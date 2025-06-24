借助 IBM webMethods 引领行业转型

Clal Insurance 弥合了遗留系统和下一代集成模式之间的差距。

银行高管与客户审阅抵押文件和合同。
面对完美风暴：法规、旧版系统和零利率

自 1987 年成立以来，Clal Insurance 已发展成为一家顶级保险和金融服务公司。该公司很早就通过拥抱创新和数字化转型而建立了声誉，并赢得了行业的认可和奖项。

然而，过去十年出现的挑战甚至连具有前瞻性思维的保险公司都无法预料。Clal Insurance 发现自己处于一场完美风暴中：全球金融危机、严峻的监管变化以及在低至零利率环境下运营的挑战。

这些压力催生了一个紧迫的新局面。该公司需要严格遵守服务级别协议 (SLA)，否则将面临巨额罚款的风险。同时，该公司还必须实现与新兴保险科技企业竞争的敏捷性。更重要的是，他们需要大幅缩短产品和服务的上市时间。

很明显，Clal 需要的不仅仅是渐进式改进；他们需要转型。他们需要一个值得信赖的合作伙伴，能够在正确的时间提供正确的解决方案。借助 IBM® webMethods Hybrid Integration 平台，Clal 找到了他们企盼的技术基础。
100+ 已集成应用程序 1,000 多次 运行实例   99.9% 实现系统可用性
IBM webMethods 为我们提供了长期的稳定性，让我们无论面对身处顺境还是逆境都能超越竞争对手，同时赋予了我们以闪电般的速度响应客户需求、合作伙伴请求和监管变化的敏捷性。没有人能够提供如此强大而全面的解决方案平台。 Haim Inger 首席技术官 Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd.
利用 IBM 集成平台成为市场领导者的道路

在基本整合平台到位后，Clal 专注于下一个挑战：更换现有的第三方系统。他们必须迅速做到这一点，因为 Clal 在多个方面都迅速接近崩溃点。

该公司面临着 SLA 合规性问题的现实威胁、数百万美元的潜在罚款，甚至可能因错过最后期限而失去许可证。他们的旧版系统难以在一个月内响应小型请求，无法处理不断增加的数据传输量，并且几乎不可能进行并行处理。

Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. 首席科技官 Haim Inger 表示：“我们面临的现状浪费了公司及团队的时间、资金和精力！”

Clal 与 IBM webMethods 团队密切合作，面向所有格式和系统开发内外部连接及文件传输功能，并取得了颠覆性的成效：监管变更的上市时间大幅缩短，并行处理实现输出提升和 SLA 优化，系统可用性达 99.9999%，显著增强了企业的整体韧性。
从求存到腾飞

事实证明，这一战略转变对 Clal 来说恰逢其时，因为保险行业将面临多年的市场动荡。

“没有人能够准确预测金融危机何时爆发，”Heim Inger 指出，“这就是为什么企业必须始终保持警惕，同时又不能牺牲业务增长或新服务扩展的能力。”

采用 IBM webMethods Hybrid Integration 是 Clal 的合理选择。通过这个平台，该公司集成了 100 多个不同的应用程序和 1,000 多个运行的实例，这有助于他们每年响应 100 多项立法变更，同时提供通用 API、服务和标准化开发实践。

值得注意的是，通过传统方法完成这些更新需要 100 多年的工作。Clal 没有苟延残喘，而是采取了果断措施，在监管日益复杂、竞争日益激烈的行业中茁壮成长。
clal insurance logo
关于 Clal Insurance

Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. 是一家屡获殊荣的保险与资产管理集团。该公司成立于 1987 年，凭借创新型保险和储蓄产品迅速扩展规模，现已拥有 4,200 名员工和 1,500 名代理人。该公司既是一家领先的人寿、健康和一般保险公司，也是数字创新的先行者。

 解决方案组件 IBM® webMethods Hybrid Integration
AI 时代的集成解决方案

人工智能驱动的自动化弥合了旧版系统与下一代整合模式之间的差距

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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。