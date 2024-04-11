主页 Z 软件 Z 开发者工具 SDK for Node.js IBM Open Enterprise SDK for Node.js

免费访问安全、由模块驱动且高度可扩展的平台，以加快 IBM z/OS 上的应用程序现代化

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IBM Open Enterprise SDK for Node.js 是一个免费的 SDK，它可将 Node.js 应用程序连接到 z/OS 资源。它提供了一个独立的 JavaScript 运行时和服务器端 JavaScript 解决方案，可用于为 IBM Z 平台构建 Node.js 本地模块和 JavaScript 模块。

借助 IBM Open Enterprise SDK for Node.js，客户可实现其应用程序的现代化，以扩展其现有应用程序的价值。Node.js 支持使用流行的 JavaScript 语言进行编码，从而可让企业客户充分利用庞大的 JavaScript 开发人员人才库和资源。

现在，客户可简化应用程序编程接口 (API) 的开发和维护，使用直接或 RESTful API 从 Node.js 访问基于 z/OS 的资源，并将 Node.js 应用程序和服务置于一处，从而优化其性能和安全性。
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最新消息

针对功能、性能与可用性增强的更新
优势 实现应用程序现代化

使用 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 中的微服务来扩展核心业务应用程序。

 编排 API

避免公开过多的 API，并借助异步编排来简化 API 开发和维护，以实现高效扩展。

 访问 z/OS 资产

借助 REST API 从 Node.js 访问基于 z/OS 的资源，从而与 CICS、Db2、VSAM 和 IBM MVS 等服务和工具相集成。

 减少开发工作

在应用程序的前端和后端使用 Node.js 以利用相同的技术和技能来构建端到端应用程序。

 加快应用程序交付

利用 200 多万个由社区提供的模块，帮助您加快应用程序开发。

 提高性能

利用事件驱动型高效 I/O 模型并将 Node.js 应用程序和数据置于一处，从而提高吞吐量并缩短响应时间。
功能
采用流行 Node.js 框架的代码

使用 JavaScript 运行时、服务器端 API 和库来高效构建高性能、高度可扩展的网络应用程序。

了解 Node.js 如何在《2023 年 Stack Overflow 开发者调查》中名列前茅。

 深入了解《Stack Overflow 开发者调查》
借助 npm 轻松编码

借助全球最大的软件注册表 npm 加快应用程序交付，开发人员可共享和复用 200 多万个社区 Node.js 模块，例如 Express 和 LoopBack。

 了解有关 npm 的更多信息 借助适用于 Node.js 的 npm 社区包来重用代码
CICS 支持

托管 IBM Open Enterprise SDK for Node.js，并将其作为 CICS 捆绑软件的一部分以借助 IBM CICS Transaction Server 进行管理。您可以使用本地优化的传输来调用 CICS 服务。

 将 Node.js 与 CICS Transaction Server for z/OS 结合使用
访问您的 z/OS 数据

使用 Node.js 以通过 z/OS Connect Enterprise Edition 连接所有关键资产，其中包括 VSAM、Db2、RACF/SAF 和 IMS。

 使用 IBM SDK for Node.js 连接到您的 z/OS 资产
V8 JavaScript 引擎

使用强大的开源 JavaScript 引擎，将 JavaScript 源编译为最新的 z/Architecture 指令，以获得最佳性能。

 什么是 V8？
不收取许可费用

免费试用 IBM Open Enterprise SDK for Node.js。

立即免费获取 Open Enterprise SDK for Node.js 许可证，并快速开始使用 IBM Z 大型机。
比较不同版本

可移植归档交换 (pax) 下载格式在 UNIX 环境（包括 z/OS UNIX）中十分流行，并可提供类似的用户体验。SMP/E 可安装映像及其修复包可通过 z/OS 上的 SMP/E 软件安装和维护工具进行管理。可选 IBM 软件订阅和支持 (S&S) 可利用 IBM 支持来打开在记录的周转时间内处理的服务请求。
版本 交互式演示

