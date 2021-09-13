聊天运营 (ChatOps) 是指利用聊天客户端和实时聊天工具来助力软件开发和运营。ChatOps 也被称为“对话驱动型协作”或“对话驱动型开发运维”，旨在实现开发团队成员之间快速且简便的即时通讯。在整个 ChatOps 体验中，聊天机器人接受简单的英语命令，并使用后台应用程序（通过 API）启动操作，以优化 IT 运营 (ITOps) 和开发运维 (DevOps)。
凭借其丰富的沟通功能，ChatOps 旨在消除阻碍部门间协作和主动决策的信息孤岛。因此，它使整个团队受益于以下方面：
这些优势无论单独来看还是综合来看，最终都能通过加快团队沟通速度来强化开发运维和 IT 运营，从而缩短开发流程和事件响应时间。
部署 ChatOps 环境需要使用以下工具类型：
获得这些 ChatOps 工具后，就可以分三个阶段实施高效的环境：
ChatOps 使团队能够参与对话以解决问题，确认解决方案选项，然后在向客户提供解决方案之前达成最终共识。
ChatOps 支持简单的群聊以及共享屏幕截图、问题视频和文件（例如日志、配置、命令输出）。ChatOps 客户端可以存储消息，因此任何加入群组的人员都能查看历史沟通记录，从而及时掌握（并持续跟进）最新动态。
发生重大事件时，一些聊天工具会自动创建特定频道。您还可以配置任务列表，以便自动邀请符合条件的团队成员加入频道进行解决方案开发。
ChatOps 是 IT 运营和开发运维的重要组成部分，对 IT 环境的未来发展至关重要。以下是实施和使用 ChatOps 的最佳实践，以确保其长期可持续性：
总的来说，这些最佳实践有助于增强自动化、提高透明度、建立团队流程，并为未来改善软件开发创造机会。
根据您所处的实施阶段以及您创建 ChatOps 环境的目的，以下用例适用于您的企业：
IBM Cloud Pak for Watson AIOps 使用机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP)，实时关联结构化和非结构化数据，以揭示隐藏的洞察分析，从而更快地识别根本原因并推荐解决方案。然后，这些洞察分析和建议会实时发送到 ChatOps，以便快速实施。
其他优势包括：
IBM Cloud Pak for Watson AIOps 是利用快速数据分析在不同的 IT 环境中主动修复事件的理想工具。它利用 IT 运营工具链来最大限度地提高解决效率和弹性。通过数据合成，IBM Cloud Pak for Watson AIOps 可提供 IT 应用程序和环境的完整视图，从而打破孤岛以加快修复速度。
通过会话式 AI 提供统一的智能化客户服务。深入了解如何利用 IBM watsonx Assistant 加速与客户的沟通、提高工作效率并提高利润。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
轻松构建生成式 AI 助手，为客户在任何设备或渠道上提供顺畅无缝的自助服务体验，有助于提高员工工作效率并在整个企业中扩展。