免费访问安全、由模块驱动且高度可扩展的平台，以加快 IBM z/OS 上的应用程序现代化
IBM Open Enterprise SDK for Node.js 是一个免费的 SDK，它可将 Node.js 应用程序连接到 z/OS 资源。它提供了一个独立的 JavaScript 运行时和服务器端 JavaScript 解决方案，可用于为 IBM Z 平台构建 Node.js 本地模块和 JavaScript 模块。
借助 IBM Open Enterprise SDK for Node.js，客户可实现其应用程序的现代化，以扩展其现有应用程序的价值。Node.js 支持使用流行的 JavaScript 语言进行编码，从而可让企业客户充分利用庞大的 JavaScript 开发人员人才库和资源。
现在，客户可简化应用程序编程接口 (API) 的开发和维护，使用直接或 RESTful API 从 Node.js 访问基于 z/OS 的资源，并将 Node.js 应用程序和服务置于一处，从而优化其性能和安全性。
针对功能、性能与可用性增强的更新
使用 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 中的微服务来扩展核心业务应用程序。
避免公开过多的 API，并借助异步编排来简化 API 开发和维护，以实现高效扩展。
借助 REST API 从 Node.js 访问基于 z/OS 的资源，从而与 CICS、Db2、VSAM 和 IBM MVS 等服务和工具相集成。
在应用程序的前端和后端使用 Node.js 以利用相同的技术和技能来构建端到端应用程序。
利用 200 多万个由社区提供的模块，帮助您加快应用程序开发。
利用事件驱动型高效 I/O 模型并将 Node.js 应用程序和数据置于一处，从而提高吞吐量并缩短响应时间。
使用 JavaScript 运行时、服务器端 API 和库来高效构建高性能、高度可扩展的网络应用程序。
了解 Node.js 如何在《2023 年 Stack Overflow 开发者调查》中名列前茅。
借助全球最大的软件注册表 npm 加快应用程序交付，开发人员可共享和复用 200 多万个社区 Node.js 模块，例如 Express 和 LoopBack。
托管 IBM Open Enterprise SDK for Node.js，并将其作为 CICS 捆绑软件的一部分以借助 IBM CICS Transaction Server 进行管理。您可以使用本地优化的传输来调用 CICS 服务。
使用 Node.js 以通过 z/OS Connect Enterprise Edition 连接所有关键资产，其中包括 VSAM、Db2、RACF/SAF 和 IMS。
使用强大的开源 JavaScript 引擎，将 JavaScript 源编译为最新的 z/Architecture 指令，以获得最佳性能。
免费试用 IBM Open Enterprise SDK for Node.js。
立即免费获取 Open Enterprise SDK for Node.js 许可证，并快速开始使用 IBM Z 大型机。
可移植归档交换 (pax) 下载格式在 UNIX 环境（包括 z/OS UNIX）中十分流行，并可提供类似的用户体验。SMP/E 可安装映像及其修复包可通过 z/OS 上的 SMP/E 软件安装和维护工具进行管理。可选 IBM 软件订阅和支持 (S&S) 可利用 IBM 支持来打开在记录的周转时间内处理的服务请求。
试用 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 实践教程 3 天。无需安装，2 小时即可准备就绪。
使用 PAX 存档可安装格式，与分布式平台一致。
借助 SMP/E（CBPDO、ServerPac）可安装格式轻松管理更新。建议用于生产部署。许可证以及订阅和支持服务 (S&S) 均可通过 Shopz 获得。
不收取许可费用
运行自己的应用程序
完整功能
需要 IBM Z 硬件
IBM 软件订阅和支持 (S&S)
GitHub 提供有限支持
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
了解 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 如何提供高度可扩展、由模块驱动的应用程序设计与开发方法，从而倡导敏捷实践。
了解在 Visual Studio Code 中远程调试 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 应用程序有多么方便。
了解运行性能关键型代码、访问系统级 API 或包含现有 C/C++ 库所需 Node.js 应用程序的本地 Node.js 模块。
了解如何通过利用 IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) Node.js 模块以及创建可编辑、构建和运行驻留在 PDS 中的 C 源代码的 Web 应用程序来管理分区数据集中的文件。
