可观测性

Databand 主动数据可观测性平台有助于监控和控制数据质量。

 了解更多

成功案例

正在使用平板电脑的女商人
IBM 首席数据办公室

IBM 首席数据办公室通过 IBM DataStage 实现数据迁移现代化。

包含数据集成的解决方案
IBM DataStage

借助可扩展的 ETL 平台，在本地和云端部署灵活机动且近乎实时的数据集成功能。

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IBM Data Replication

数据存储之间实时同步，支持实时洞察和操作。

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IBM Data Virtualization

通过数据虚拟化打通数据孤岛，加快查询速度，从而随时随地都能查询任何数据。

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IBM Databand

持续观测数据处理和管道，以便在事件发生时及时加以检测。

 了解更多
IBM Knowledge Catalog

以活动元数据和策略管理为支撑，通过智能编目激活用于人工智能和分析的业务就绪数据。

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新闻与活动 IBM Cloud Pak for Data 5.0 现已上市

IBM Cloud Pak for Data V5.0 现已上市。查看新增功能。

 阅读博客 观看数据整合系列网络研讨会，获取独家洞察

与 IBM 的主题专家团队共同探讨数据集成领域的主要趋势。

 查看系列网络研讨会 DataStage as a Service Anywhere 简介

在任何云端、数据中心或本地部署中执行 ETL 和 ELT 管道。

 阅读博客
资源 数据优势：领导者指南

探索设计和实施可增强业务优势的数据策略之战略步骤。

 Gartner Magic Quadrant™

了解 IBM 在 2023 年 Gartner® 数据整合工具魔力象限™ 报告中连续第 18 年被评为领导者的原因。

数据集成电子书

了解如何从各种类型的数据源提供可信数据。

 应用程序集成与数据集成

了解关键差异，以及如何使数据更易于访问和发挥作用。

 快速启动数据集成之旅的五个步骤

了解一家虚构公司的分析师使用 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM DataStage 在其数据集成项目中取得成功的五个步骤。

 IBM Cloud Pak for Data Express 简介

查看 Data Fabric 用例的低成本 Express 选项。

部署选项

选择最适合您需求的解决方案。

 IBM Cloud Pak for Data as a Service 的数据集成

开始在云端构建 Data Fabric 架构。

 IBM Cloud Pak for Data 软件上的 ELT Pushdown Express

本地部署客户可使用我们的快速解决方案快速启动 Data Fabric 架构。
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