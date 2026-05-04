IBM Consulting 推出业内首款原生整合 AWS 的企业级智能体式AI 平台

AI 的应用普及速度大幅提升，但多数组织仍难以将试点探索转化为可量化的业务价值。想要持续创造业务价值，需要重新搭建整体工作流，将 AI 与数据、系统及合规管控进行端到端整合。

IBM 相关研究清晰揭示了这一行业现状，79% 的企业高管预计到 2030 年 AI 将创造显著业务价值，但仅有不到四分之一的高管认为自身组织已具备实现条件。行业目前欠缺的是一款企业级平台，能够规模化编排智能体、管理工作流并执行管控策略，将战略愿景与技术投入转化为助力业务增长的实际成果。

AWS 版 Enterprise Advantage 恰好填补这一缺口，提供架构完善、可直接投入生产使用的标准化平台，将智能体式AI 融入企业日常运营，内置上下文管理、流程编排与安全管控能力。组织可从零散的试点项目，升级为统一的企业级整体规划，全面贴合实际业务价值目标。

除此之外，平台配备可直接使用的智能体应用程序，具备多云适配灵活性以保障现有资源投入，同时搭载企业级合规管控能力，适配各类严苛监管环境。多重能力相结合，可帮助企业实现流程现代化、落实安全管控，并以稳妥方式规模化扩展 AI 应用。