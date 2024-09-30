Edison 总部位于意大利，是欧洲历史最悠久的能源供应商。这家拥有 135 年历史的公用事业公司生产和销售电力和天然气。它还提供能源和环境服务。
为了增强意大利的能源安全和经济弹性，Edison 致力于实现天然气供应来源和供应链路线的多样化。该公司还推广负责任的天然气使用和天然气替代品，以帮助运输行业脱碳。
2021 年，作为 IT 云战略咨询公司的成果，Edison 启动了一项将其应用程序迁移到云端的计划。该计划包括对 SAP 系统进行现代化改造，并在 18 个月内将其迁移到 AWS Cloud 的项目。其目标是实现流程数字化，使用 SAP S/4HANA、SAP Ariba 和 SAP BTP 引入新的 SAP 功能，同时降低基础设施成本，提高效率。
由于双方存在建立在信任和卓越服务基础上的 20 年稳固合作关系，Edison 选择与 IBM 合作。由 IBM Consulting 管理的转型计划包括创新和数字化采购、财务、资产管理、物流、人力资源以及报告和分析的流程。它还涉及引入新功能、升级系统以及从本地解决方案迁移到 AWS Cloud。
该项目包括来自 SNP 和 Panaya 等 IBM 合作伙伴的工具。IBM 在策划和协调各方的活动方面发挥了关键作用。这是意大利第一个将 SNP 和 Panaya 一起使用进行评估和迁移的案例。SNP 提供了 Crystal Bridge 软件，该软件可在转型开始之前映射 Edison 的流程和数据。这种可见性使 Edison 能够确定要迁移或删除的数据，从而帮助其更安全地进行升级。IBM 基于 SNP 工具 (T-Bone) 进行了混合迁移。
与此同时，Panaya 提供了一个工具，可以实现自动数据分析和定制功能，从而加速测试。该项目于 2021 年 9 月启动，计划在 18 个月内完成。它于 2023 年 2 月在预算内按时结束。
成功的项目实施、合作伙伴协作和混合方法促成了：
向 SAP S/4HANA 过渡旨在帮助 Edison 满足新业务需求，继续进行架构整合，并优化云迁移。财务、报价到现金 (Q2C)、采购到付款 (P2P)、会计、税务和采购等多个流程都得到了改进。
Edison 通过部署易于使用的全新高级界面，简化了用户体验。此外，可视化分析、仪表板和端到端监控等新功能也提高了透明度和协作性。现在，Edison 可以从成本高昂的数据中心过渡到混合云。
Edison EDF Group（ibm.com 外部链接）在天然气和电力价值链上开展综合活动，是意大利能源转型的重要参与者。其目标是到 2030 年，将可再生能源生产量提升到生产组合的 40%。Edison 希望能够设定可持续发展目标，来指导低碳发电、可持续交通和能源服务领域的发展。
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