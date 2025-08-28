值得注意的是，我们是领导者领域仅有的三家供应商之一。这一认可标志着我们在帮助企业实现集成转型、加速创新并释放 AI 潜力方面迈出了重要一步。

我们认为，这一认可是对我们收购战略的有力验证，将 IBM 与 webMethods 的集成产品组合整合，提供无缝统一的体验，重新定义 AI 时代的集成方式。