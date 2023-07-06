IT 自动化通常是数字化转型计划的一部分。它通常涉及使用软件和其他技术来实现手动 IT 流程的自动化。随着客户期望的提高，IT 自动化减轻了 IT 专业人员的压力。

企业对于新增产品功能、增强产品功能以及减少停机时间的需求日益增加。随着 IT 自动化承担更多手动工作，团队可以更有效地为客户优先处理这些价值更高的任务。

随着各种规模的企业采用自动化技术，企业领导者必须决定如何最好地利用它来补充或增强员工所做的工作。如果企业正在将自动化工作集中在管理 IT 任务上，则能够加快上市速度、缩短客户响应时间并减轻任何威胁和风险。

实现更多流程自动化的企业可从多个方面提升其产品和服务，包括因效率提高而推出新解决方案的能力，以及因可扩展性增强而满足更多需求的能力。



此外，那些使用自动化技术来应对内部和外部事件的企业更有能力应对挑战。这些企业还能够通过脚本和实时数据分析更快地发现新的机会。

IT 自动化可以让员工专注于提高技能和解决更高层次的问题。例如，带宽增加使员工能够专注于生成式 AI 和量子计算等新技术的影响。此外，还可以让员工将更多时间花在战略规划和建立关系上。最后，从员工的工作中去除重复性、低影响力的任务有助于保持员工的参与度和满意度。