试用 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 实践教程 3 天。无需安装，2 小时即可准备就绪。

 免费试用 PAX 版

使用 PAX 存档可安装格式，与分布式平台一致。

 立即下载 SMP/E 版

借助 SMP/E（CBPDO、ServerPac）可安装格式轻松管理更新。建议用于生产部署。许可证以及订阅和支持服务 (S&S) 均可通过 Shopz 获得。

 从 Shopz 获取

不收取许可费用

运行自己的应用程序

完整功能

需要 IBM Z 硬件

IBM 软件订阅和支持 (S&S)

 可选

GitHub 提供有限支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
技术细节
软件应用的先决条件
  • z/OS 3.1 (5650-ZOS)
  • z/OS 2.5 (5650-ZOS)
  • z/OS 2.4 (5650-ZOS)
 深入了解所有软件先决条件
硬件的前提条件
  • IBM z16（所有型号）
  • IBM z15（所有型号）
  • IBM z14（所有型号）
  • IBM z13（所有型号）
深入了解可选先决条件
这个使用 Node.js 的事件驱动型现代解决方案的原型在一个周末内完成。我想不出还有哪一种语言只需如此少的工作量即可在如此多样的平台上取得如此多的成绩。 Paul Scott，Web 支持技术首席架构师 Phoenix Software International

视频演示

产品概述

了解 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 如何提供高度可扩展、由模块驱动的应用程序设计与开发方法，从而倡导敏捷实践。

 使用 Visual Studio Code 进行远程调试

了解在 Visual Studio Code 中远程调试 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 应用程序有多么方便。

构建自己的本地 Node.js 模块

了解运行性能关键型代码、访问系统级 API 或包含现有 C/C++ 库所需 Node.js 应用程序的本地 Node.js 模块。

 利用 ZOAU Node.js 模块

了解如何通过利用 IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) Node.js 模块以及创建可编辑、构建和运行驻留在 PDS 中的 C 源代码的 Web 应用程序来管理分区数据集中的文件。

资源 使用 Node.js 实现语言互操作性

阅读文章，了解应用程序开发人员如何利用 Node.js 中的重构扩展执行程序 (REXX™) 脚本来实现应用程序架构的现代化改造。

在 z/OS 上托管 Node.js 应用程序的原因

借助 IBM Z 资产的定制连接器，在 IBM Z 上加快数字化转型。

IBM Open Enterprise SDK for Node.js 的修复列表

查找适用于 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 的发布、刷新和修复包（也称为 PTF）的完整列表。

