自 1987 年成立以来，Clal Insurance 已发展成为一家顶级保险和金融服务公司。该公司很早就通过拥抱创新和数字化转型而建立了声誉，并赢得了行业的认可和奖项。

然而，过去十年出现的挑战甚至连具有前瞻性思维的保险公司都无法预料。Clal Insurance 发现自己处于一场完美风暴中：全球金融危机、严峻的监管变化以及在低至零利率环境下运营的挑战。

这些压力催生了一个紧迫的新局面。该公司需要严格遵守服务级别协议 (SLA)，否则将面临巨额罚款的风险。同时，该公司还必须实现与新兴保险科技企业竞争的敏捷性。更重要的是，他们需要大幅缩短产品和服务的上市时间。

很明显，Clal 需要的不仅仅是渐进式改进；他们需要转型。他们需要一个值得信赖的合作伙伴，能够在正确的时间提供正确的解决方案。借助 IBM® webMethods Hybrid Integration 平台，Clal 找到了他们企盼的技术基础。