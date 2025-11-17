通过 AWS 与 IBM Consulting 简化后量子密码学迁移

IBM Consulting 的云上自主安全 (ASC) 通过智能化的策略驱动自动化，拓展了 AWS 的创新——确保量子安全实践原生嵌入企业云运营的各个环节。ASC 基于 AWS Bedrock 构建，并依托基于 AI 的策略推理能力，可持续解读企业密码策略，并对照实时 AWS 配置进行验证。这种方法能确保每次部署都符合新兴的后量子密码学 (PQC) 标准与不断演进的法规要求。

在当前设计中，ASC 运用全局推理数据库 (GID) 和 AWS Config 信号来验证是否符合企业控制措施。随着 ML-KEM 等 PQC 算法在 AWS 服务中成为主流，ASC 的推理模型与 GID 架构将同步演进，以原生方式理解 PQC 元数据属性。这一演进使 ASC 能够大规模自动推导、执行并修复密码控制措施——在无需人工干预的情况下，将 PQC 就绪状态转化为可操作的 AWS Config 规则。

ML-KEM 的应用已覆盖多种 AWS 资源——从 AWS KMS、AWS Transfer Family 和 AWS 证书管理器 (ACM)，到 Amazon EKS、SNS及其他处理加密、密钥交换或安全传输的服务。ASC 的 GID 驱动推理层经过增强，能够检测并解读这些服务中 PQC 专属属性——例如 ML-KEM 密钥策略、符合 PQC 标准的证书链以及混合密码状态。此项增强实现了对 PQC 就绪状态的策略驱动验证。

此项能力构成了 ASC 量子安全演进版本——ASCPQC 的基础。通过 AI 赋能的推理机制，ASC 不仅能识别加密配置漂移，还能模拟并推荐符合 PQC 标准的修复路径，确保从经典密码学向基于 ML-KEM 实施方案的平滑迁移。

在经典算法与 PQC 算法必须共存的混合过渡期内，ASC 持续监控配置状态，检测遗留加密原语，并自动应用或推荐具备量子抗性的替代方案。这种闭环自愈的安全模型在保持企业级保障与敏捷性的同时，有效消除了人工干预需求。

除合规自动化外，ASC 还通过动态仪表板提供密码态势的实时可视化能力，持续监测 PQC 应用程度、迁移进度及 AWS 工作负载的残余风险。

作为自主执行模型的重要组成部分，ASC 利用 AWS Config 持续检测跨 AWS 服务的 PQC 配置漂移。通过关联来自 AWS KMS、Transfer Family、ACM 及其他加密端点的 ML-KEM 与 ML-DSA 兼容性属性，ASC 能即时发现已部署配置偏离已审批量子安全基线的情况。该机制可确保未符合 PQC 标准的服务被及时标记待修复，帮助企业在整个云环境中维持统一的量子安全态势。

这种统一可视性将量子安全迁移转化为兼具韧性建设与现代化升级的战略项目，使 ASC 成为后量子时代安全运维的自主控制平面。

AWS 与 IBM Consulting 正共同定义量子安全云安全的未来。ASC 解读、转化并自主执行 PQC 智能信息的能力，为自适应、AI 驱动的网络安全弹性新时代构建基础。