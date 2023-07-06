IT 自动化是指创建和实施自动化流程和软件，以取代耗时的手动活动。它日益成为各种现代组织 IT 系统战略的核心组成部分。
IT 自动化通常是数字化转型计划的一部分。它通常涉及使用软件和其他技术来实现手动 IT 流程的自动化。随着客户期望的提高，IT 自动化减轻了 IT 专业人员的压力。
企业对于新增产品功能、增强产品功能以及减少停机时间的需求日益增加。随着 IT 自动化承担更多手动工作，团队可以更有效地为客户优先处理这些价值更高的任务。
随着各种规模的企业采用自动化技术，企业领导者必须决定如何最好地利用它来补充或增强员工所做的工作。如果企业正在将自动化工作集中在管理 IT 任务上，则能够加快上市速度、缩短客户响应时间并减轻任何威胁和风险。
实现更多流程自动化的企业可从多个方面提升其产品和服务，包括因效率提高而推出新解决方案的能力，以及因可扩展性增强而满足更多需求的能力。
此外，那些使用自动化技术来应对内部和外部事件的企业更有能力应对挑战。这些企业还能够通过脚本和实时数据分析更快地发现新的机会。
IT 自动化可以让员工专注于提高技能和解决更高层次的问题。例如，带宽增加使员工能够专注于生成式 AI 和量子计算等新技术的影响。此外，还可以让员工将更多时间花在战略规划和建立关系上。最后，从员工的工作中去除重复性、低影响力的任务有助于保持员工的参与度和满意度。
了解智能自动化如何为您的业务运营带来竞争优势。
注册获取可观测性企业指南
对于任何想要简化运营、提高效率、削减成本并为客户提供无与伦比服务的组织来说，制定自动化策略都至关重要。
自动化系统一直是技术的关键组成部分，而计算机总是能提供自动化方法来取代手动任务。多年来，各组织已经实现了各种任务和 IT 服务的自动化，例如数据备份、网络配置、用户配置和补丁管理。
因此，组织必须决定想要自动化哪些任务以及希望员工处理哪些任务。依靠 IT 自动化，组织可以加快各种流程并扩展环境，从而提高运营效率。
自动化工具包罗万象，类别多样，例如，机器人流程自动化 (RPA)、人工智能和机器学习以及低代码/无代码软件开发。所有这些技术都为组织提供了不同的方式来更快地进行扩展。
随着各组织的数字资源的增加，其服务的规模和复杂性也在增加。简而言之，许多组织的基础设施已经变得过于复杂，无法进行手动管理和干预。基础设施管理自动化简化了诸如配置管理、部署和配置等任务。
它对资源配置特别有用，各组织可利用自动化来优化特定工具和技术的使用，进而确定针对特定情况的合适方法。例如：服务器配置，涉及使新服务器联机并连接到不可或缺的组件；云配置，涉及在云中设置资源；网络配置，涉及设置连接到网络所需的路由器和交换机。
可自动化的资源选择包括虚拟机、容器、云供应商、操作系统以及其他软件和硬件。
此选项通过自动化来用技术取代通常由人工处理的重复性任务。RPA 用例多种多样，包括：附加数据、填写表格、处理索赔以及欺诈检测。RPA 经常使用 API 和脚本在企业和生产力应用程序之间集成和执行日常任务。使用基于规则的软件，许多 RPA 用例可以在没有任何人工干预的情况下自主执行。
BPA 比 RPA 复杂一些，因为它侧重于人员、应用程序和系统的资源编排。它通常涉及跨多个系统或用户的多步骤流程。
这样，应用程序就可以自动交付到选定的基础设施环境中。IT 部门通过将代码（例如更新、错误修复和新功能）自动交付到不同环境（例如开发、测试和生产环境）提高了更新速度和安全性。
IT 自动化的效率极高，可为各种规模的组织提供多项显著优势。
消除人为错误：所有员工都有可能出现人为错误；各组织可以通过 IT 自动化来降低这种风险。自动化软件可以为不需要人工干预的简单任务创建批处理。例如：确保及时发送发票；主动管理安全威胁；在不同的数据存储库之间有效管理数据。
解放人力，执行更高级别的任务：基于规则的软件可以大量执行业务流程活动，从而腾出人力资源优先处理更复杂的任务。通过使用 RPA，CIO 和其他决策者可以加快数字化转型工作，并从员工那里获得更高的投资回报率 (ROI)。
