在 ITSM 中，IT 部门承担各种角色，包括解决出现的问题。这些问题的严重程度是事件与服务请求的区别所在。

简而言之，服务请求是指用户要求提供某些东西，例如建议或设备。服务可能包括请求密码重置方面的帮助或为台式计算机获取更多内存。

另一方面，事件更紧急，表明出现需要解决的潜在错误。