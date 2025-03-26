无论选择哪条道路，AI 和自动化技术实现的生产力都能成为组织转型增长的核心。这是我们这个时代中最激动人心的机遇之一。

诺贝尔经济学奖得主 Paul Krugman 曾经说过：“生产力绝非一切，但从长远来看，它近乎决定成败。这是因为生产力不仅关乎节省成本或提高效率，还意味着创建财务自足机制，以投资推动增长和繁荣的创新。

这就是为什么 AI 如此具有变革性：它提供了以前不存在的提高生产力的方法。此种生产率提高途径的潜力是惊人的。在 IBM，我们知道这不仅仅是理论：自 2023 年 1 月以来，AI 和自动化已帮助 IBM 在整个公司实现了 35 亿美元的生产力增长。