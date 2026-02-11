对于全球性组织而言，加快财务报告、预算编制和预测是完全可以实现的。Orange 通过采用 IBM Planning Analytics，成功实现了其企业绩效管理 (EPM) 平台的现代化。该解决方案在不到两年内部署，服务于集团内 1500 名用户，涵盖广泛的功能。
Orange 希望替换其过时的 EPM 系统，该系统已无法满足集团不断发展的需求。由 IBM Consulting 和 IBM Technology 团队以云端模式部署的 IBM Planning Analytics，通过精简决策流程并提升公司整体绩效，成功应对了这些现代化挑战。
作为电信和数字服务领域的全球领导者，Orange 为近 2.98 亿客户提供一系列固定和移动设备解决方案以及专业服务。
最近，集团在财务部门内新设了“财务解决方案与数据”部，以统一和增强财务解决方案，加速整个集团的数据利用。
Orange Group 财务即服务总监 Benoit Lampuré 解释道：“2022 年初，我们发起了关于更新 EPM 系统的讨论，当时该系统的性能和功能已开始达到极限。”
随后，Orange 开始寻找新的 SaaS 模式全球 EPM 解决方案，以与该集团过去几年来的云迁移承诺保持一致。IBM® Planning Analytics 成为最佳选择。“鉴于 IBM Planning Analytics 获得了众多国际知名企业的交口称赞，以及 IBM 咨询和支持团队的专业知识，我们选择 IBM Planning Analytics 是充满信心的。IBM 的团队还承诺在整个项目期间为我们提供帮助。熟悉的用户界面，包括 Microsoft Excel 插件，也是一大优势。”
“IBM 与 Orange 之间的协作伙伴关系对于该项目的成功落地至关重要，”IBM Consulting 副合伙人 Boris Daverat 补充道。
Orange 的 EPM 系统提供广泛的功能范围，包括：
该项目于 2022 年 9 月启动，重点关注两个关键部门：Orange France 和 Orange Corporate。“我们的目标是将 2024 年预算整合到 IBM Planning Analytics 中，力争在 2023 年夏季上线，”Orange Group 财务即服务总监 Benoit Lampuré 说道。
Orange 团队基于对公司现有参考框架和数据模型的了解展开工作，并充分意识到所需的详细分析。
然而，为满足紧迫的截止期限，必须并行推进多个项目。
“我们专注于通过开发一个核心模型来复用现有成果。每个项目都由来自 Orange 和 IBM 的专家专属团队提供支持。此外，我们与 IBM 组建了一个跨职能团队，以确保所有项目的开发流程与方法论保持一致。”
法国分部和集团总部的生产阶段均已按计划完成。该解决方案目前正在向 Orange Business、Orange MEA 以及包括比利时和罗马尼亚在内的多个欧洲国家推广，并计划进一步扩展到斯洛伐克、波兰及 Totem 子公司。
IBM Planning Analytics 计划于 2025 年前在整个集团及所有目标职能领域全面部署，将用户规模扩展至 1500 人。
然而，与 EPM 相关的项目在此截止日期后仍将继续。“随着解决方案的推广，用户提出了许多我们最初未曾预料到的新用例。这表明我们的新 EPM 系统获得了高度的认可和积极参与，”Orange 财务即服务总监 Benoit Lampuré 指出。
AI 与分析技术将持续变革我们的业务实践
Orange 正在深入了解多个新用例，评估 AI 与分析技术对其财务职能的影响。
“我们正在研究如何基于预测算法（可调用人工智能）来优化收入预测。”
此外，Orange 正在为管理控制员试验生成式 AI。“目标是识别特定领域内的关键事件，并生成由 AI 驱动的评论以提供初步数据分析，供我们的控制员进一步整合。”
“将 IBM Planning Analytics 与 IBM watsonx 等 AI 产品组合 集成，显著加速了这些用例的部署，”IBM Consulting 高级经理 Stéphane Maillet 指出，他负责该项目的跨职能协调工作。
另一个重点领域是管理非财务数据，例如计算公司的碳足迹。“EPM 无疑将在环境、社会和治理 (ESG) 指标的报告和模拟中发挥作用，尽管我们尚未明确其在非财务数据方面的具体应用范围，”Benoit Lampuré 总结道。