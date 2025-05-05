IBM webMethods Hybrid Integration：面向智能体式 AI 时代的整合

2025 年 5 月 6 日
今天，在 IBM Think 2025 期间，我们宣布推出 IBM webMethods Hybrid Integration，它重新构想 AI 时代的集成方式，提供涵盖所有集成场景的统一体验。
将 AI、API、应用程序、事件、文件、B2B/EDI 以及大型主机数据汇聚在一起，这些都是驱动当今企业运作的关键要素，能够释放出惊人的生产力。
虽然 AI 有助于为企业解锁新价值，但那些能够无缝连接其系统、数据、人员和流程的企业将真正创造真正的科技优势。没有整合就没有 AI，我们很高兴能为我们的客户和合作伙伴迈出重要一步。它将于 2025 年 6 月中旬正式上市。
在快速变革的浪潮中，企业比以往任何时候都更需要从其技术堆栈中获取价值：既要实现从 AI 中挖掘价值的业务需求，又要应对 API、Kafka 及各类集成技术日益复杂的扩展，同时还需持续推进数字化转型浪潮。然而，大多数技术堆栈在这些需求的复杂性下不堪重负，无法发展成为 AI 创新的基础。
IBM webMethods Hybrid Integration 支持跨本地和多云环境的多种整合模式，提供全面的开发、部署、管理和监控功能。它建立在 IBM 最受好评的整合功能之上，将它们整合到单一管理平台中。它弥合了现有投资与下一代集成技术之间的鸿沟，无论是访问大型机内部数据、简化 B2B 数据交换，还是利用 IBM watsonx 的 AI 智能体，皆可应对。
IBM webMethods Hybrid Integration 旨在实现跨分布式环境的快速操作，提供共享工具和资产，并通过混合控制平面进行集中控制。它有利于集中管理，为已经超负荷工作的 IT 团队简化时间密集型运营并进行故障排除。
通过统一多种整合模式和部署，用户可以获得对其整合资产的可见性和端到端监控。集中化治理可以帮助客户提高生产力，同时实现集中身份验证并解决合规性和安全性问题，所有这些都有助于提高业务的弹性和敏捷性。
AI 不是整合的附加组件；我们认为它是企业整合执行方式的根本转变，贯穿于开发生命周期的每个步骤。这一版本的 IBM webMethods Hybrid Integration 利用智能体式 AI 来增强整合用例，提高专家和业务线用户的工作效率。它还能通过构建模型上下文协议 (MCP) 与智能体控制协议 (ACP) 等技术基础，助力企业快速提升 AI 就绪度。
整合智能体利用 IBM watsonx 支持的 AI，通过自动生成基于语言的 SDK、API 和事件的整合来提高生产力。开发人员和非技术用户可以依靠智能体功能来构建、测试、部署和监控复杂的整合。
利用先进的智能体式 AI，API 智能体可以自主规划和执行 API 管理操作，例如：
AI Gateway 作为 AI 服务的可视化管控平台，提供统一的交互路由控制点：通过追踪令牌用量、设置配额防止超支、缓存响应避免重复调用消耗令牌，助力企业精准管控成本。AI Gateway 可以通过以下功能帮助加速您的 AI 之旅：
认识到贸易伙伴生态系统的关键性，IBM webMethods Hybrid Integration 包含强大的 B2B 整合功能。自助式入驻与管理功能可加速合作伙伴对接，并简化跨环境协作流程。
现在，借助 IBM Sterling B2B Integration VAN，企业可以通过 IBM webMethods Hybrid Integration 快速连接超过 310 万个贸易伙伴并与这些贸易伙伴进行交易。这有助于优化业务数据交换并自动化关键工作流。与应用程序集成相结合，旨在创建连接内部系统和外部合作伙伴的无缝端到端流程自动化。
未来的技术堆栈将在动态、可扩展和智能的整合上蓬勃发展，这些整合可以实时适应不断变化的业务需求。事件驱动架构与 API 驱动自动化是决胜“即时经济”的关键，该经济形态要求企业既能实时响应数据以提升客户体验，又能优化运营效率来超越竞争对手。现代整合战略必须充分利用动态的、事件驱动的架构，将其视为核心整合模式，取代跨越传统和现代系统的实时业务的静态工作流。
整合总是在不断发展，IBM 自成立以来一直致力于走在企业整合的前沿。我们深知客户在大型机等技术上的深厚投入，也理解其对现代化、按用量计费模式的日益增长的需求。随着 IBM webMethods Hybrid Integration 的推出，我们将在客户既有投资基础上持续创新，助力其实现技术栈升级的同时，更推动运营模式与计价模式的全面现代化。
IBM webMethods Hybrid Integration 标志着企业集成技术的重大飞跃，不仅提供先进技术，更为企业带来应对现代集成复杂性、提升业务敏捷性、加速创新进程的战略优势。
您是否准备好在现有投资的基础上，融入为 AI 时代打造的统一混合集成，开启新的增长之路？IBM webMethods Hybrid Integration 将于 2025 年 6 月 16 日正式发布。