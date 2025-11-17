通过 AWS 与 IBM Consulting 简化后量子密码学迁移
随着量子计算技术的不断发展，AWS 与 IBM Consulting 正携手合作，助力各组织强化其最关键应用程序与数据的弹性。
随着量子计算技术的不断发展，AWS 与 IBM Consulting 正携手合作，助力各组织强化其最关键应用程序与数据的弹性。
随着量子计算技术的不断发展，AWS 与 IBM Consulting 正携手合作，助力各组织强化其最关键应用程序与数据的弹性。此次合作不仅关乎加密技术的现代化升级。更旨在确保当量子计算能力可能使当今加密技术过时之时，数字信任、运营可靠性及法规遵从性能得以持续。
从能源、金融到政府及国防，各行业企业日益依赖 AWS 承载其任务关键型工作负载。预见并管理密码学风险（而非被动应对）的能力，将定义新一代数字弹性。
量子计算机代表着计算领域的根本性变革。通过利用可同时存在于多种状态的量子比特，它们能以指数级速度解决经典计算机难以企及的特定数学问题。这一发展为非对称加密技术——作为 TLS 协议、软件更新及数字签名等领域数字信任的基石——带来了独特挑战。
这一漏洞具有系统性影响。足够强大的量子计算机最终可能破解当前保护在线交易、身份系统及 API 通信的加密方法。这种“先采集，后解密”的风险意味着，即使数据多年未被泄露，今日加密的数据仍可能在被未来破译。
对于在 AWS 上运行关键系统的组织（如金融交易引擎、医疗健康平台或工业自动化系统）而言，其含义不言而喻：密码学现代化并非单纯的技术升级，而是保障业务连续性与长期韧性的战略必需。
AWS 采用前瞻性的分层方法推进向后量子密码学 (PQC) 的迁移。这一转型分阶段实施，首先从通过不可信网络（如互联网）通信的系统着手。第一阶段包含对现有系统的全面清查和新标准的制定，并通过严格测试确保平滑迁移。
在完成初步评估后，AWS 正致力于在公共 AWS 端点上集成 PQC 算法，以保护传输至 AWS 的客户数据。此项举措包括在 AWS-LC 中实施 ML-KEM 算法——这是一个经 FIPS-140-3 验证、在 AWS 所有服务中广泛使用的开源密码学库。
针对长期安全需求，AWS 正采纳能抵抗量子攻击的新型数字签名算法 ML-DSA。此功能通过 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 提供，使客户能够生成并使用 PQC 密钥进行签名操作。最终阶段将重点聚焦于将 PQC 签名算法集成至基于会话认证的服务中，例如服务器与客户端证书验证场景。
在此过程中，AWS 正积极与行业倡议合作，包括美国国家网络安全卓越中心和 Linux 基金会的后量子密码学联盟。这些合作旨在确保不同 PQC 实现方案之间的互操作性。
您可以在 AWS 安全博客上找到有关 AWS 后量子密码学迁移计划的更详细信息。
对大多数组织而言，向后量子密码学的转型远不止于算法更新。它需要一项横跨治理、风险、架构和运营的协同努力。了解密码学在哪些业务环节中起支撑作用——无论是客户身份验证、供应链通信、云连接还是法规数据留存——对于有效管理量子风险至关重要。
稳健的量子安全转型始于评估现有的密码学应用，并根据数据的敏感度与保存期限对系统和数据进行分类。随后，评估结果应作为确定优先处理事项的依据，并在此过程中平衡技术可行性与业务关键性。许多组织在迁移期间采用混合方法，并行运行经典算法与后量子算法，以确保连续性与兼容性。
在运营层面，企业必须提升其大规模更新软件、分发新库和管理配置的能力。跨环境实施 TLS 1.3 协议，并在采用 AWS CLI 和 SDK 时保持敏捷性，是可行的初步措施。持续的监控长期来看依然至关重要，因为 PQC 算法在性能、延迟和资源使用方面可能表现各异。
