Edison 总部位于意大利，是欧洲历史最悠久的能源供应商。这家拥有 135 年历史的公用事业公司生产和销售电力和天然气。它还提供能源和环境服务。

为了增强意大利的能源安全和经济弹性，Edison 致力于实现天然气供应来源和供应链路线的多样化。该公司还推广负责任的天然气使用和天然气替代品，以帮助运输行业脱碳。



2021 年，作为 IT 云战略咨询公司的成果，Edison 启动了一项将其应用程序迁移到云端的计划。该计划包括对 SAP 系统进行现代化改造，并在 18 个月内将其迁移到 AWS Cloud 的项目。其目标是实现流程数字化，使用 SAP S/4HANA、SAP Ariba 和 SAP BTP 引入新的 SAP 功能，同时降低基础设施成本，提高效率。

