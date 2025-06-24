Clal Insurance 弥合了遗留系统和下一代集成模式之间的差距。
自 1987 年成立以来，Clal Insurance 已发展成为一家顶级保险和金融服务公司。该公司很早就通过拥抱创新和数字化转型而建立了声誉，并赢得了行业的认可和奖项。
然而，过去十年出现的挑战甚至连具有前瞻性思维的保险公司都无法预料。Clal Insurance 发现自己处于一场完美风暴中：全球金融危机、严峻的监管变化以及在低至零利率环境下运营的挑战。
这些压力催生了一个紧迫的新局面。该公司需要严格遵守服务级别协议 (SLA)，否则将面临巨额罚款的风险。同时，该公司还必须实现与新兴保险科技企业竞争的敏捷性。更重要的是，他们需要大幅缩短产品和服务的上市时间。
很明显，Clal 需要的不仅仅是渐进式改进；他们需要转型。他们需要一个值得信赖的合作伙伴，能够在正确的时间提供正确的解决方案。借助 IBM® webMethods Hybrid Integration 平台，Clal 找到了他们企盼的技术基础。
在基本整合平台到位后，Clal 专注于下一个挑战：更换现有的第三方系统。他们必须迅速做到这一点，因为 Clal 在多个方面都迅速接近崩溃点。
该公司面临着 SLA 合规性问题的现实威胁、数百万美元的潜在罚款，甚至可能因错过最后期限而失去许可证。他们的旧版系统难以在一个月内响应小型请求，无法处理不断增加的数据传输量，并且几乎不可能进行并行处理。
Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. 首席科技官 Haim Inger 表示：“我们面临的现状浪费了公司及团队的时间、资金和精力！”
Clal 与 IBM webMethods 团队密切合作，面向所有格式和系统开发内外部连接及文件传输功能，并取得了颠覆性的成效：监管变更的上市时间大幅缩短，并行处理实现输出提升和 SLA 优化，系统可用性达 99.9999%，显著增强了企业的整体韧性。
事实证明，这一战略转变对 Clal 来说恰逢其时，因为保险行业将面临多年的市场动荡。
“没有人能够准确预测金融危机何时爆发，”Heim Inger 指出，“这就是为什么企业必须始终保持警惕，同时又不能牺牲业务增长或新服务扩展的能力。”
采用 IBM webMethods Hybrid Integration 是 Clal 的合理选择。通过这个平台，该公司集成了 100 多个不同的应用程序和 1,000 多个运行的实例，这有助于他们每年响应 100 多项立法变更，同时提供通用 API、服务和标准化开发实践。
值得注意的是，通过传统方法完成这些更新需要 100 多年的工作。Clal 没有苟延残喘，而是采取了果断措施，在监管日益复杂、竞争日益激烈的行业中茁壮成长。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。