2025 年 8 月 28 日
IBM 被评为 2025 年第三季度 Forrester Wave™ 集成平台即服务 (iPaaS) 领域的领导者，并在“当前产品”类别中位列所有供应商之首。
值得注意的是，我们是领导者领域仅有的三家供应商之一。这一认可标志着我们在帮助企业实现集成转型、加速创新并释放 AI 潜力方面迈出了重要一步。
我们认为，这一认可是对我们收购战略的有力验证，将 IBM 与 webMethods 的集成产品组合整合，提供无缝统一的体验，重新定义 AI 时代的集成方式。
iPaaS 市场正在快速发展和增长，我们相信 IBM 在 Forrester Wave 中被评为领导者，体现了我们战略和投资的实力。通过收购 webMethods 并推出 IBM webMethods Hybrid Integration，我们持续聚焦于 AI 与创新。Forrester 报告概述了我们通过单一控制平面支持所有整合的愿景，并指出了我们在 AI 自动化服务方面的功能。
在 IBM Think 2025 上首次发布 IBM webMethods Hybrid Integration 的基础上，我们很高兴能够为我们快速的创新步伐再添更多好消息。在短短几个月内，我们发布了 AI 智能体，客户称其为“颠覆性产品”；推出了 AI Gateway，为组织提供访问 AI 服务的单一控制点；以及 单一控制平面，可覆盖所有运行时环境。我们的路线图涵盖了整个生命周期的新 AI 智能体、MCP 服务器支持、为智能体用户重新设计的全球集成资产目录，以及强大的开发者体验增强功能，如全新的 API Developer Studio。我们正在发展、建设和投资。没有人能像 IBM 那样进行整合。
IBM 在 Forrester Wave 中被评为领导者，这不仅仅是一个荣誉徽章。我们认为，这表明我们的愿景和执行正是客户在当今 iPaaS 中所寻求的。无论您是在构建智能体和自动化流程、在混合环境中扩展系统，还是将传统应用转变为卓越的增长驱动力，IBM 都是助力您业务各环节的正确选择。
除了分析师的认可之外，我们还自豪地展示全球客户，他们正在取得推动成功的成果：
我们很荣幸获得 Forrester 的认可，并要感谢继续推动我们成长的客户、合作伙伴和社区成员。
随着 iPaaS 领域的快速变化，现在正是了解 IBM webMethods Hybrid Integration 的最佳时机，并看看我们如何通过获奖的 AI 集成基础，帮助您的组织加速创新。
想要亲自了解更多吗？加入其他充满创新精神的 IBM 社区成员，参加 10 月 6-9 日在奥兰多举办的 IBM TechXchange，感受活力与激情，并抢先一睹未来的发展方向。
深入了解 IBM webMethods Hybrid Integration
欢迎参加在奥兰多举办的 IBM TechXchange 2025
Forrester 不对其研究出版物中提及的任何公司、产品、品牌或服务提供认可，也不建议任何人仅根据这些出版物中的评分来选择任何公司的产品或服务。信息基于可获得的最佳资源。观点反映了当时的判断，并可能发生变化。如需了解更多信息，请点击此处阅读关于 Forrester 客观性的内容。