这种与业务对齐、分阶段实施的方法，将量子安全迁移从孤立的技术实践转化为持久能力——一种能持续增强网络弹性、优化合规态势并提振利益相关方信心的能力。
IBM Consulting 的云上自主安全 (ASC) 通过智能化的策略驱动自动化，拓展了 AWS 的创新——确保量子安全实践原生嵌入企业云运营的各个环节。ASC 基于 AWS Bedrock 构建，并依托基于 AI 的策略推理能力，可持续解读企业密码策略，并对照实时 AWS 配置进行验证。这种方法能确保每次部署都符合新兴的后量子密码学 (PQC) 标准与不断演进的法规要求。
在当前设计中，ASC 运用全局推理数据库 (GID) 和 AWS Config 信号来验证是否符合企业控制措施。随着 ML-KEM 等 PQC 算法在 AWS 服务中成为主流，ASC 的推理模型与 GID 架构将同步演进，以原生方式理解 PQC 元数据属性。这一演进使 ASC 能够大规模自动推导、执行并修复密码控制措施——在无需人工干预的情况下，将 PQC 就绪状态转化为可操作的 AWS Config 规则。
ML-KEM 的应用已覆盖多种 AWS 资源——从 AWS KMS、AWS Transfer Family 和 AWS 证书管理器 (ACM)，到 Amazon EKS、SNS及其他处理加密、密钥交换或安全传输的服务。ASC 的 GID 驱动推理层经过增强，能够检测并解读这些服务中 PQC 专属属性——例如 ML-KEM 密钥策略、符合 PQC 标准的证书链以及混合密码状态。此项增强实现了对 PQC 就绪状态的策略驱动验证。
此项能力构成了 ASC 量子安全演进版本——ASCPQC 的基础。通过 AI 赋能的推理机制，ASC 不仅能识别加密配置漂移，还能模拟并推荐符合 PQC 标准的修复路径，确保从经典密码学向基于 ML-KEM 实施方案的平滑迁移。
在经典算法与 PQC 算法必须共存的混合过渡期内，ASC 持续监控配置状态，检测遗留加密原语，并自动应用或推荐具备量子抗性的替代方案。这种闭环自愈的安全模型在保持企业级保障与敏捷性的同时，有效消除了人工干预需求。
除合规自动化外，ASC 还通过动态仪表板提供密码态势的实时可视化能力，持续监测 PQC 应用程度、迁移进度及 AWS 工作负载的残余风险。
作为自主执行模型的重要组成部分，ASC 利用 AWS Config 持续检测跨 AWS 服务的 PQC 配置漂移。通过关联来自 AWS KMS、Transfer Family、ACM 及其他加密端点的 ML-KEM 与 ML-DSA 兼容性属性，ASC 能即时发现已部署配置偏离已审批量子安全基线的情况。该机制可确保未符合 PQC 标准的服务被及时标记待修复，帮助企业在整个云环境中维持统一的量子安全态势。
这种统一可视性将量子安全迁移转化为兼具韧性建设与现代化升级的战略项目，使 ASC 成为后量子时代安全运维的自主控制平面。
AWS 与 IBM Consulting 正共同定义量子安全云安全的未来。ASC 解读、转化并自主执行 PQC 智能信息的能力，为自适应、AI 驱动的网络安全弹性新时代构建基础。
具备破解当今加密技术能力的量子计算机可能仍需数年才会问世——但备战行动必须从现在开始。早做准备的组织，将在量子时代持续保持运营信任、法规就绪与客户信心。
AWS 和 IBM 致力于在此转型过程中为客户提供全面支持。无论您需要评估现有系统的指导、制定迁移策略的帮助，还是以可控可衡量方式实施抗量子算法的支持，我们的团队均已就绪，随时准备提供协助。
我们建议您立即开始规划量子安全战略。请联系您的 AWS 和 IBM Consulting 代表，开启这段确保数据在量子时代持续安全的关键征程。立即行动，组织方能保障其最具价值的数据、服务与应用程序持续受到保护——这不仅是为了应对下一个技术周期，更是为了守护下一代的安全。