阅读文章，了解应用程序开发人员如何利用 Node.js 中的重构扩展执行程序 (REXX™) 脚本来实现应用程序架构的现代化改造。
借助 IBM Z 资产的定制连接器，在 IBM Z 上加快数字化转型。
查找适用于 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 的发布、刷新和修复包（也称为 PTF）的完整列表。
借助更加标准化的企业 IT 自动化方法加速应用程序现代化。
借助面向云计算的服务交付平台，利用 IBM CICS Transaction Server for z/OS 提高运营效率，同时提高服务敏捷性。
借助 IBM z/OS Connect Enterprise Edition 为移动和云应用程序创建高效且可扩展的 RESTful API。
利用开源项目 Zowe™ 提供与 z/OS 交互的现代界面，并支持您以类似于在云平台上体验的方式使用 z/OS。
为应用程序开发人员提供在 z/OS 平台上发展最快的本地编程语言之一，并利用 Python 丰富的模块生态系统来开发新的应用程序。
利用完全兼容的 Java 产品，让您的 z/OS 开发人员能够利用新的 Java 语言功能，并与 Java 社区保持同步。
不收取许可证费用。提供价格可选的 IBM 软件订购和支持服务 (S&S)。
IBM Open Enterprise SDK for Node.js 应用程序不符合 IBM Z 集成信息处理器 (zIIP) 条件。
不收取许可费用。可以降低在 z/OS 上部署的总成本，因为工作负载可能有资格在 z13 及更高版本上使用面向新的生产工作负载的“新的应用解决方案”定价模型。
SMP/E 版本提供可选的订阅和支持服务。
订阅和支持服务包含在 IBM Z 和云端现代化堆栈解决方案中，不收取额外费用。
了解有关 Shopz 订购流程的更多信息，请阅读博客 z/OS 上适用于 Node.js 的简化 Shopz 订购流程或联系您的 IBM 代表为您订购。
Zowe 开源项目提供类似云的现代界面来与 z/OS 进行交互。Zowe 的虚拟桌面组件提供以 Node.js 编写、部署在 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 上且基于浏览器的 UI。
了解如何使用 Zowe 来安装 Node.js（ibm.com 外部链接）
IBM Watson Machine Learning (WLMz) 是一个企业机器学习平台，它支持组织在 IBM z/OS 上构建、部署和操作机器学习模型。它提供一款基于 Web 的配置工具，而该工具由 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 提供技术支持，可指导您完成 WMLz 的配置。
在 Phoenix Software，向客户发放产品许可证的手动系统已被自动化系统取代，而客户可在该系统中在线请求软件许可证。IBM Open Enterprise SDK for Node.js 是实现现代解决方案的关键组成部分之一，它涉及极少量的更改，从而可缩短开发与实施时间，并降低引入不可预见行为的可能性。
对于 z/OS，您可以通过 Shopz 免费获得 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 的 SMP/E 安装。客户只需使用或开发 Node.js 应用程序，将其部署在 IBM Z 上。由于驻留在或源自 IBM Z 上的大量企业数据，基于 Node.js 构建的云或移动应用程序和 API 极有可能需要访问 IBM Z 上的数据和服务。借助 Node.js，客户现在可以公开来自 Node.js 的全接触系统机会并将其与 IBM Z 上的可信记录系统联系起来。
是，有两个 IBM Z 试用选项可供选择：
Node.js 是面向构建云原生、企业与开源应用程序的战略性热门运行时。利用 LoopBack 框架和 API Connect 来创建、管理、保护和监视您的 API 和微服务。在 z/OS 上，CICS Transaction Server for z/OS 5.5 引入了对在 CICS 区域内管理 z/OS Node.js 应用程序的支持，并可通过 ibm-cics-api 节点模块来提供本地优化传输，以便调用 CICS 服务。Zowe 是一个开源平台，它可提供用于与 z/OS 进行交互的现代界面，并利用 Node.js 来提供桌面框架。ibm_db 节点模块利用 db2connect 和 IBM Db2 for z/OS 中的 ODBC 支持，在 z/OS 和分布式平台上为 Node.js 应用程序提供 Db2 连接。racf 节点模块提供针对 z/OS RACF 设施的身份验证功能，而 zcrypto 节点模块则提供用于利用 RACF 密钥环的接口，以便您创建安全的 Web 应用程序。
Node.js 可以使用 BPXBATCH 设施在 JCL 中调用。
“IBM 文档”提供在线文档。您也可下载 PDF 格式文档以供离线使用。提交申请即可享受世界一流的付费 IBM S&S 服务。GitHub 和 Slack 支持只能尽力而为。