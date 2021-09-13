标签
人工智能

ChatOps 有哪些优势？

AI 黄色 2 生成式 AI

ChatOps 是开发运维和 IT 运营中一个日益重要的组成部分。我们将在本文中介绍其功能如何有助于构建团队文化并加快软件开发和事件解决速度。

聊天运营 (ChatOps) 是指利用聊天客户端和实时聊天工具来助力软件开发和运营。ChatOps 也被称为“对话驱动型协作”或“对话驱动型开发运维”，旨在实现开发团队成员之间快速且简便的即时通讯。在整个 ChatOps 体验中，聊天机器人接受简单的英语命令，并使用后台应用程序（通过 API）启动操作，以优化 IT 运营 (ITOps)开发运维 (DevOps)

 

 

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

ChatOps 有哪些优势？

凭借其丰富的沟通功能，ChatOps 旨在消除阻碍部门间协作和主动决策的信息孤岛。因此，它使整个团队受益于以下方面：

  • 自动化：提供命令的实时检测和执行以及控制台更新。
  • 协作：消除团队和部门之间的信息孤岛和沟通障碍。
  • 参与度：建立和维护分布式团队文化，以协调沟通和决策。
  • 工作效率：通过提供实时信息来改进业务流程。
  • 安全性与合规性：提供当前和历史的任务文档，以加强安全与监管。
  • 透明度：使沟通和文档项目状态保持一致。

这些优势无论单独来看还是综合来看，最终都能通过加快团队沟通速度来强化开发运维和 IT 运营，从而缩短开发流程和事件响应时间。

AI 学院

让 AI 服务于客户服务

了解生成式 AI 如何提供更加无缝、令人满意的客户体验，并在以下三个关键领域提高组织的工作效率：自助服务、人工客服和联络中心运营。
转到视频集

如何部署 ChatOps 环境

部署 ChatOps 环境需要使用以下工具类型：

  • 事件发生时向聊天室发送警报的通知系统
  • 聊天客户端（例如 Slack 和 Microsoft Teams），以执行预先编程的命令。
  • 预先存在的开发运维工具（集成到 ChatOps 环境中），用于改进工单跟踪并自动执行事件修复工作流。

获得这些 ChatOps 工具后，就可以分三个阶段实施高效的环境

第一阶段：建立沟通

ChatOps 使团队能够参与对话以解决问题，确认解决方案选项，然后在向客户提供解决方案之前达成最终共识。

第二阶段：建立群组

ChatOps 支持简单的群聊以及共享屏幕截图、问题视频和文件（例如日志、配置、命令输出）。ChatOps 客户端可以存储消息，因此任何加入群组的人员都能查看历史沟通记录，从而及时掌握（并持续跟进）最新动态。

第三阶段：建立频道

发生重大事件时，一些聊天工具会自动创建特定频道。您还可以配置任务列表，以便自动邀请符合条件的团队成员加入频道进行解决方案开发。

ChatOps 最佳实践

ChatOps 是 IT 运营和开发运维的重要组成部分，对 IT 环境的未来发展至关重要。以下是实施和使用 ChatOps 的最佳实践，以确保其长期可持续性：

  • 研究聊天平台：选择一个能够在网页、移动设备和桌面端实现一致性的平台。
  • 研究聊天机器人：选择与后台应用程序兼容、接受简单英语命令并利用 API 连接的聊天机器人。
  • 编写和部署自定义脚本：将聊天机器人与为代码部署提供 API 后端的云应用程序集成。
  • 使用社区脚本和插件：使聊天机器人能够访问源代码、持续集成 (CI) 平台、部署触发器等。
  • 开发配置：扩展聊天机器人功能，并通过命令限制增加安全性。
  • 创建以聊天机器人为导向的文化：普及聊天机器人的使用——宣传其优点并展示其回报。

总的来说，这些最佳实践有助于增强自动化、提高透明度、建立团队流程，并为未来改善软件开发创造机会。

ChatOps 的有益用例

根据您所处的实施阶段以及您创建 ChatOps 环境的目的，以下用例适用于您的企业：

  • 访问控制和安全性：许多公司实施 ChatOps 是因为其灵活的互动功能。复杂的沟通架构增强了项目访问控制，从而支持长期聊天安全运营 (ChatSecOps)。
  • 应用程序部署：ChatOps 提升了不同开发运维团队对应用程序开发流程的可见性。这有助于他们共同考虑部署方案，并据此协调其选择。
  • 事件管理：在事件检测、响应和解决方面，ChatOps 是非常宝贵的工具。在整个解决过程中，它可以使团队保持信息畅通，并在整个修复工作流中自动更新工单。
  • 持续交付 (CD)：ChatOps 将开发运维、IT 运营和自动化流程整合到一个工作流中。它将团队沟通、管道开发和运营任务衔接起来，以实现应用程序的持续交付。

AIOps 和 ChatOps

AI 运营 (AIOps) 是指运用 人工智能 (AI) 来增强 IT 运营和开发运维。它利用 ChatOps 来提高不同 IT 环境的数据可见性，分析关键数据以识别事件，并自动向 IT 团队发出有关问题、根本原因和建议解决方案的警报。AIOps 和 ChatOps 的结合使用可以优化沟通和协作，帮助团队更快地解决事件。

AIOps 的市场规模最近估计为 9 亿美元至 15 亿美元，2020 年至 2025 年其复合年增长率约为 15%。这种增长确保了 AIOps 和 ChatOps 将持续增强应用程序生命周期，并随着时间的推移实现解决方案的持续交付。

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

IBM Cloud Pak for Watson AIOps 使用机器学习 (ML)自然语言处理 (NLP)，实时关联结构化和非结构化数据，以揭示隐藏的洞察分析，从而更快地识别根本原因并推荐解决方案。然后，这些洞察分析和建议会实时发送到 ChatOps，以便快速实施。

其他优势包括：

  • 工具链整合：连接到所有协作平台，并将警报直接发送到您首选的 ChatOps 通信工具。 
  • 以应用程序为中心：使团队能够整合并协作管理流程，从而增强 ChatOps 体验和开发运维智能。
  • 可操作的洞察分析：提供全面的洞察分析，精确指出相关性、因果关系和模式识别。这有助于团队充分利用 ChatOps 来确定问题和解决流程的优先级。
  • 智能合成：提供清晰的异常情况视图，并链接到可行的来源，以加快调查和解决速度。多个团队可以访问相同的数据，以共同实施推荐的解决方案。

IBM Cloud Pak for Watson AIOps 是利用快速数据分析在不同的 IT 环境中主动修复事件的理想工具。它利用 IT 运营工具链来最大限度地提高解决效率和弹性。通过数据合成，IBM Cloud Pak for Watson AIOps 可提供 IT 应用程序和环境的完整视图，从而打破孤岛以加快修复速度。
相关解决方案
IBM watsonx Assistant

通过会话式 AI 提供统一的智能化客户服务。深入了解如何利用 IBM watsonx Assistant 加速与客户的沟通、提高工作效率并提高利润。

 深入了解 watsonx Assistant
AI 咨询与服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

 深入了解人工智能服务
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
采取后续步骤

轻松构建生成式 AI 助手，为客户在任何设备或渠道上提供顺畅无缝的自助服务体验，有助于提高员工工作效率并在整个企业中扩展。

 深入了解 watsonx Assistant 了解 watsonx.ai