数字插画：数据架构模型，浅蓝色立方体悬浮于深蓝色立方体上方
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IBM Consulting 推出业内首款原生整合 AWS 的企业级智能体式AI 平台

IBM Consulting 与 Amazon Web Services (AWS) 持续深化长期战略合作，助力合作客户在现有企业基础设施环境中实现智能体式 AI 相关能力。

发布日期 2026年5月4日

2026 年 1 月 19 日，IBM 正式推出 Enterprise Advantage 全新资产型咨询服务，助力各类组织在业务运营中规模化部署安全合规的智能体式AI，无需自行搭建底层 AI 平台。

随着 IBM Enterprise Advantage 在 AWS 平台正式全面上线，各类组织正加快向智能体模式转型，这一由 AI 驱动的全新转型模式，将 IBM 旗舰资产型咨询服务延伸至所有基于 AWS 运行的企业。

全球大量企业均选择 AWS 作为主力公有云，Enterprise Advantage 现已可部署在客户的 AWS 环境中，随时支持规模化业务运行。

弥合 AI 战略愿景与实际运营现状之间的差距

AI 的应用普及速度大幅提升，但多数组织仍难以将试点探索转化为可量化的业务价值。想要持续创造业务价值，需要重新搭建整体工作流，将 AI 与数据、系统及合规管控进行端到端整合。

IBM 相关研究清晰揭示了这一行业现状，79% 的企业高管预计到 2030 年 AI 将创造显著业务价值，但仅有不到四分之一的高管认为自身组织已具备实现条件。行业目前欠缺的是一款企业级平台，能够规模化编排智能体、管理工作流并执行管控策略，将战略愿景与技术投入转化为助力业务增长的实际成果。

AWS 版 Enterprise Advantage 恰好填补这一缺口，提供架构完善、可直接投入生产使用的标准化平台，将智能体式AI 融入企业日常运营，内置上下文管理、流程编排与安全管控能力。组织可从零散的试点项目，升级为统一的企业级整体规划，全面贴合实际业务价值目标。

除此之外，平台配备可直接使用的智能体应用程序，具备多云适配灵活性以保障现有资源投入，同时搭载企业级合规管控能力，适配各类严苛监管环境。多重能力相结合，可帮助企业实现流程现代化、落实安全管控，并以稳妥方式规模化扩展 AI 应用。

企业 AI 成熟度的里程碑

Enterprise Advantage 是业内首款以咨询服务为核心的企业级平台方案，专为在 AWS 原生环境中搭建、编排及管控智能体工作流而设计。整套方案由三大整合组件构成：

  • Advantage Platform 是 IBM Consulting 基础智能体式 AI 平台，支持 AWS 原生部署，可与 Amazon Bedrock 及 Bedrock AgentCore 实现无缝协同运行。Advantage Platform 提供端到端作业环境，支持企业级智能体式 AI 解决方案的搭建、编排与运行。该平台在统一集成控制平面内，提供智能体与流程编排、搭载知识图谱的上下文工作室、基于 MCP 网关的安全工具访问、智能体生命周期管理以及完整可观测性能力。依托 Bedrock AgentCore 实现托管智能体运行时与基础模型调用，再结合 Advantage Platform 的企业级上下文、合规治理及运行能力进行拓展，客户可突破独立智能体的局限，部署可直接投入生产、可自由组合的智能体工作流。
  • Advantage Marketplace 是一个面向特定领域的智能体应用集市，覆盖客户服务、财务、采购、法律与合规文档处理、人力资源、软件开发生命周期及各行业专属用例，所有应用均可直接承载企业业务负载，架构模式均经过 IBM 内部实际部署验证。
  • Advantage Services 属于高价值咨询服务，融合 IBM Consulting 的战略规划、标准化方法与行业专业积淀，依托拥有 25,000 项认证资质的 AWS 专业团队，以及全球数百个智能体式 AI 项目实施经验；Enterprise Advantage 将这些实战经验整合为标准化、可复用的部署模型。

实践应用：企业级控制平面

在 AWS 版 Enterprise Advantage 架构中，企业级合规治理依托四大能力实现，而以往组织往往需要单独搭建或采购对应系统：

  • 合规智能体编排：Advantage Platform 的应用工作室支持客户以无代码、低代码、专业代码三种模式定义智能体及多智能体工作流，所有智能体操作均留有日志、可审计追溯，且可关联访问权限与合规策略。
  • 跨组织上下文能力：Advantage Platform 的上下文工作室可为智能体提供受架构约束的统一视图，打通企业结构化数据库、文档仓库与实时事件流，无需额外部署数据整合程序作为前置条件。
  • 受控工具的规模化访问：Advantage Platform 的 MCP 网关统一管理智能体与企业系统的接入方式，强制执行访问管控与速率限制，兼顾安全团队规范与智能体作业需求。
  • 全栈可观测性：智能体的每一次决策、工具调用及事件上报，均可通过监控层完整采集，该监控层可与 Amazon CloudWatch 及 IBM AIOps 能力实现整合。当复杂的多智能体工作流出现异常情况时，运维团队可依托完整上下文精准定位问题根源。

