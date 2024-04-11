借助 IBM Open Enterprise SDK for Node.js，客户可实现其应用程序的现代化，以扩展其现有应用程序的价值。Node.js 支持使用流行的 JavaScript 语言进行编码，从而可让企业客户充分利用庞大的 JavaScript 开发人员人才库和资源。

现在，客户可简化应用程序编程接口 (API) 的开发和维护，使用直接或 RESTful API 从 Node.js 访问基于 z/OS 的资源，并将 Node.js 应用程序和服务置于一处，从而优化其性能和安全性。