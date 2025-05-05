IBM webMethods Hybrid Integration：面向智能体式 AI 时代的整合

在快速变革的浪潮中，企业比以往任何时候都更需要从其技术堆栈中获取价值：既要实现从 AI 中挖掘价值的业务需求，又要应对 API、Kafka 及各类集成技术日益复杂的扩展，同时还需持续推进数字化转型浪潮。然而，大多数技术堆栈在这些需求的复杂性下不堪重负，无法发展成为 AI 创新的基础。

IBM webMethods Hybrid Integration 支持跨本地和多云环境的多种整合模式，提供全面的开发、部署、管理和监控功能。它建立在 IBM 最受好评的整合功能之上，将它们整合到单一管理平台中。它弥合了现有投资与下一代集成技术之间的鸿沟，无论是访问大型机内部数据、简化 B2B 数据交换，还是利用 IBM watsonx 的 AI 智能体，皆可应对。

IBM webMethods Hybrid Integration 旨在实现跨分布式环境的快速操作，提供共享工具和资产，并通过混合控制平面进行集中控制。它有利于集中管理，为已经超负荷工作的 IT 团队简化时间密集型运营并进行故障排除。

通过统一多种整合模式和部署，用户可以获得对其整合资产的可见性和端到端监控。集中化治理可以帮助客户提高生产力，同时实现集中身份验证并解决合规性和安全性问题，所有这些都有助于提高业务的弹性和敏捷性。