借助 AI 揭秘数字化转型中的技能

数字化转型并非一次性事件，而是一场持续的旅程，而技能正是这场旅程的关键所在。在转型的规划、实施和治理各个阶段，战略性技能管理决定其成败。目前，87% 的 CEO 预计生成式 AI 将增强而非取代现有的工作岗位。这意味着，员工需要快速掌握新的工作方式、适应不同的工作流，才能取得成功。

部署关键技术来进行员工队伍技能管理，将为这一过程提供有力支持。AI 在颠覆商业世界的同时，也可以用来重构我们衡量与获得技能的方式。

通过运用 AI 进行技能分析和岗位变动评估，组织可以更有效地规划并实施其数字化转型。借助这些工具，企业可以创建一个持续迭代的再培训与技能提升流程，从而在数字时代保持竞争力和与时俱进。这种方法能够确保企业拥有一支面向未来的员工队伍，无论短期还是长期，都能够充分释放技术的潜力。