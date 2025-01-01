推动开发人员实现前所未有的工作效率，并提供更高质量的 AI 就绪型 API
API 智能体建立在智能体式框架之上，可自动执行 API 生命周期中的关键任务。它通过对话式界面工作，帮助团队快速生成规范、验证 API、检测问题、应用管理和测试。通过处理重复性工作并提供专家指导，API 智能体可以缩短开发周期、减少错误，并让开发人员专注于更快地构建更好的 API。
API 蔓延是一个日益严峻的挑战，它会导致孤岛、重复和精力浪费。开发人员经常重建已经存在的 API，因为他们缺乏对 API 资产的可见性。API 智能体允许用户使用自然语言描述自己的需求，从而解决这一问题。该智能体将智能搜索 API 生态系统，推荐相关的现有 API 以供复用，并帮助团队更快地进行构建，从而提高效率。
无论您使用设计优先还是代码优先方法，API 智能体都能加速每一个步骤。使用自然语言描述您的需求，智能体会处理其余的事情。对于设计优先方法，API 智能体会生成完整的开放 API 规范、模拟响应和丰富的文档，所有这些都会在编写一行后端代码之前完成。对于代码优先方法，API 智能体连接到后端数据源，生成开放 API 规范，构建后端应用程序代码并进行部署，从而为开发人员节省数天的手动工作。
API 智能体提供完整的测试解决方案，只需最少的手动操作即可提高 API 的质量和可靠性。它可以根据 API 语义和预期行为自动生成测试用例，并执行这些测试用例以及早捕获问题。
API 智能体提供完整的测试解决方案，只需最少的手动操作即可提高 API 的质量和可靠性。它可以根据 API 语义和预期行为自动生成测试用例，并执行这些测试用例以及早捕获问题。