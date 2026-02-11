作为电信和数字服务领域的全球领导者，Orange 为近 2.98 亿客户提供一系列固定和移动设备解决方案以及专业服务。

最近，集团在财务部门内新设了“财务解决方案与数据”部，以统一和增强财务解决方案，加速整个集团的数据利用。

Orange Group 财务即服务总监 Benoit Lampuré 解释道：“2022 年初，我们发起了关于更新 EPM 系统的讨论，当时该系统的性能和功能已开始达到极限。”

随后，Orange 开始寻找新的 SaaS 模式全球 EPM 解决方案，以与该集团过去几年来的云迁移承诺保持一致。IBM® Planning Analytics 成为最佳选择。“鉴于 IBM Planning Analytics 获得了众多国际知名企业的交口称赞，以及 IBM 咨询和支持团队的专业知识，我们选择 IBM Planning Analytics 是充满信心的。IBM 的团队还承诺在整个项目期间为我们提供帮助。熟悉的用户界面，包括 Microsoft Excel 插件，也是一大优势。”

“IBM 与 Orange 之间的协作伙伴关系对于该项目的成功落地至关重要，”IBM Consulting 副合伙人 Boris Daverat 补充道。