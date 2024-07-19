帮助台可以是一款软件工具，也可以是一个人工客服团队，能够让公司为客户提供实时支持。 帮助台有两个主要功能：
帮助台系统通过单个界面简化了支持请求。 它包括自动化功能和分类功能，这些功能可以组织客户问题并防止上报。 这样，帮助台客服就可以交叉引用多个互动，从而快速地为最终用户提供最佳解决方案。
帮助台可以显著改善支持团队及其所服务用户的用户体验 (UX)。 具体而言，它可以提高 IT 支持团队的工作效率，从而改进解决方案并提升客户满意度。 帮助台可以在以下五个方面让支持客服及其客户受益：
随着数字化转型的不断推进，帮助台对各种规模企业的运营变得至关重要。 因此，服务台生态系统必须具备敏捷和适应性强的特点。 下面是现代帮助台最能发挥作用的三个场景¹：
随着帮助台技术的发展，支持客服和团队必须扩展其功能，以便保持高效工作。 这可能需要加强内部协作并扩大外部沟通范围。 下面是完善客户支持团队以实现部门和组织发展的两种方法²：
随着帮助台在当今的商业生态系统中越来越重要，人们对于帮助台存在许多误解。 下面是在开始客户支持之旅之前您应该消除的四个帮助台误区：
凭借原生自然语言处理 (NLP) 和自然语言理解 (NLU) 等高级语言功能，聊天机器人正在推动帮助台系统的未来发展。 事实上，最近的一项调查显示，58% 的 IT 决策者 (ITDM) 已经采用或正在采用聊天机器人。³
虚拟客服、聊天机器人工具箱、自动化聚合器和特定于平台的聊天机器人等新兴工具都提供了永久的服务台服务范围和更快的问题解决方法。 事实上，聊天机器人将平均处理时间 (AHT) 减少了 10%，从而降低了与 IT 服务管理 (ITSM) 相关的成本。¹
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¹ IBM， 独立研究发现，Watson Assistant 客户可获得 2390 万美元的收益。 2020 年 3 月
² IDC, 实现多地点和多文化 IT 帮助台功能的有效做法 （链接位于 IBM 外部）。 2019 年 9 月
³ Forrester， 成功构建帮助台聊天机器人的最佳实践 （链接位于 IBM 外部）。 2021 年 3 月 29 日