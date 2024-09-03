Steve Gotlieb 是 Autodesk 的数据工程和可视化高级经理，Autodesk 是一家跨国软件公司，为多个行业提供软件产品。他负责管理北美和新加坡的全球数据工程和平台团队。他的团队专注于构建可重用的组件，以帮助创建支持数据驱动型解决方案的强大而可靠的数据平台。

在他的领导下，Steve 开始倡导数据质量作为核心平台组件，以支持数据网格概念，促进自带数据方法并使整个组织能够顺利进行数据集成和利用。

Steve 的团队和 Autodesk 的其他数据工程团队反复面临的一个重大挑战是：出现数据问题时，他们往往是最后一个知道的。Steve 的团队被迫采取被动方法来解决问题，无论是数据丢失、数据延迟或陈旧，还是数据不正确且为空值。

当团队意识到数据问题时，问题可能已经存在一个月或更长时间，因此浪费了公司宝贵的时间和资源。

“我们之前有一个定制的数据质量管理 (DQM) 系统，但它是一种被动且不可扩展的解决方案，”Steve 说，“DQM 系统依靠运行查询来监控运行次数，但它不会主动检测数据质量问题。有关数据问题的通知不一致且延迟，通常通过电子邮件或 Slack 消息送达，没有明确的所有权。”