IBM 凭借其 AI 聊天机器人技术 Watson Assistant 站在了帮助台软件革命的最前沿。 此虚拟客服可以在任何应用、渠道、桌面或移动设备上快速准确地回答客户问题。 除了 IBM Cloud 外，它还可以托管在其他主流云平台（如 AWS 和 Microsoft Azure）上或托管在本地环境中。