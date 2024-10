虽然 IT 自动化最终可帮助各组织解决关键问题,例如,更快地部署解决方案、更智能地分配资源和提高员工满意度,但各组织在推行自己的 IT 自动化战略时,应该考虑到一些初期挑战。



前期成本:通过数字化转型实现 IT 自动化需要投入一些前期成本,用于进行技术堆栈的现代化升级,以及编写自动化代码,为组织的业务发展提供支持。企业往往可以通过使用 IBM Instana 等价格实惠的自动化平台来节省成本。

招聘员工或提升员工技能:尚未实现 IT 自动化的公司可能没有理想的 IT 团队来执行数字化转型,也不了解如何与日益增多的自动化技术互动。好消息是,最受欢迎的 IT 专业人员将越来越多地只愿意在优先考虑 IT 自动化的组织内工作,因此,各组织通过展示对自动化的承诺,可以更容易地招聘到模范员工。

可扩展性和维护:随着自动化系统的增加,它们变得越来越复杂,需要更多的精力来进行管理。这就是为什么在构建合适的 IT 自动化平台时要考虑到规模问题。