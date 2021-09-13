AI 运营 (AIOps) 是指运用 人工智能 (AI) 来增强 IT 运营和开发运维。它利用 ChatOps 来提高不同 IT 环境的数据可见性，分析关键数据以识别事件，并自动向 IT 团队发出有关问题、根本原因和建议解决方案的警报。AIOps 和 ChatOps 的结合使用可以优化沟通和协作，帮助团队更快地解决事件。

AIOps 的市场规模最近估计为 9 亿美元至 15 亿美元，2020 年至 2025 年其复合年增长率约为 15%。这种增长确保了 AIOps 和 ChatOps 将持续增强应用程序生命周期，并随着时间的推移实现解决方案的持续交付。