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AWS

安全性

 IBM Security Services for AWS
保护 Amazon Web Services (AWS) Cloud 以加速业务现代化
获取 X-Force Threat Intelligence 指数 加速您的 AWS Cloud 之旅
显示 4 个互联平台的插图，包含办公桌旁的人、高层建筑、云图标和安全盾牌图标
利用 IBM Security 加速云转型

对于希望加速其 AWS Cloud 之旅的公司，IBM 可提供独特的一站式服务组合，集顾问、咨询、集成、技术实施、安全托管服务和安全技术功能于一身。
 

IBM Security 作为扩展团队与您的组织合作，提供高级解决方案和专家指导，帮助保护您的 AWS Cloud 环境。我们支持您采用 AWS 原生控制，同时将它们与您的企业安全计划保持一致，以简化和集中可视化。
X-Force Threat Intelligence指数

了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
到 AWS Marketplace 查看我们的安全服务产品 深入了解 IBM® Security Software Technology for AWS
现代“安全设计”创新的速度和规模 安全流程需要能跟上云平台、威胁环境和安全技术的变化。IBM 将安全性与业务流程集成，以实现组织文化转型和有意义的可持续发展，从而降低风险。IBM 与 AWS 的专家携手将各自的独特优势相结合，以一种不断发展、独一无二的方法来实现高度安全的云迁移和现代化。
应对安全和合规问题

开发可执行的目标架构。
优化安全成熟度

让云原生安全与企业安全架构保持一致。
推动并巩固变革

利用转型后的技能组合和运营模式。
借助 IBM Security 加速实现 AWS Cloud 现代化 制定 AWS Cloud 安全策略

IBM® Security 将您的安全和监管策略映射到云控制和操作中，评估您的云安全状况，并帮助您为 AWS Cloud 中成熟的混合云操作模型制定全面的计划。

 简化配置和管理

预构建的架构模式支持您通过降低云错误配置风险、提供统一交付以管理单个套件中的原生控件，来利用原生安全元素。

 简化企业 SAP 转型的安全性

IBM Security 基于云的自动化服务可监控整个 SAP 环境的安全控制，并提供基于 SAP HANA 构建的可重复交付成果，以便您减少手动任务、保持合规并保护 SAP 工作负载。
服务符合 AWS 1 级 MSSP START-HERE AWS 应急预案服务

专家咨询和指导服务可提供完美的契机，以确认并优化网络应急预案以及一级评估和主动事件响应规划、设计和测试。

 安全状况管理、最佳实践与合规服务

与一流的 ISV 技术协作提供咨询和托管安全服务，以实现整个 AWS 云环境中合规要求的持续可见性、修复和管理。

 IBM® Security X-Force Red 漏洞管理服务

漏洞扫描服务、自动优先级划分和管理，可帮助确保修复会暴露内外部 AWS 以及混合云基础架构的高风险漏洞。

 IBM® Security X-Force Incident Response (IR) 服务

提供 3 个级别的维护订阅服务，外加精英专家团队的 24x7 全天候全球 IR 热线，以响应安全事件、提高威胁的可见性，并帮助缩短恢复时间，降低数据泄露的影响。

 面向 AWS 的云工作负载保护服务

咨询、系统集成和托管服务，用于评估、设计、实施和管理在 Amazon Elastic Kubernetes Service、Red Hat OpenShift on AWS 和 AWS Fargate 上运行的 AWS Cloud 工作负载安全策略。

 用于端点的 IBM Security Managed Detection and Response 服务

与一流的端点检测和响应 (EDR) 技术配合使用的服务，可通过情报和主动威胁搜寻提供交钥匙 24x7 全天候威胁预防、检测、调查和快速响应。

 IBM Security X-Force 威胁管理 (XFTM)

托管安全服务提供 24x7 全天候监控、调查、警报和事件响应。XFTM 可以与 IBM® QRadar 和 Splunk 一起部署，自定义监控服务也可用于其他 AWS 安全合作伙伴 SIEM 解决方案。

 IBM Security 托管网络安全服务

设备和策略管理、监控和安全设备警报服务。支持的技术包括下一代防火墙、入侵检测和防御系统、统一威胁管理和安全 Web 网关。

 用于部署、监控和管理 AWS 原生安全的安全服务

服务可提供原生 AWS 安全控件的设计、配置、监控和管理，以支持安全、可扩展的多帐户环境，并简化组织对 AWS 资源的采用和管理。

IBM Security 帮助航空公司修复 AWS 迁移的应用程序安全问题

挑战 背景 解决方案
AWS 勒索软件防范方面的 6 个速赢成果

了解 IBM Security X-Force 专家推荐的 6 种方法，以利用 AWS 解决方案提高您的勒索软件防范能力。

 利用 IBM 和 AWS 进行迁移、现代化改造并降低风险

了解如何推动创新、快速响应不断变化的客户需求并推动可持续发展的业务转型。

 安全且自信地加速 AWS Cloud 之旅

了解 IBM 如何通过端到端功能和服务增强 AWS 原生安全性，以缩小云安全就绪差距。

 将云合规性挑战转化为竞争优势

了解安全管理如何能帮助您保持可见性、控制力和安全性，以便在迁移到混合云环境时领先于高级网络安全威胁。

 您的云安全评分是多少？

了解您的云安全状况的衡量方式，从正确的配置、数据治理和风险监督到软件配置、开发和部署、IAM 和安全培训。

 IBM 的快速数据安全评估

下载我们的解决方案简介，了解我们的快速安全评估如何通过加强数据安全来帮助企业加速 AWS Cloud 迁移过程。

后续步骤

云安全评估与策略服务将您的安全和监管策略映射到云控制和操作，并评估您的云安全状况，重点关注 AWS 或混合云环境的安全采用。我们将与您合作，根据行业框架针对成熟的混合云运营模式制定策略：AWS 云采用框架 (CAF) 安全观点和云安全联盟云控制矩阵 (CCM)。

下载 AWS 威胁管理评估宣传资料
了解有关 IBM 和 AWS 合作伙伴关系的更多信息