实际业务价值：依托 AWS 实现效能提速

IBM 将自身全球业务作为零号客户部署 Advantage Platform，依托该平台完成业务与 IT 核心工作流的数字化转型。从实战中沉淀的运行模式、治理架构与交付方式，现已融入 AWS 版 Enterprise Advantage，助力客户更快速、更稳妥地部署智能体式 AI。

IBM Consulting 已为金融服务、生命科学行业客户完成项目实施，在 AWS 上部署 Enterprise Advantage，并已在采购自动化、客户服务转型、合规文档处理等场景取得可量化业务成果。医疗、电信及公共事业领域也正在陆续接入相关项目，这些行业已普遍部署 AWS 基础设施，且受严苛合规要求影响，以往 AI 应用速度始终不及预期。

专为 AWS 生态打造，不会对客户形成技术绑定

Enterprise Advantage 服务旨在拓展而非绕开 AWS 原生能力，依托自身技术平台 Advantage Platform，实现与全套 AWS AI 技术栈的深度整合。

这项整合涵盖 Amazon Bedrock 与 Bedrock AgentCore 中的基础模型托管和智能体编排，也包含通过 Strands Agents SDK 实现的工作流自动化，以及 Amazon Kiro 这款智能体式 AI 集成开发环境 (IDE) 与命令行界面 (CLI)。同时还包含为安全与 DevOps 场景量身打造的前沿智能体，以及依托 AWS 安全服务和 Amazon SageMaker AI 搭建的企业级身份认证与机器学习 (ML) 基础设施。Amazon Quick 提供分析能力层，让团队能够清晰掌握智能体运行表现与业务成果。

与此同时，Advantage Platform 的多云多模型架构可保持部署选择的灵活性。工作负载分布在 AWS、本地基础设施及其他云环境的组织，可在全环境中运行统一的治理与可观测性能力层。已在这类服务完成投入的组织无需重新搭建体系，可在现有基础上叠加专为生产环境设计的治理与编排能力层。

“组织需要一类智能体，能够承载真实业务工作流，并且从初始阶段就内置安全防护与合规管控能力。这正是 AWS 与 IBM 携手打造的核心价值。IBM Enterprise Advantage 提供可直接投入生产的智能体式AI 能力，已预置流程编排、合规治理与生命周期管理功能。如今在核心业务工作流中部署 AI 智能体的组织，将引领所属行业发展，而 AWS 版 Enterprise Advantage 能为您提供最快的实施路径。”

—— Greg Pearson，Amazon Web Services 全球销售副总裁

IBM 与 AWS 开启合作新篇章

从 AI 与混合云现代化共建，到行业专属云解决方案，AWS 与 IBM 长期助力客户规模化推进业务现代化转型。Enterprise Advantage 标志着双方合作顺势延伸至智能体式 AI 时代。

对于适配 AWS 生态的企业而言，该方案可提供：

  • 一种将分散的 AI 试点项目统一到单一架构模型下的路径
  • 可与 AWS 原生安全、身份及合规服务互补适配的治理框架
  • 经过行业场景打磨的智能体与工作流引擎，充分复用您已有的 AWS 资源投入
  • 依托可信的 AWS 云基础设施，为业务创新提速赋能

AI 规模化采用蓝图，助力 AWS 自信扩展 AI 应用

作为深耕 AWS 全球合作伙伴生态与 IBM Consulting AI 创新领域的行业引领者，我们认为 Enterprise Advantage 的推出恰逢其时。AI 的采用正在飞速普及，但智能体体系真正投入运营，需要深厚专业积淀、完善治理体系，以及能够打通异构企业环境的平台能力。

金融服务、医疗、电信、能源及政务等行业对 AWS 基础设施的信赖叠加 IBM 深厚的企业治理经验并非偶然，这正是智能体式 AI 能够稳定落地生产环境的核心条件。

AWS 基础设施筑牢底层根基。Enterprise Advantage 担当业务提速引擎。二者相辅相成，助力组织以合规稳妥的方式规模化扩展 AI 应用，比以往更快收获可量化的业务价值。

开始使用

IBM Enterprise Advantage on AWS 现已通过 IBM Consulting 项目团队及指定 AWS 合作伙伴网络 (APN) 成员正式推出。标准化 90 天部署计划可帮助组织在数周内完成从初期评估到智能体工作流投产就绪的全流程部署。

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Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting