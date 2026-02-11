重塑绩效管理以应对全球公司的挑战 

对于全球性组织而言，加快财务报告、预算编制和预测是完全可以实现的。Orange 通过采用 IBM Planning Analytics，成功实现了其企业绩效管理 (EPM) 平台的现代化。该解决方案在不到两年内部署，服务于集团内 1500 名用户，涵盖广泛的功能。

夜晚，一个人在灯光昏暗的办公室内操作笔记本电脑，窗外城市夜景依稀可见。

Orange 希望替换其过时的 EPM 系统，该系统已无法满足集团不断发展的需求。由 IBM ConsultingIBM Technology 团队以云端模式部署的 IBM Planning Analytics，通过精简决策流程并提升公司整体绩效，成功应对了这些现代化挑战。
挑战
两个人站在一个显示图表的大屏幕前，在多台电脑显示器的昏暗控制室内讨论数据。

作为电信和数字服务领域的全球领导者，Orange 为近 2.98 亿客户提供一系列固定和移动设备解决方案以及专业服务。

最近，集团在财务部门内新设了“财务解决方案与数据”部，以统一和增强财务解决方案，加速整个集团的数据利用。

Orange Group 财务即服务总监 Benoit Lampuré 解释道：“2022 年初，我们发起了关于更新 EPM 系统的讨论，当时该系统的性能和功能已开始达到极限。”

随后，Orange 开始寻找新的 SaaS 模式全球 EPM 解决方案，以与该集团过去几年来的云迁移承诺保持一致。IBM® Planning Analytics 成为最佳选择。“鉴于 IBM Planning Analytics 获得了众多国际知名企业的交口称赞，以及 IBM 咨询和支持团队的专业知识，我们选择 IBM Planning Analytics 是充满信心的。IBM 的团队还承诺在整个项目期间为我们提供帮助。熟悉的用户界面，包括 Microsoft Excel 插件，也是一大优势。”

“IBM 与 Orange 之间的协作伙伴关系对于该项目的成功落地至关重要，”IBM Consulting 副合伙人 Boris Daverat 补充道。
结果 1,500   Orange 员工将在 2024 年底前使用 IBM Planning Analytics 解决方案。 8 在不到 2 年的时间内部署应用程序，覆盖了集团开展业务的主要国家或地区。
我们非常支持采用 IBM Planning Analytics，因为它能够管理大量数据并支持用户独立生成临时报告。
Benoit Lampuré 财务即服务总监 Orange Group
变革
一群人聚集在现代办公室的桌子周围，围绕着一台笔记本电脑和面前摊开的文件进行协作。
仅在 6 个月内即实现首次上线

Orange 的 EPM 系统提供广泛的功能范围，包括：

  • 每个国家的内部财务报告管理，涵盖实际分析、损益表管理和成本核算。
  • 从各国收集预算信息，包括预算、战略计划和预算模型。
  • 为特定国家或业务定制的应用程序。

该项目于 2022 年 9 月启动，重点关注两个关键部门：Orange France 和 Orange Corporate。“我们的目标是将 2024 年预算整合到 IBM Planning Analytics 中，力争在 2023 年夏季上线，”Orange Group 财务即服务总监 Benoit Lampuré 说道。

Orange 团队基于对公司现有参考框架和数据模型的了解展开工作，并充分意识到所需的详细分析。

然而，为满足紧迫的截止期限，必须并行推进多个项目。

“我们专注于通过开发一个核心模型来复用现有成果。每个项目都由来自 Orange 和 IBM 的专家专属团队提供支持。此外，我们与 IBM 组建了一个跨职能团队，以确保所有项目的开发流程与方法论保持一致。”

法国分部和集团总部的生产阶段均已按计划完成。该解决方案目前正在向 Orange Business、Orange MEA 以及包括比利时和罗马尼亚在内的多个欧洲国家推广，并计划进一步扩展到斯洛伐克、波兰及 Totem 子公司。
我们深入了解 AI 和生成式 AI，加速我们自身应用（模式）的转型。
Benoit Lampuré 财务即服务总监 Orange Group
结果
明亮的开放式办公室内，多人在办公桌前工作，一人站在靠大窗的可调节高度工作站旁。
1500 名 IBM Planning Analytics 用户

IBM Planning Analytics 计划于 2025 年前在整个集团及所有目标职能领域全面部署，将用户规模扩展至 1500 人。

然而，与 EPM 相关的项目在此截止日期后仍将继续。“随着解决方案的推广，用户提出了许多我们最初未曾预料到的新用例。这表明我们的新 EPM 系统获得了高度的认可和积极参与，”Orange 财务即服务总监 Benoit Lampuré 指出。

AI 与分析技术将持续变革我们的业务实践

Orange 正在深入了解多个新用例，评估 AI 与分析技术对其财务职能的影响。

“我们正在研究如何基于预测算法（可调用人工智能）来优化收入预测。” 

此外，Orange 正在为管理控制员试验生成式 AI。“目标是识别特定领域内的关键事件，并生成由 AI 驱动的评论以提供初步数据分析，供我们的控制员进一步整合。” 

“将 IBM Planning Analytics 与 IBM  watsonx  等  AI 产品组合 集成，显著加速了这些用例的部署，”IBM Consulting 高级经理 Stéphane Maillet 指出，他负责该项目的跨职能协调工作。

另一个重点领域是管理非财务数据，例如计算公司的碳足迹。“EPM 无疑将在环境、社会和治理 (ESG) 指标的报告和模拟中发挥作用，尽管我们尚未明确其在非财务数据方面的具体应用范围，”Benoit Lampuré 总结道。
关于 Orange

Orange 是一家电信巨头，是法国该领域的领先企业，在欧洲、非洲和中东地区占据可观的业务份额。该集团为 2.98 亿客户提供服务，其中包括 250 万家企业，2023 年营收达 441 亿欧元，在 26 个国家/地区拥有近 137,000 名员工，其中超过一半在法国。

 解决方案组件 IBM Planning Analytics IBM watsonx IBM Consulting