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安全性
对于希望加速其 AWS Cloud 之旅的公司，IBM 可提供独特的一站式服务组合，集顾问、咨询、集成、技术实施、安全托管服务和安全技术功能于一身。
IBM Security 作为扩展团队与您的组织合作，提供高级解决方案和专家指导，帮助保护您的 AWS Cloud 环境。我们支持您采用 AWS 原生控制，同时将它们与您的企业安全计划保持一致，以简化和集中可视化。
了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
IBM® Security 将您的安全和监管策略映射到云控制和操作中，评估您的云安全状况，并帮助您为 AWS Cloud 中成熟的混合云操作模型制定全面的计划。
预构建的架构模式支持您通过降低云错误配置风险、提供统一交付以管理单个套件中的原生控件，来利用原生安全元素。
IBM Security 基于云的自动化服务可监控整个 SAP 环境的安全控制，并提供基于 SAP HANA 构建的可重复交付成果，以便您减少手动任务、保持合规并保护 SAP 工作负载。
专家咨询和指导服务可提供完美的契机，以确认并优化网络应急预案以及一级评估和主动事件响应规划、设计和测试。
与一流的 ISV 技术协作提供咨询和托管安全服务，以实现整个 AWS 云环境中合规要求的持续可见性、修复和管理。
漏洞扫描服务、自动优先级划分和管理，可帮助确保修复会暴露内外部 AWS 以及混合云基础架构的高风险漏洞。
提供 3 个级别的维护订阅服务，外加精英专家团队的 24x7 全天候全球 IR 热线，以响应安全事件、提高威胁的可见性，并帮助缩短恢复时间，降低数据泄露的影响。
咨询、系统集成和托管服务，用于评估、设计、实施和管理在 Amazon Elastic Kubernetes Service、Red Hat OpenShift on AWS 和 AWS Fargate 上运行的 AWS Cloud 工作负载安全策略。
与一流的端点检测和响应 (EDR) 技术配合使用的服务，可通过情报和主动威胁搜寻提供交钥匙 24x7 全天候威胁预防、检测、调查和快速响应。
托管安全服务提供 24x7 全天候监控、调查、警报和事件响应。XFTM 可以与 IBM® QRadar 和 Splunk 一起部署，自定义监控服务也可用于其他 AWS 安全合作伙伴 SIEM 解决方案。
设备和策略管理、监控和安全设备警报服务。支持的技术包括下一代防火墙、入侵检测和防御系统、统一威胁管理和安全 Web 网关。
服务可提供原生 AWS 安全控件的设计、配置、监控和管理，以支持安全、可扩展的多帐户环境，并简化组织对 AWS 资源的采用和管理。
了解 IBM Security X-Force 专家推荐的 6 种方法，以利用 AWS 解决方案提高您的勒索软件防范能力。
了解如何推动创新、快速响应不断变化的客户需求并推动可持续发展的业务转型。
了解 IBM 如何通过端到端功能和服务增强 AWS 原生安全性，以缩小云安全就绪差距。
了解安全管理如何能帮助您保持可见性、控制力和安全性，以便在迁移到混合云环境时领先于高级网络安全威胁。
了解您的云安全状况的衡量方式，从正确的配置、数据治理和风险监督到软件配置、开发和部署、IAM 和安全培训。
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