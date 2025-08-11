借助 AI 揭秘数字化转型中的技能

管理变革不仅是优先事项，更是企业的当务之急。正如本系列前文所述，仅凭借技术不足以释放转型的价值。尽管变革管理已成为日益重要的企业技能，但许多组织仍缺乏实施变革管理的战略计划。深化变革管理和员工体验在业务转型战略中的核心地位，是取得切实成果的最可靠途径。
数字化转型能够提升效率、创造价值，并探索新的工作方式。但它也意味丰业务流程、商业模式和各项活动的开展方式都将发生巨大转变。
因此，在转型过程中，技能管理必然是需要重点关注的环节。这一点，在现今的 AI 时代尤其如此。IBM 商业价值研究院发现，在过去，仅有 6% 的员工队伍需要进行技能再培训。到 2024 年，这一比例飙升至 35%，相当于全球超过 10 亿员工。
数字化转型的成效，取决于采纳新科技的员工。在转型过程中，技能管理的重要性怎么强调都不为过，因为它是任何技术转型得以成功的核心支柱。
数字化转型并非一次性事件，而是一场持续的旅程，而技能正是这场旅程的关键所在。在转型的规划、实施和治理各个阶段，战略性技能管理决定其成败。目前，87% 的 CEO 预计生成式 AI 将增强而非取代现有的工作岗位。这意味着，员工需要快速掌握新的工作方式、适应不同的工作流，才能取得成功。
部署关键技术来进行员工队伍技能管理，将为这一过程提供有力支持。AI 在颠覆商业世界的同时，也可以用来重构我们衡量与获得技能的方式。
通过运用 AI 进行技能分析和岗位变动评估，组织可以更有效地规划并实施其数字化转型。借助这些工具，企业可以创建一个持续迭代的再培训与技能提升流程，从而在数字时代保持竞争力和与时俱进。这种方法能够确保企业拥有一支面向未来的员工队伍，无论短期还是长期，都能够充分释放技术的潜力。
在数字化转型的规划阶段，组织应对现有技能进行盘点，并充分考虑未来的技能要求 - 这一战略能够帮助他们最大限度地发挥转型所带来的成效。在此阶段，岗位重塑至关重要。
工作岗位的重新设计既要考虑冗余技能，也要考虑未来成功所必需的技能。在整个规划过程中，企业应识别已具备自动化成熟度的任务。同时，企业还应精准定位相关领域，确保重新调配的人力能够更关注于复杂问题解决、创造力、共情能力与批判性思维。
这种战略性调整有助于打造一个更高效、更以人为本的工作环境。此外，通过将每个自动化流程视为全新、更具创造性的工作的契机，规划过程得以释放潜在价值。
AI 可在规划阶段发挥关键作用。借助岗位架构数据和对历史趋势的了解，AI 能够预测哪些技能将变得至关重要。它还能够分析员工队伍的现有能力，以发现潜在的技能差距。这种积极主动的方法能够帮助企业制定有针对性的、有数据依据的培训计划，确保员工队伍具备面向未来的能力。
在转型的实施阶段，技能提升和再培训至关重要。技能提升涉及强化现有技能，例如，通过数据分析培训赋能数字营销人员，或为经理提供高级领导力培训。相比之下，再培训则需传授全新技能。在转型期间，员工可通过了解如何适当地查询 AI 工具和利用新系统来重塑技能。
技能提升和再培训对于充分发挥转型潜力至关重要。这些过程是持续迭代的：随着新技术的引入和旧技术的发展，员工队伍所需的技能也在不断演变。持续学习与发展必须根植于组织文化中，以以跟上这些变。
在企业的治理阶段，组织结构、流程和政策都必须适应不断变化的技能环境。在设计治理结构时，领导层必须确保人才的公平分配，将员工的专长与明确的岗位要求相匹配。这种岗位与技能的匹配不仅降低人员流失率，还提升了生产力和工作满意度。领先企业可以充分利用 AI 来推动这一过程，为管理人员提供全面的技能匹配帮助。
此外，妥善处理岗位变动问题，也是治理过程的一个重要环节。AI 能够预测哪些岗位最有可能被自动化取代，从而赋能组织进行战略性思考。
目前，仅有 19％ 的高管使用具备预测能力的继任计划软件。但这类工具能够预测哪些岗位最有可能被自动化取代，从而协助领导层尽早采取措施，以减轻负面影响。数据驱动的洞察分析能够激励企业为员工提供面向新兴岗位的再培训，并在转型期间提供个性化支持。
未来几年，预计将有大量工作岗位发生变化，因此，岗位设计仍然是转型中最核心的环节之一。随着 AI 自动化日常任务并重塑跨岗位、跨部门的工作流程，组织中的几乎每一个岗位将发生变化。许多由人类员工担任的岗位，将需要更高价值的技能，例如创造力、同理心和批判性思维。通过自动化和增强工作流程，企业能够更有效地分配这些以人为本的技能，从而确保员工能够投身于更有意义、更具影响力的活动。
以数据为依据的深入技能分析有助于领导层管理未来的人才。AI 能够帮助识别新岗位所需的技能，并评估现有员工队伍的能力，以确定差距或需要改进的领域。通过运用精细的技能数据，企业和人才发展团队可以制定有针对性的培训计划和技能提升计划，从而帮助员工为未来的成功做好准备。
AI 的预测和分析能力，可以帮助领导层规划，并减轻新科技对现有岗位带来的影响。通过整合企业内部及第三方的特定数据，AI 能够识别哪些岗位面临着较高的被取代风险。它还可以预测哪些岗位和技能可能会出现。这种预测能够帮助企业制定战略，以减轻自动化带来的负面影响，并为那些可能面临岗位变动风险的员工提供支持。
借助 AI，组织可以优化不同岗位的人才分配，从而为员工队伍规划人员提供更准确的岗位重塑工具。AI 驱动的人才匹配，能够确保将员工部署到最能发挥其技能的业务领域。
IBM 的研究显示，近四分之三的高管已经优化了其评估员工潜力的方法；87% 的领先 CEO 也同样如此，这表明人才优化能够带来显著的竞争优势。
除了提升生产力、帮助企业保持敏捷之外，人才匹配还能改善员工体验，将员工安排到合适的岗位，并帮助建立合理的岗位期望。这一战略反过来又能够降低离职率，并提升整体满意度。
如果没有适当的技能管理，即便是设计最周详的转型也无法达到预期效果。通过对岗位重塑、技能分析、岗位变动分析和人才分配进行战略性规划，组织可确保平稳迈入数字时代。而且，与变革管理过程的任何环节一样，技能管理也是一个主动的、持续迭代的过程。持续关注技能提升和再培训对于跟上技术进步的快速步伐、巩固企业的竞争优势至关重要。
将业务转型和技术转型融为一体，重塑工作方式，从而增强企业敏捷性。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
通过端到端服务将数据分析、AI 和自动化技术融入核心流程，提升财务绩效并实现业务价值。