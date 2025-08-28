IBM 在 2025 年第三季度《Forrester Wave：整合平台即服务》中被评为领导者。

IBM 被评为 2025 年第三季度 Forrester Wave™ 集成平台即服务 (iPaaS) 领域的领导者，并在“当前产品”类别中位列所有供应商之首。

值得注意的是，我们是领导者领域仅有的三家供应商之一。这一认可标志着我们在帮助企业实现集成转型、加速创新并释放 AI 潜力方面迈出了重要一步。

我们认为，这一认可是对我们收购战略的有力验证，将 IBM 与 webMethods 的集成产品组合整合，提供无缝统一的体验，重新定义 AI 时代的集成方式。

IBM 的战略飞跃

iPaaS 市场正在快速发展和增长，我们相信 IBM 在 Forrester Wave 中被评为领导者，体现了我们战略和投资的实力。通过收购 webMethods 并推出 IBM webMethods Hybrid Integration，我们持续聚焦于 AI 与创新。Forrester 报告概述了我们通过单一控制平面支持所有整合的愿景，并指出了我们在 AI 自动化服务方面的功能。

IBM Think 2025 上首次发布 IBM webMethods Hybrid Integration 的基础上，我们很高兴能够为我们快速的创新步伐再添更多好消息。在短短几个月内，我们发布了 AI 智能体，客户称其为“颠覆性产品”；推出了 AI Gateway，为组织提供访问 AI 服务的单一控制点；以及 单一控制平面，可覆盖所有运行时环境。我们的路线图涵盖了整个生命周期的新 AI 智能体、MCP 服务器支持、为智能体用户重新设计的全球集成资产目录，以及强大的开发者体验增强功能，如全新的 API Developer Studio。我们正在发展、建设和投资。没有人能像 IBM 那样进行整合。

Forrester 指出的 6 个关键领域

  1. 广泛的整合能力：Forrester 在提到能力时写道：“webMethods 通过强大的 API 管理、多种类型的消息代理，以及支持 EDI、托管文件传输和合作伙伴自助服务的 B2B，实现了强大且广泛的集成支持。”这意味着 IT 领导者可以整合不同工具并规模化降低复杂性。
  2. AI 驱动的自动化：IBM webMethods Hybrid Integration 由 watsonx 提供支持，并与其他 IBM AI 服务深度集成，可利用可信 AI 助力企业转型。我们认为 AI 必须提供整体价值，Forrester 也指出，我们在“整个软件开发生命周期中提供 AI 辅助”。从自适应自动化到自主 AI 智能体，我们正在帮助团队更智能、更快速地工作，同时减少错误。
  3. 出色的开发者体验 (DX)：Forrester 提到，我们的“逐步调试器、带有模拟和代码覆盖分析的测试框架，以及端到端事务可视化支持，都保障了代码质量和运维。”这些功能让开发人员有效构建和整合部署复杂的集成充满信心。
  4. 内建客户成功：Forrester 报告还指出，IBM 提供“卓越的客户采纳支持，每位客户配备客户成功经理 (CSM)，拥有采纳方法论，并提供包含服务以确保新客户快速实现价值等”。我们的对客户的承诺确保更快地实现价值的时间，并建立更牢固的长期关系，以实现共同成功。
  5. 统一平台愿景：在评估我们的战略时，Forrester 指出：“IBM 的愿景是通过单一控制平面及 AI 支持，覆盖所有集成模式。”为实现这一目标，我们构建了 Hybrid Control Plane，帮助消除孤岛、降低总体拥有成本，并提供真正统一的体验。
  6. 简单且可扩展的定价：在一个价格不透明且复杂的世界中，Forrester 强调 IBM“提供按交易量计费的简单定价”。我们的目标是为客户提供可预测性和可扩展性，让组织能够从小规模起步，并自信地实现增长。

这对技术领导者的意义

IBM 在 Forrester Wave 中被评为领导者，这不仅仅是一个荣誉徽章。我们认为，这表明我们的愿景和执行正是客户在当今 iPaaS 中所寻求的。无论您是在构建智能体和自动化流程、在混合环境中扩展系统，还是将传统应用转变为卓越的增长驱动力，IBM 都是助力您业务各环节的正确选择。

客户为何喜爱 IBM webMethods Hybrid Integration

除了分析师的认可之外，我们还自豪地展示全球客户，他们正在取得推动成功的成果：

  • “[IBM webMethods Hybrid Integration] 为我们提供了长期的稳定性，使我们在顺境和逆境中都能超越竞争对手，同时具备以极快速度响应客户需求、合作伙伴请求和监管变化的敏捷性。没有人能够提供如此强大而全面的解决方案平台。”Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. 首席科技官 Haim Inger。阅读 Clal 案例研究
  • “[IBM webMethods Hybrid Integration] 就像一条连接我们与客户的生命线……”——PharmLog Pharma Logistik GmbH 物流系统应用支持主管 Roman Poon。阅读 PharmLog 成功案例
  • “我们管理着复杂且不断变化的态势，并且我们能够构建集成的业务流程并长期维持它们。”Nutrien 高级数据架构师 Dave Laycock。阅读 Nutrien 成功案例

后续工作

我们很荣幸获得 Forrester 的认可，并要感谢继续推动我们成长的客户、合作伙伴和社区成员。

随着 iPaaS 领域的快速变化，现在正是了解 IBM webMethods Hybrid Integration 的最佳时机，并看看我们如何通过获奖的 AI 集成基础，帮助您的组织加速创新。

想要亲自了解更多吗？加入其他充满创新精神的 IBM 社区成员，参加 10 月 6-9 日在奥兰多举办的 IBM TechXchange，感受活力与激情，并抢先一睹未来的发展方向。

Forrester 不对其研究出版物中提及的任何公司、产品、品牌或服务提供认可，也不建议任何人仅根据这些出版物中的评分来选择任何公司的产品或服务。信息基于可获得的最佳资源。观点反映了当时的判断，并可能发生变化。如需了解更多信息，请点击此处阅读关于 Forrester 客观性的内容。

