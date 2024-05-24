在德国，Minijob-Zentrale (MJZ) 是收集和报告所有边缘兼职工作 (minijobs) 信息的中央机构。MJZ 编辑必须向其目标受众通报最近的新闻和变化。但是，要以通俗易懂的方式编写复杂的法规内容，发布吸引人的文章，并同时保持创造力在一定程度上可能会有一定挑战。
MJZ 与 IBM Client Engineering 和 IBM® iX（IBM Consulting 旗下的体验设计实践）合作，共同探索应对发布挑战的方法。IBM iX 整合了其在内容和用户体验设计方面的专业知识。他们共同使用 IBM® watsonx.ai，IBM 的生成式 AI (gen AI) 和机器学习工作室，可帮助分析 MJZ 的编辑工作流程，共同创建线框图，并在技术实现之前描绘编辑助理的第一个愿景。编辑助手 Mini 负责创意生成并分享灵感。Mini 还帮助编辑简化文本，并根据选定目标群体进行调整。该原型展示了生成式 AI 如何在各个阶段支持和增强编辑工作流程。
将生成式 AI 应用于 Mini，通过减少繁琐、耗时的工作并找到更简单的语言，为编辑过程注入额外的指导和灵感，同时使 MJZ 编辑能够保持完全控制和最大的创造力。编辑人员发现，生成式 AI 解决方案可通过生成变体，并输出有价值的文本示例，帮助编辑人员作出选择。此外，繁琐的任务现在的时间更少，因为生成式 AI 可以对已发布的内容进行筛选研究，并提供一些关键词的建议，以快速启动写作过程，为作者节省时间。生成式 AI 还能在创作过程中为目标受众提供更多共情，只需按下按钮，使编辑更容易采纳目标用户的观点。
Minijob-Zentrale （ibm.com 外部链接）是德国所有边缘兼职工作 (minijobs) 的中央收集和报告机构。它提供全面的服务，为所有零工提供有关保险、缴款和注册立法规的明确信息和个人建议。
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2023 年 12 月于美国出品。
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