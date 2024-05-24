将生成式 AI 应用于 Mini，通过减少繁琐、耗时的工作并找到更简单的语言，为编辑过程注入额外的指导和灵感，同时使 MJZ 编辑能够保持完全控制和最大的创造力。编辑人员发现，生成式 AI 解决方案可通过生成变体，并输出有价值的文本示例，帮助编辑人员作出选择。此外，繁琐的任务现在的时间更少，因为生成式 AI 可以对已发布的内容进行筛选研究，并提供一些关键词的建议，以快速启动写作过程，为作者节省时间。生成式 AI 还能在创作过程中为目标受众提供更多共情，只需按下按钮，使编辑更容易采纳目标用户的观点。