提高员工士气：通过将大量重复的工作负载从员工转移到自动化流程，团队可以专注于更周密的战略性决策，例如确定新产品、花更多时间管理员工以及花更多有意义的时间与关键合作伙伴和客户在一起。这种工作转变可提高员工的幸福感。一项研究表明，88% 的企业领导者（ibm.com 外部链接）2认为，自动化工作会让他们在工作中更快乐、更投入。
增强可持续性发展能力：通过实现许多流程的自动化（尤其是在使用云时），组织可以减少能耗（ibm.com 外部链接）3，因为该技术将仅在需要时使用。在许多利益相关者都关注数据中心的环境足迹和碳排放的时代，IT 自动化可以帮助各组织实现他们的 ESG 目标。
IT 运营的整体视图：随着时间的推移，新技术的引入会产生“工具蔓延”，即冗余或过时的技术保留在 IT 环境中，从而拖慢流程。AIOps 等工具可帮助组织查明其整个工具链中的技术浪费，从而消除不必要的资源并促进协作、提升效率。
虽然 IT 自动化最终可帮助各组织解决关键问题，例如，更快地部署解决方案、更智能地分配资源和提高员工满意度，但各组织在推行自己的 IT 自动化战略时，应该考虑到一些初期挑战。
前期成本：通过数字化转型实现 IT 自动化需要投入一些前期成本，用于进行技术堆栈的现代化升级，以及编写自动化代码，为组织的业务发展提供支持。企业往往可以通过使用 IBM Instana 等价格实惠的自动化平台来节省成本。
招聘员工或提升员工技能：尚未实现 IT 自动化的公司可能没有理想的 IT 团队来执行数字化转型，也不了解如何与日益增多的自动化技术互动。好消息是，最受欢迎的 IT 专业人员将越来越多地只愿意在优先考虑 IT 自动化的组织内工作，因此，各组织通过展示对自动化的承诺，可以更容易地招聘到模范员工。
可扩展性和维护：随着自动化系统的增加，它们变得越来越复杂，需要更多的精力来进行管理。这就是为什么在构建合适的 IT 自动化平台时要考虑到规模问题。
IT 自动化可以帮助整个组织中的业务部门更好地简化流程并获得明显的好处，例如，节省成本、提高效率和最大限度地减少错误。以下是一些尤其有益的业务功能：
人力资源和会计：发送发票、登记付款信息以及将员工添加到工资名单中，这些都是自动化软件可以做得非常好的人工任务。通过自动执行这些重复性任务和实现工作流程自动化，财务服务和人力资源部门的员工可以专注于更高层次的问题，例如，确定新的供应商以及花更多时间与员工面对面交流。
客户服务：客户服务是任务自动化的理想活动。各组织可以使用自动化的情感分析来识别社交媒体或论坛上的客户问题，并使用像 watsonx Assistant 这样的聊天机器人/虚拟助理来自动回答他们的问题。这样做可以帮助公司降低管理客户服务的成本并提高客户满意度，从而消除代价高昂的人员流失问题。
市场营销和销售：营销自动化改变了这门学科，能够在广告活动中对营销信息和微目标受众进行个性化设置。这样，公司将能够与潜在和现有客户建立更有意义的联系，通过缩短转化时间来优化广告支出回报率 (ROAS)。
医疗保健：医生、护士和其他医疗专业人员花费大量时间处理行政文书工作，例如，做笔记、在患者记录数据库中输入信息以及其他文书工作。IT 自动化可以越来越多地处理这些任务的很多组成部分，提高生产力和效率。将这些手动任务自动化，可以让医护人员腾出时间提供最好的护理，并将时间用于新出现的健康问题和护理趋势的研究和教育。
安全性：近年来，由于恶意参与者的增多以及网络恐怖主义和黑客攻击的高风险机会，现代计算环境中的漏洞数量急剧增加。组织的安全态势不能依赖于人工临时更新网络安全和应对威胁。从数据备份到网络安全和端点保护管理的自动化将避免代价高昂的业务中断。
1在混合云环境中实现业务加速（ibm.com 外部链接），McKinsey，2019 年 8 月 5 日
2 智能自动化为员工赋能（ibm.com 外部链接），BluePrism
3人工智能和自动化如何让数据中心更环保、更可持续（ibm.com 外部链接），Ernst and Young，2022 年 12 月 1 日