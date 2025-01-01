API 蔓延是一个日益严峻的挑战，它会导致孤岛、重复和精力浪费。开发人员经常重建已经存在的 API，因为他们缺乏对 API 资产的可见性。API 智能体允许用户使用自然语言描述自己的需求，从而解决这一问题。该智能体将智能搜索 API 生态系统，推荐相关的现有 API 以供复用，并帮助团队更快地进行构建，从而提高效率。