相关产品 IBM Z and Cloud Modernization Stack

借助更加标准化的企业 IT 自动化方法加速应用程序现代化。

 IBM CICS Transaction Server for z/OS

借助面向云计算的服务交付平台，利用 IBM CICS Transaction Server for z/OS 提高运营效率，同时提高服务敏捷性。

z/OS Connect Enterprise Edition

借助 IBM z/OS Connect Enterprise Edition 为移动和云应用程序创建高效且可扩展的 RESTful API。

Zowe

利用开源项目 Zowe™ 提供与 z/OS 交互的现代界面，并支持您以类似于在云平台上体验的方式使用 z/OS。

IBM Open Enterprise Python for z/OS

为应用程序开发人员提供在 z/OS 平台上发展最快的本地编程语言之一，并利用 Python 丰富的模块生态系统来开发新的应用程序。

 IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

利用完全兼容的 Java 产品，让您的 z/OS 开发人员能够利用新的 Java 语言功能，并与 Java 社区保持同步。

深入了解 IBM Compiler 系列产品

常见问题

不收取许可证费用。提供价格可选的 IBM 软件订购和支持服务 (S&S)。

IBM Open Enterprise SDK for Node.js 应用程序不符合 IBM Z 集成信息处理器 (zIIP) 条件。

不收取许可费用。可以降低在 z/OS 上部署的总成本，因为工作负载可能有资格在 z13 及更高版本上使用面向新的生产工作负载的“新的应用解决方案”定价模型。

SMP/E 版本提供可选的订阅和支持服务。

订阅和支持服务包含在 IBM Z 和云端现代化堆栈解决方案中，不收取额外费用。

了解更多信息

了解有关 Shopz 订购流程的更多信息，请阅读博客 z/OS 上适用于 Node.js 的简化 Shopz 订购流程或联系您的 IBM 代表为您订购。

Zowe 开源项目提供类似云的现代界面来与 z/OS 进行交互。Zowe 的虚拟桌面组件提供以 Node.js 编写、部署在 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 上且基于浏览器的 UI。

了解如何使用 Zowe 来安装 Node.js（ibm.com 外部链接）

IBM Watson Machine Learning (WLMz) 是一个企业机器学习平台，它支持组织在 IBM z/OS 上构建、部署和操作机器学习模型。它提供一款基于 Web 的配置工具，而该工具由 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 提供技术支持，可指导您完成 WMLz 的配置。

了解更多信息

在 Phoenix Software，向客户发放产品许可证的手动系统已被自动化系统取代，而客户可在该系统中在线请求软件许可证。IBM Open Enterprise SDK for Node.js 是实现现代解决方案的关键组成部分之一，它涉及极少量的更改，从而可缩短开发与实施时间，并降低引入不可预见行为的可能性。

阅读博客

对于 z/OS，您可以通过 Shopz 免费获得 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 的 SMP/E 安装。客户只需使用或开发 Node.js 应用程序，将其部署在 IBM Z 上。由于驻留在或源自 IBM Z 上的大量企业数据，基于 Node.js 构建的云或移动应用程序和 API 极有可能需要访问 IBM Z 上的数据和服务。借助 Node.js，客户现在可以公开来自 Node.js 的全接触系统机会并将其与 IBM Z 上的可信记录系统联系起来。

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是，有两个 IBM Z 试用选项可供选择：

  1. IBM SDK for Node.js - z/OS：2 小时即可准备就绪，且 3 天内可用。使用 LoopBack 框架来运行和部署 Node.js Web 应用程序，并将 vsam.js npm 模块与 Express 框架结合使用，以连接到 VSAM 数据集。
  2. IBM CICS Transaction Server for z/OS 试用版 - 使用此混合语言应用程序创建 Java 或 Node.js Web 应用程序，并将其部署到 IBM CICS Transaction Server 中。了解如何：
  • 创建 Java 应用程序并将其部署到 CICS。
  • 创建 Node.js 应用程序并将其部署到 CICS。
开始试用

Node.js 是面向构建云原生、企业与开源应用程序的战略性热门运行时。利用 LoopBack 框架和 API Connect 来创建、管理、保护和监视您的 API 和微服务。在 z/OS 上，CICS Transaction Server for z/OS 5.5 引入了对在 CICS 区域内管理 z/OS Node.js 应用程序的支持，并可通过 ibm-cics-api 节点模块来提供本地优化传输，以便调用 CICS 服务。Zowe 是一个开源平台，它可提供用于与 z/OS 进行交互的现代界面，并利用 Node.js 来提供桌面框架。ibm_db 节点模块利用 db2connect 和 IBM Db2 for z/OS 中的 ODBC 支持，在 z/OS 和分布式平台上为 Node.js 应用程序提供 Db2 连接。racf 节点模块提供针对 z/OS RACF 设施的身份验证功能，而 zcrypto 节点模块则提供用于利用 RACF 密钥环的接口，以便您创建安全的 Web 应用程序。

Node.js 可以使用 BPXBATCH 设施在 JCL 中调用。

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“IBM 文档”提供在线文档。您也可下载 PDF 格式文档以供离线使用。提交申请即可享受世界一流的付费 IBM S&S 服务。GitHub 和 Slack 支持只能尽力而为。

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后续步骤

深入了解 IBM Open Enterprise SDK for Node.js。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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